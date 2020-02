iPhone’unuzda Veri Gizliliğinizi Kontrol Altında Tutmanın 6 Yolu

Günümüzde, artık sizden bir parça olan iPhone’unuz, tüm selfie’lerinizi, arkadaş grubu sohbetlerinizi ve daha fazlasıyla, verilerinizi gizli tutmasını sağlayan şifrelerle size ait bir teknoloji kutusu olma özelliği taşıyor. Genel dijital temizliğinizin iyileştirilmesi ve bilgilerinizin mümkün olduğunca güvenli bir şekilde saklandığına gönül rahatlığıyla emin olmanız için daha fazla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Apple’ın iPhone telefonunuzun veri gizliliğini kontrol altına almanıza yardımcı olacak birkaç önerisi var.

Apple’a göre, ortalama bir kişi telefonlarında evlerindeki eşyalardan daha fazla veri depoluyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, sadece birkaç dakikanızı ayırarak iPhone’unuzun veri hırsızlığına karşı bir koruma olarak işlev görmesinin yollarını sizinle paylaşıyoruz. Bu kolay veri gizliliği ipuçları, verilerinizi uygulamalardan ve özel şirketlerden korumak için kullanabileceğiniz ayarların yanı sıra bir yabancının iPhone’ununuzu ele geçirdiğinde ve kaybetmeniz durumunda erişimi sağlamasını önlemek için etkinleştirebileceğiniz özellikleri de içeriyor.

Gün sonunda, özellikle günde dört saatten daha fazla telefonunuzla vakit geçirdiğinizi düşündüğünüzde, iPhone’nunuzdaki araçların nasıl çalıştığını ve gizliliğinize erişim için hayati bir önem taşıdığını anlayacaksınız. Yani, 2020’de veri gizliliği temizliğinizin iyileştirilmesiyle ilgileniyorsanız, işte size bazı ipuçları:

#1 Face ID etkinleştirin

iPhone’unuzda Face ID’yi etkinleştirmek telefonunuzu daha da korumayı ve yalnızca kilidini açabilmenizi sağlamak için harika bir yol. Face ID’yi etkinleştirmek için “Ayarlar”a, ardından “Face ID ve şifre”ye, ardından “Şifre Ekle ve Değiştir”e gidin.

*Sadece bir iPhone X veya daha yeni bir modeliniz varsa Face ID’yı etkinleştirebilirsiniz.

telefonunuzda veri gizliliğinizi koruyun

#2 Touch ID Etkinleştirin

Yüz Tanıma Teknolojisini desteklemeyen bir iPhone’unuz varsa, bunun yerine Touch ID’yi her zaman etkinleştirebilirsiniz. Bu, iPhone’unuzda yalnızca telefonunuzun kilidini açabilmenizi sağlayan bir parmak izi şifresi oluşturmanıza olanak tanır. Touch ID’yi etkinleştirmek için “Ayarlar”a, ardından “Touch ID& Parola”ya, ardından “Parmak İzi Ekle”ye gidebilirsiniz.

Apple’a göre, Face ID ve Touch ID seçenekleri bulunmadan önce kullanıcıların sadece %49’u iPhone’larında şifre kodlarına sahipti. Şimdi, Apple bu seçenekler sayesinde kullanıcıların %89’unun şifre kodlarına sahip olduğunu söylüyor.

#3 İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirin

Yararlanmaya değer bir uygulama olan “İki Faktörlü Kimlik Doğrulama”, telefonunuzun kilidini açmak için kullanacağınız bir gizlilik ayarı değildir. Bunun yerine iCloud’a, e-posta hesaplarınıza veya sosyal medya hesaplarına giriş yaptığınızda kullanışlı olabilir. Etkinleştirdiğinizde, Apple kimliği bilgilerinizle iCloud hesabınıza her giriş yaptığınızda, Apple kimliği parolanızı ve güvenilir aygıtlardan birinde size sağlanan altı basamaklı sayısal kodu girmeniz gerekir.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için “Ayarlar”a, ardından “(Adınız)”, ardından “Şifre ve Güvenlik”e, ardından “İki Faktörlü Doğrulamayı Aç”a gidebilirsiniz.

#4 Hangi Uygulamaların Konum Bilgilerinizi Paylaştığını Kontrol Edin

iPhone’unun başına gelmesi muhtemel ve sizi de endişelendiren iki ana veri gizliliği vardır. İlki, başka bir kişinin telefonunuzu çalarak verilerinize erişmesidir. Bir diğeri, uygulamaların veya şirketlerin özel verilerinize erişmesidir. Haftalar hatta aylar önce hangi seçenekleri seçtiğinizi her zaman hatırlayamayabilirsiniz. Apple, konumunuzu her zaman takip etme izni verdiğiniz uygulamaları size hatırlatmaya yardımcı olmak için, uygulamaların sizi haritada nerede izlediğini gösteren arka plan izleme bildirimlerini kullanır.

Bu ayarları kendiniz kontrol etmek için “Gizlilik”e ardından “Konum Servislerine gidin.” Oradan, konum bilgilerinize erişebilen uygulamaların tam bir listesini ve şu anda bu erişimle ilgili hükümleri göreceksiniz. Bir uygulamanın bulunduğunuz yere sürekli erişimi olup olmadığını veya yalnızca uygulamayı aktif olarak kullanırken bulunduğunuz yere erişimi olup olmadığını seçebilirsiniz. Bir uygulamayı tamamen kapatmadan bırakırsanız, hala açık olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sadece bir kez bulunduğunuz yere erişim izni vermeyi seçtiğinizde, bir dahaki sefere uygulamanın bulunduğunuz yere erişim izni isteyip istemediğini sorduğunu fark edeceksiniz.

Ayrıca konumunuzu kullanan uygulamaların farklı türde ok simgelerinin anlamları da vardır. Gri bir ok simgesi, bir uygulamanın son 24 saat içinde konumunuzu kullandığını, mor bir ok simgesi, konumunuzu “son zamanlarda” kullandığı anlamına gelir. Bir uygulamanın konumunuzu “belirli bir koşul altında kullandığında içi boş bir ok simgesi görünür.”

Iphone veri gizliliği

#5 Uygulamalara Verdiğiniz İzinleri Gözden Geçirin

Gizliliğinizi korumanın bir başka yolu da, verilere nasıl erişebilecekleri veya işleyebilecekleri konusunda uygulamalara verdiğiniz çeşitli izinleri gözden geçirmek. Bunu yapmak için “Ayarlar”a, ardından “Gizlilik”e gidebilirsiniz. Orada geçmişte verilerinize erişim isteyen tüm uygulamaların bir listesini göreceksiniz.

Örneğin, Bluetooth simgesine tıklarsanız, geçmişte Bluetooth erişimi isteyen tüm uygulamaları görürsünüz ve isterseniz bu erişimi iptal edebilirsiniz. Bazı fotoğraflar uygulamaları için konum servisleri etkinleştirilmişse, bu aynı zamanda fotoğraf çektiğiniz yer gibi bilgileri de erişebileceği anlamına gelir.

Uygulamaların bu erişimi talep etmesi, özellikle de fotoğraf düzenleyen uygulamalarda oldukça yaygındır. Ancak, tüm fotoğraflarınıza erişmelerini istemiyorsanız, gizlilik ayarını her zaman “asla” olarak değiştirebilirsiniz.

#6 Apple İle Kişisel Verilerinizi Yönetin

Doğrudan Apple ile veri ve gizlilik ayarlarınızı yönetmek istiyorsanız, privacy.apple.com ve Apple kimliğinizle giriş yapın. Buradan, Apple’ın sizden tam olarak hangi bilgileri topladığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Verilerinizin bir kopyasını Apple Uygulamalarından ve Hizmetleri’nden de isteyebilirsiniz. Ve hatta kişisel bilgilerinizle ilgili yanlış verileri düzeltmek için istekte bulunabilirsiniz.

iPhone’unuzdaki gizlilik ve veri ayarlarını kontrol etmek, genel dijital temizlik rutininizin sadece bir bölümünü kapsar. Ayrıca, diğer platformların genel olarak verilerinize, özellikle de bilgisayardan ve telefonunuzdan sık sık eriştiğinize dair sürekli kontrol etmeniz önemlidir. Neyse ki, dijital temizlik rutininiz sayesinde bu ipuçlarından da yararlanarak veri gizliliğinizi korumak sizin için oldukça basit olacaktır.