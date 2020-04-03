Kaia Gerber Instagram’da Kitap Kulübü Kuruyor

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı sosyal izolasyona sürüklemişken motive ve mutlu kalmak zorlaşabiliyor. Genç model Kaia Gerber, başlattığı yeni sosyal medya hareketiyle bu soruna ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyor.

Kaia Gerber geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden sanal bir kitap kulübü kuracağını açıkladı: “Hepimizin izole edilmiş ve yalnız hissettiğini biliyorum. Bu yüzden Instagram’da sadece fotoğrafları kaydırmanın ötesinde, iletişimde kalabilmemizin yollarını düşünüyordum. Bu amaçla da bir kitap kulübü kurmak istedim. Çok fazla okuyorum ve sizinle okuduklarım hakkında konuşabilmek istiyorum. Her hafta hikayede bir kitap paylaşacağım ve bir hafta sonrasında canlı yayın yapacağım. Yanımda bazen bir arkadaşım, bazense bir yazar gibi konuklarım olacak. Böylece o hafta kitap hakkında konuşabileceğiz. ️ Yeni favorilerden biriyle başlamak istiyorum, ben aslında şu an bu kitabı ikinci kez okuyorum: Sally Rooney- Normal İnsanlar. Kitabı indirin, ödünç alın, eğer isterseniz sipariş edin! Gelecek hafta hepimiz burada buluşalım.

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i know we are all feeling isolated right now, so I was trying to think of easy ways we can stay connected (beyond just scrolling) and decided i’m gonna start a book club. i read a lot on my own, but would love to be able to talk to you guys about it… so every week i’m gonna post a book to my stories and the following week i’ll jump on live (sometimes with a friend, writer, guest etc.) so we can all talk about the book that week! ♥️ i want to start with a new favorite I’m actually rereading right now: Normal People by Sally Rooney. download it, borrow it, order it if you can! let’s all meet here and talk next week 4/3 at 12pm PST

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Gerber’in başlattığı bu akıma pek çok olumlu tepki yağdı ve takipçileri bu etkinliğe fazlasıyla sevindi.

Ayrıca Kaia’nın kitap kulübü için seçtiği ilk kitap olan Normal People’ın Hulu tarafından diziye uyarlanacağını biliyor muydunuz? Yapıma dair detayları öğrenmek için tıklayın!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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