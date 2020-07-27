Kanye West’ten Kim Kardashian’a Özür Notu
Uzun süredir sansasyonel açıklamalara imza atan Kanye West; Twitter’dan bir özür notu yayınladı.
“Eşim Kim’den özel bir meseleyi topluma açtığım için özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni kırdım biliyorum. Lütfen beni affet. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim”
Kanye West geçtiğimiz haftalarda Kim’den boşanmak istediğini çünkü kendisini kilit altına almaya çalıştıklarını söylemişti.
Kim Kardashian ise West’in ruh sağlığı hakkında açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
“Akıl hastalığını ve hatta kompulsif davranışları anlayanlar, aile üyesi reşit değilse ailenin güçsüz olduğunu bilirler.Bu deneyimden habersiz ya da uzaklaştırılmış insanlar bu konuda yargılayıcı olabilir ; ayrıca aile ya da arkadaşları yardım alma sürecine ne kadar yardım ederse etsin anlayamazlar.“
Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin evliliklerinin geleceğinin ne olacağı ise merak konusu…