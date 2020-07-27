Kanye West’ten Kim Kardashian’a Özür Notu

Uzun süredir sansasyonel açıklamalara imza atan Kanye West; Twitter’dan bir özür notu yayınladı.

“Eşim Kim’den özel bir meseleyi topluma açtığım için özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni kırdım biliyorum. Lütfen beni affet. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim”

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

Kanye West geçtiğimiz haftalarda Kim’den boşanmak istediğini çünkü kendisini kilit altına almaya çalıştıklarını söylemişti.

Kim Kardashian ise West’in ruh sağlığı hakkında açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

“Akıl hastalığını ve hatta kompulsif davranışları anlayanlar, aile üyesi reşit değilse ailenin güçsüz olduğunu bilirler.Bu deneyimden habersiz ya da uzaklaştırılmış insanlar bu konuda yargılayıcı olabilir ; ayrıca aile ya da arkadaşları yardım alma sürecine ne kadar yardım ederse etsin anlayamazlar.“

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin evliliklerinin geleceğinin ne olacağı ise merak konusu…