Jennifer Aniston’ın Dövmesinin Anlamı Tartışılıyor

Jennifer Aniston’ın nadiren görülen dövmeleri, hiç bir zaman gündem konusu olmamıştı. Geçtiğimiz güne kadardı tabii bu!

Friends dizisinin yıldız oyuncusu Aniston, dizideki rol arkadaşı Lisa Kudrow ile bir dergi için yaptığı videolu röportaj sırasında dövmesiyle de gündeme geldi. Aniston’ın bileğinde oldukça büyük bir şekilde yer alan “11 11” dövmesi büyük bir tahmin yarışını başlattı.

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Jennifer Aniston’ın ayak bileğindeki dövmesinde köpeğinin adı yazıyor

Ünlü oyuncunun sol el bileğinde yer alan “11 11” dövmesinin anlamını resmi olarak açıklamadı ve bu durum çeşitli teorilerin ve tahminlerin oluşmasını daha da hızlandırdı. İlk “11” rakamının 11 Şubat 1969 doğumlu Jennifer Aniston’ın doğum gününe işaret ettiği ortada gibi. Diğer “11” rakamı ise 2011 yılında hayatını kaybeden köpeği Norman’a saygı niteliğinde.

“11 11”, Jennifer Aniston’ın yaptırdığı ilk dövmesi değil. Oyuncu, yıllar önce ayağına köpeğinin ismini (Norman) de yazdırmıştı.