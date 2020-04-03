Kaia Gerber Instagram’da Kitap Kulübü Kuruyor

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı sosyal izolasyona sürüklemişken motive ve mutlu kalmak zorlaşabiliyor. Genç model Kaia Gerber, başlattığı yeni sosyal medya hareketiyle bu soruna ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyor.

Kaia Gerber geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden sanal bir kitap kulübü kuracağını açıkladı: “Hepimizin izole edilmiş ve yalnız hissettiğini biliyorum. Bu yüzden Instagram’da sadece fotoğrafları kaydırmanın ötesinde, iletişimde kalabilmemizin yollarını düşünüyordum. Bu amaçla da bir kitap kulübü kurmak istedim. Çok fazla okuyorum ve sizinle okuduklarım hakkında konuşabilmek istiyorum. Her hafta hikayede bir kitap paylaşacağım ve bir hafta sonrasında canlı yayın yapacağım. Yanımda bazen bir arkadaşım, bazense bir yazar gibi konuklarım olacak. Böylece o hafta kitap hakkında konuşabileceğiz. ️ Yeni favorilerden biriyle başlamak istiyorum, ben aslında şu an bu kitabı ikinci kez okuyorum: Sally Rooney- Normal İnsanlar. Kitabı indirin, ödünç alın, eğer isterseniz sipariş edin! Gelecek hafta hepimiz burada buluşalım.“

Gerber’in başlattığı bu akıma pek çok olumlu tepki yağdı ve takipçileri bu etkinliğe fazlasıyla sevindi.

Ayrıca Kaia’nın kitap kulübü için seçtiği ilk kitap olan Normal People’ın Hulu tarafından diziye uyarlanacağını biliyor muydunuz? Yapıma dair detayları öğrenmek için tıklayın!