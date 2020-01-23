Kaia Gerber’ın Jean Başrolündeki Güçlü Stili

18 yaşındaki Kaia Gerber moda dünyasının en gözde isimlerinden. Küçük yaşlarından itibaren çok sayıda yüksek moda markasının defilelerinde ve kampanyalarında yer alan genç model, stiliyle de gerçek bir it-girl.

Kaia Gerber’ın günlük stili genç yaşına oldukça uygun. Kendisini olduğundan büyük göstermeye çalışmıyor. Aslına bakarsanız söz konusu stili olduğunda hiçbir konuda çaba göstermiyor. Çabasız şıklık onun stil kodu. Basic parçaları bile öyle başarılı bir şekilde bir araya getiriyor ki ilham almamak mümkün değil.

Basic bir stile sahip genç kadın olarak onun dolabının vazgeçilmezi kesinlikle jean pantolonlar. Her mevsim her stilde jean pantolon giyebilen Kaia Gerber’ın unutamadığımız ve sizlere de ilham olacağını düşündüğümüz jean pantolon ile oluşturulan sokak stillerini bir araya getirdik.

Fotoğraflar: Getty

# Kaia Gerber’ın Blazer Ceket ve Jean Pantolon Kombinleri

Kaia Gerber jean konusunda pek çok model ve renge şans veriyor. Siyah jean, yüksek bel mom jean, boru paçalı jeanler… Tüm bu jean modellerini kombinlerken üzerinde en sık rastladığımız parça ise blazer ceketler.

Kaia’nın geniş bir blazer ceket koleksiyonu olduğuna eminiz! Ekoseli, çizgili parçaları genellikle sneaker ayakkabılarla tamamlıyor.

Tek renkli minimal stiline dikkat çeken blazer ceketleri tercih ettiğinde ise jeanlerinin altında stilettolara ya da bantlı topuklu sandaletlere rastlıyoruz. Ceketlerinin içinde en sevdiği tamamlayıcı ise crop üstler. Aksesuardan yana seçimi ise ufak bir kol çantası oluyor. Çabasız şıklık için daha fazlasına ihtiyacı yok!

# Kaia Gerber’ın Deri Ceket ve Jean Pantolon Kombinleri

Kaia Gerber ceketleri gerçekten çok seviyor. Bunu kış aylarında stilinin tamamlayıcısı olarak sürekli olarak ceket giymesinden anlamak mümkün.

Deri ceketlerinizi jean ile beraber kullandığınızda siz de çorap çizmelerden yararlanabilirsiniz. Daha spor bir stil tercih ettiğinizde ise aksesuar olarak bereler yardımınıza koşacak.

# Kaia Gerber’ın Kazak/Hırka ve Jean Pantolon Kombinleri

Kaia Gerber jean stilinde genellikle yüksek bel jeanleri tercih ediyor. Onlarla ne kadar rahat ettiğini tahmin edebiliyoruz! Kış stilinde boğazlı rahat kazaklar ve botlarla giydiği jeanlere bahar aylarında ince hırkalar eşlik ediyor.

Siz de Kaia Gerber gibi ince trikolarınıza ufak bir stil dokunuşunda bulunmak istiyorsanız ince bir fuları boynunuza bağlayabilirsiniz. Ya da jean pantolonunuzun kemer köprüsüne bir fular geçirip düğüm atabilirsiniz.

# Kaia Gerber’ın Yaz Kombinlerinde Jean Pantolon Kullanımı

Kaia Gerber güneşli günlerde de jean pantolondan vazgeçemiyor. Crop üstleri yaz aylarından ince ipek gömlekleri ceket gibi kullanarak tamamlıyor.

Bazense basic bir beyaz tişört jean pantolonun tamamlayıcısı oluyor. Tüm bu görünümlerde gold takılar seçen Kaia, stiline son noktayı ise karakteristik tasarımlarıyla dikkat çeken güneş gözlükleriyle koyuyor.