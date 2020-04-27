Kararsızlığınıza Son Verecek 2020 Kahkül Modelleri

Kahkül yıllardır modası geçmeyen ve herkesin hayatında en az bir kere denemesi gereken bir saç kesimi. Kahkül saç kesimi isteyen insanlar için önemli bir soru kahkül modelleri hangi yüze yakışır olmalı. Bu yüzden yüzünü ve yüzünün şeklini iyi tanımak ve hangi modelin daha çok yakışacağına karar vermek bir hayli önemli. Kahkül saç kesimine dair çok fazla ön yargı olsa da doğru saç stilini bulduktan sonra kötü görünme gibi bir ihtimaliniz olmayacaktır.

“Kahkül modelleri hangi yüze yakışır?” ve “2020’nin en iyi kahkül modelleri hangileridir?” başlıkları etrafında oluşturduğumuz öneriler kararsızlığınıza son verecek!



-Biz onu kahkül diye biliyoruz ama aslında doğru yazımı kakül. Bu yüzden yazının devamında kakül olarak bahsedeceğiz-

Ünlülerin Tercih Ettiği Kakül Modelleri

Kakül saç modellerinin modasının asla geçmeyeceği bir gerçek ancak ister saçlarınızı kestirin, isterseniz de sahte olanlarından kullanın; kakülleri bu sezon da sık görmeye devam edeceğimizi unutmayın. Siz de sezonun yükselişte olan trendlerinden kakülleri denemeden önce, ünlülerden ilham almayı unutmayın. İşte ünlülerin ilham verici kakül saç modelleri…

Kakül Saç Modelleri

#1 Mikro Kakül

Yıldızlardan ilhamla kakül modelleri

Kakül saç modellerinden öneriler

Kaşların üstünde bir cm veya üstünde oturan kakül çeşidine mikro kakül adı veriliyor. Tarihte ilk kez Bettie Page ve Audrey Hepburn gibi yıldızlar, 50’lerde bu riskli kesimi kullanarak modaya uygun hale getirmiştir. Saç uzmanları bu saç tipinin her yüzde ve renkteki insana yakışıcağını belirtiyor. Kakül ne kadar kısa olursa bakımı da bir o kadar zor oluyor. Mikro kaküllerle baş etmenin en kolay yolu ise yanınınızdan kuru şampuanı ayırmamak.

#2 Perde Kakül

En çok tercih edilen kakül modellerinden

Bohem ve salaş bir görünüm için ideal kakül seçimi

Yüzü ortadan ikiye ayıran ve uzunluğu gözlere kadar uzanan bir kakül kesimidir. Diğer kakül kesimlerine göre daha az efor sarf etmeniz gereken bu saç stilini salaş bir şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer ki kakülleriniz uzarsa veya kullanmaktan sıkılırsanız klips toka ile saçlarınızı sabitleyebilirsiniz.

#3 Üçgen Kakül

“Ben risk almayı çok sevmiyorum ve klasiklerden gitmek istiyorum” diyorsanız üçgen kakül tam size göre! Özellikle alnınız küçükse üçgen ve uzun bir kakül kesimiyle mükemmel görünebilirsiniz.

#4 Düz ve Geniş Kakül

Sophie Turner’ın 2020 yılında kestirdiği kakül modeli

Emily Ratajkowski ‘nin favori saç modellerinden

Diğer kakül kesimlerine göre daha uzun, sert ve kalın olduğundan dolayı bakımı daha zordur. Yüz tipi uygun olanlar için en güzel kakül kesimlerinden biri.

#5 Kıvırcık Kakül

Zendaya’nın kıvırcık saç kakülünden kopya çekmek serbest

Favorimiz olan kakül modeli

80’lerin saç modasıyla özleşen bu saç kesimi popülerliğini yeniden kazandı. Saç stilisti Ted Gibson kıvırcık kaküllerini kuru iken düzeltmenizi öneriyor çünkü ıslakken düzeltmenin çok kolay olmadığını söylüyor. Bu teknik kıvırcık kâküllerin düzensiz görünmesini de önlemeye yardımcı olur.

#5 Pixie Kakül

Maskülen bir şıklık sağlayan bir kakül modeli

Kate Hudson’ın uzun saçlarına bu model için veda etmişti

Maskülen bir saç kesiminin İçinde sakladığı kakülüyle, herkesin cesaret edemeyeceği bir saç şeklidir. Kendinden kahkülü olan bu seç kesimi bir zamanların en önemli sanatçısı Audrey Hepburn ile bütünleşmiştir.

#6 Volümlü Kakül





90’ların trendine uymak istiyorum ve hacimli saçlarım olsun diyorsanız bu tam da size göre! Haraketli olan kakülleri daha da hareketlendirmek isterseniz saç spreyinden yararlanabilirsiniz.

#7 Perçem Kakül

Sienna Miller’ın imza saç modellerinden

Göz kamaştıran kakül modellerinden

Kolay yoldan saçınızı değiştirmek ve farklı bir hava katmak istiyorsanız perçemler tam da size göre. Alnınızın genişliğini kapatmak veya yüzünüze bir ölçü katmak istiyorsanız perçem saç modelleri listemizi de incelemenizi önerebiliriz.

#8 Asimetrik Kakül

Dışardan bakıldığında “Evde kendin mi kestin?” sorularına maruz kalındığını düşünseniz de farklı olmak isteyenler için ideal bir kesim. Herkesin cesaret edemeyeceği bir kesim olduğu için saç uzmanları tarafından “cüretkar” ve “cesaretli” olarak anılmanıza da sebep olacaktır.

#9 Dalgalı Kakül

kylıe jenner’ın akıllarda kalan görünümlerinden

Dalgalı kaküller özellikle kalın saçlarda parlak ve modern gözüküyor. Genelde alnı kapatırlar fakat diğer kesimler gibi sert bir çizgisi yoktur. Normalden daha kalın saçlara sahipseniz, alnınızı tam olarak kaybetmeden, saçınızı inceltmek için dalgalı bir kesim kullanılabilirsiniz. Bu kesim saçınızın ağırlığını da azaltabilir.

“Ben kakül kestirmeye çekiniyorum”, “Bana yakışacak mı” diyor iseniz Faux Kakül tam size göre. Faux Kakül ünlülerin 24 saatlik değişimine sebep olan geçici kaküllere verilen isimdir. Eğer siz de kalıcı bir değişimden çekiniyor ama yine de kakül denemek istiyor iseniz Bella Hadid’in favorisi Faux kakülü deneyebilirsiniz.

Kakül Modelleri Hangi Yüze Yakışır? +





Sezonun yükselişte olan trendi bohem görünümiçin ihtiyacınız olan tek şey kaküller gibi görünüyor. Yüz şekliniz nedeniyle çekinceleriniz varsa, onları bir kenara bırakmanın vakti geldi. İşte her yüz şekli için bir kakül modelinin mevcut olduğunu ispatlayan bilgiler.

KARE: Sizin için en iyi kaküller, yüzünüzü çevreleyen yumuşak kesimli kaküllerdir. Brigitte Bardot’nun stiline göz kırpan bohem kesimler yüzünüzü daha soft gösterecektir.

OVAL (DAR ALINLI): Süper kısa kaküller, saç çizginiz ve kaşınız arasındaki mesafe kısa olduğu için tam size göre. Pin-Up stili keskin kesimli kakülleri harika taşıyacaksınız.

OVAL (GENİŞ ALINLI): Oval yüzler kakül konusunda oldukça şanslı. Hemen her kakül modelini taşıyabilen oval yüzler, eğer geniş alınlıysa ortadan hafifçe ayrılmış kesimlerle kusursuz duracaktır.

KALP: Tıpkı oval yüzler gibi kakül konusunda bir diğer şanslı yüz de kalp şeklindekiler. Elmacık kemikleri de belirgin olan bu yüz şeklindekiler hemen her türlü kakül modelini, yüzün alt tarafındaki dengeleyici çeneleri nedeniyle taşıyabilirler. Bizim önerimiz ise Freja Beha’nın yoğun ve inceltilmiş kakülleri.

YUVARLAK: Kare yüzdeki gibi yüzünüzü dengelemesi için yoğun kesimler kullanmalısınız. Küt kakül kesimleri tam size göre.

Kakül kesme isteği uyandıran bir model

Bob kesim ile bütünleşen kakül modeli

Evde 6 Adımda Kakül Kesmenin Pratik Yolu +

1. Saçınız kuru ve temiz olsun. Saçınızı her zaman kullandığınız şekle sokun.

2. Kakülünüzden bir parçayı iki parmağınızın arasına alın (sakın çekmeyin!).Eğer kakülünüz diz ise parmaklarınızı düz tutun, açılı ise kesim şekline göre açı verin.

3. Tırnak makası kullanın. Bu sayede saçınızı daha kontrollü bir şekilde kesebilirsiniz. Bir anda koca bir tutama veda etmek istemezsiniz!

4. Salak ile Avanak’taki Jim Carrey gibi görünmek istemiyorsanız, saçlarınızı alnınıza paralel olacak şekilde kesmeyin. Makası dikey tutup kakülünüzü kesin. Bu sayede saçınızda daha yumuşak geçişler yaratabilirsiniz.

5. Her seferinde ufak bir parça kesin. Saçınızı daha sonrasında da kısaltabilirsiniz. Sonradan pişman olmaktan iyidir.

6. Kakülünüzü kesmeye alnınızın ortasından başlayın ve kaşınızın ortasına geldiğinizde durun. Kaşınızın sonuna kadar kesmeyin.