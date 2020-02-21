Jennifer Lawrence Netflix Filminde Oynayacak

Oscar ödüllü genç yıldız Jennifer Lawrence, yeni bir Netflix filmiyle dönmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir beyazperdede izlemediğimiz ünlü yıldızın yer alacağı Netflix filmi, komedi türünde olacak.

jennıfer lawrence ve adam mckay

İsmi “Don’t Look Up” olarak açıklanan; yönetmenliğini ve senaristliğini Adam McKay’in yapacağı filmde, dünyayı yok edecek ve gittikçe yaklaşan bir asteroid konusunda insanlığı uyarmak için medya turuna başlayan iki gök bilimcinin komik hikayesini izleyeceğiz.

Adam McKay’in son filmi “Vice” sekiz dalda Oscar Ödülü adaylığı almıştı. Bir diğer yapımı, 2016 yılında gösterime giren The Big Short filmi ise uyarlama senaryo dalında Oscar ve BAFTA ödüllerini kazanmıştı.

Merakla beklediğimiz filmin çekimlerine Nisan ayında başlanacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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