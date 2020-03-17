Evde Spor Yapmak İçin En İyi Uygulamalar ve Youtube Kanalları

Evden çıkmadığımız ve “çıkmamamız gereken” şu günleri daha keyifli, sağlıklı ve kendimize yatırım yaparak geçirmemiz mümkün.

Spor yapmanın tek amacı kilo vermek değil. Vücuttaki toksinleri atmak ve daha sağlıklı bir solunum sistemi de; koronavirüs tehlikesinin tüm dünyayı sardığı şu günlerde oldukça önemli. Bu yüzden her gün kendinize en az yarım saat spor için zaman ayırmalısınız.

Evde spor yapmanın sonuçları ise spor salonunda elde edebileceklerinizden çok daha başarılı olabilir.

İşte evde spor yapmak için en iyi uygulamalar ve Youtube kanalları…

Chloe Ting

Ücretsiz bir program arıyorsanız, Chloe Ting’in programları tam size göre! Avustraltalı spor gurusu Chloe Ting; Youutbe kanalında ücretsiz yayınladığı programlarla insanların vücudunu baştan aşağıya değiştiriyor. Kanalındaki videolarda takipçilerinin değişimlerini de görmek mümkün.

Obé

Eğer bir spor hareketini iki kez yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Obé tam size göre! Platformda daha önce kaydedilmiş ve canlı programlar; farklı kategoride yer alıyor. Güç, HIIT, sıkılaşma, yoga, barre ve dans bunlardan bir kaçı. Her biri 10 dakikadan daha fazlasına kadar süren videolar; renkli arka planı sayesinde de içimizi açıyor.

Tracy Anderson

Gwyneth Paltrow, Madonna, Cameron Diaz, Emma Roberts gibi yıldızlarla çalışan Tracy Anderson; tüm dünyada Tracy Anderson Method dediği çalışmayla milyonlarca takipçiye sahip. Instagram hesabı ya da Youtube üzerindeki videolarıyla programlarına başlayabilir veya websitesinden üyelik satın alabilirsiniz.

Boho Beautiful

Youtube’daki 1 milyon abonelerine ve daha fazlasına; muhteşem bir doğa atmosferi eşliğinde ücretsiz olarak yoga programları sunan bu kanala bayılıyoruz!

Ballet Beautiful

Victoria’s Secret melekleri başta olmak üzere pek çok ünlü ismin fit fiziğinin ardındaki isim olan eski profesyonel balerin Mary Helen Bowers; Ballet Beautiful programıyla kendisine özel kitlesini yaratanlardan. Youtube’daki ücretsiz videolarıyla başlayabilir, sonrasında sitesinden online çalışmalara bakabilirsiniz.

FitOn

Spanning dans, kardiyo, güç, HIIT, barre, yoga, pilates, doğum öncesi, doğum sonrası gibi tüm egzersiz kategorilerini bir araya getiren bu üctetsiz uygulamada Gabrielle Union ya da Jonathan Van Ness gibi ünlü eğitmenleri de görmek mümkün.

Nike Training Club

Nike Training Club uygulamasındaki tüm program ve sınıflar; Nike Master Trainers denen uzmanlar tarafından hazırlandı. 15 dakikalık hızlı kardiyodan; daha derin 1 saatlik çalışmalara dek uzanan yelpazesinde; birbirinden farkı kategoride 200 egzersiz barındırıyor. Ayrıca beslenme ve uyku ya da meditasyon önerileri de bulmak mümkün.

Peloton

Evde kondisyon bisikletiniz varsa bu app size göre! İçinde bisikletten; yoga, meditasyon ve güç egzersizlerine kadar her şeyi barındıran bu uygulama; yüksek motivasyon da sağlıyor.