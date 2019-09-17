Jennifer Lawrence Gizlice Evlendi Mi?

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence’ın bir sanat galerisi direktörü olan nişanlısı Cooke Maroney ile 16 Eylül Pazartesi günü New York’ta evlendiği konuşuluyor. Bir evlililik bürosunda fotoğraflanan çifte o sırada ünlü fotoğrafçı Mark Seliger’ın eşlik ettiği söyleniyor. . Lawrence ve Maroney’in ekim ayında büyük bir düğün yapmayı planladıkları ise bilinenler arasında.

Lawrence, Maroney ile aldığı evlenme kararını ise “Kesinlikle evlenmeye hazırım” gibi bir yerde değildim. Cooke ile tanıştım ve onunla evlenmek istedim. Birbirimizle evlenmek istedik.” şeklinde açıklıyor.

Cooke Maroney

Jennifer Lawrence, geçtiğimiz aylarda Cooke Maroney ile nişanlanmıştı.

Lawrence sözlerine, “O benim en iyi arkadaşım, bu yüzden ona sonsuza dek yasal olarak bana bağlamak istiyorum. Ve neyse ki evraklar böyle şeyler için var. En iyisi”. diye devam etti.

Gezegende en sevdiğim kişiyi buldum ve bu yüzden evlenme teklifi almak istedim.

Jennifer Lawrence’ın evlilik teklifi aldığı zümrüt nişan yüzüğünün yaklaşık olarak 100 bin dolara mal olmuştu. Nişanlarını New York’ta göz kamaştırıcı bir partiyle kutlayan çiftin düğün törenlerini de heyecanla bekliyoruz.