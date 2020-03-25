Karantinada Ruh Sağlığınızı Korumak İçin Bunları Yapın

Koronavirüs / COVID-19 salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde, ruh sağlığınızı korumak her şeyden önce gelmeli. Peki ama tüm gün evdeyken bunu sağlamak mümkün mü?

Belirli kurallara uymanız halinde, cevabımız evet.

İşte karantinada ruh sağlığınızı korumak için yapmanız gerekenler…

haberlere ara verin

Haberleri kapatın

Eğer en so COVID-19 haberleri için ekrana yapışmış haldeyseniz, bu maddeyi acilen uygulamanız gerekn. Olumsuz raporların akışına bir mola vermeniz; strese de mola vermeniz demek.

Haberlere maruz kalmanızı günde 2-3 kez bir seferde birkaç dakika yla sınırlandırmayı öneriyor. Böylece ulusal ve bölgenizdeki gelişmelere yabancı kalmazsınız ancak aradaki bilgi kirliliklerinden de kurtulursunuz.

Bol bol hareket edin

“Tecrit” tüm gün koltukta yatmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Günde 30 dakika kalp ritminizi hareketlendirip kan akışını hızlandıracak bir spor, stres atmanıza da yardımcı olur. Bunun için spor uygulamalarını ve youtube kanallarını kullanabilirsiniz. Eğer spor size göre değilse son ses müzikte dans etmek de eğlenceli olacaktır.

Yapılacaklar listenizi eritin

Günlerce dizi maratonu yapmak muhtemelen sizi çıldırtacaktır. Aktif ve odaklanmış kalmanın yolu ise zamanında sonsuza dek ertelediğiniz o listenizi yavaş yavaş eritmek olabilir. Bir şeyleri başarmış olmak ve listeden silme hissi sizi mutlu edecek.

Yeni bir şey öğrenin

Yapılacaklar listelerinden bahsetmişken, muhtemelen yapmak veya öğrenmek istediğiniz şeylerin de dev bir listesi vardır, ancak muhtemelen zamanınız yoktu. Yeni bir dil öğrenmek, online kurslara kaydolmak, bilgisayar programında uzmanlaşmak ya da evde köşede duran o müzik aletini artık çalmaya başlamak… Seçim sizin.

sosyal çevreniz dışındakilere de ulaşın

Sosyal çevrenizin dışındaki kişilere ulaşın

Sosyal uzaklaşma yani tecritin etkisi, ruh sağlığı sorunları ve yalnızlıkla mücadele edenler üzerinde daha da zor olabilir. Başkalarına ulaşmak için zaman ayırın, özellikle yaş veya sağlık nedeniyle daha savunmasız olanlara… Ayrıca her gün konuştuğunuz kişilerden farklı insanlarla konuşmak size de bir değişiklik olacaktır.

Evden çalışıyorsanız kendinize bir çalışma alanı yaratın

Mümkün olduğunca normal hissettirmek ve iş anlayışını korumak için sabahları pijamanızdan farklı bir şeyler giyin. Her sabah en iyi giysilerinizi giyin demiyoruz ama en azından çalışma saati bittiğinde pijamalarınızı yeniden giymek iş hissini daha çok sağlayacak.

En sevdiğiniz bakım rutinlerinin keyfini çıkarın

Meditasyon sosyal uzaklaşma sırasında öz bakım uygulamanın tek yolu değil. Günlük tutmak, resim ya da boyama yapmak, yeni makyaj teknikleri denemek, kendi kendine masaj yapmak, ya da sadece küvet yanında mumlar koyup ev spa keyfi yapmak size yardımcı olacaktır.

Sosyal medyada pozitifliği takip edin

Sosyal medyanın bir kıskançlık yuvası olduğu kesin. Ancak Instagram’ı tamamen silmek istemeyeceğinizi de biliyoruz. Sadece normalde takip ettiğiniz ve kendinizi stresli, endişeli, dargın hissettiren veya sizi kendinden şüpheyle dolduran hesapları takip etmekten çekinin. Şu anda buna ihtiyacınız yok.

Pozitiflik için sosyal medyayı kullanın. Olumlu şeyler yayınlayan, bu stresle nasıl başa çıkabileceğimizden bahseden ve bunları uygulayan insanları takip edin.