Evde Spor Yapmak İçin En İyi Uygulamalar ve Youtube Kanalları

Evden çıkmadığımız ve “çıkmamamız gereken” şu günleri daha keyifli, sağlıklı ve kendimize yatırım yaparak geçirmemiz mümkün.

Spor yapmanın tek amacı kilo vermek değil. Vücuttaki toksinleri atmak ve daha sağlıklı bir solunum sistemi de; koronavirüs tehlikesinin tüm dünyayı sardığı şu günlerde oldukça önemli. Bu yüzden her gün kendinize en az yarım saat spor için zaman ayırmalısınız.

Evde spor yapmanın sonuçları ise spor salonunda elde edebileceklerinizden çok daha başarılı olabilir.

İşte evde spor yapmak için en iyi uygulamalar ve Youtube kanalları…

Chloe Ting

Ücretsiz bir program arıyorsanız, Chloe Ting’in programları tam size göre! Avustraltalı spor gurusu Chloe Ting; Youutbe kanalında ücretsiz yayınladığı programlarla insanların vücudunu baştan aşağıya değiştiriyor. Kanalındaki videolarda takipçilerinin değişimlerini de görmek mümkün.

Obé

Eğer bir spor hareketini iki kez yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Obé tam size göre! Platformda daha önce kaydedilmiş ve canlı programlar; farklı kategoride yer alıyor. Güç, HIIT, sıkılaşma, yoga, barre ve dans bunlardan bir kaçı. Her biri 10 dakikadan daha fazlasına kadar süren videolar; renkli arka planı sayesinde de içimizi açıyor.

Tracy Anderson

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Not all superheroes wear capes. In fact, some are known to wear a shield. A shield against aging. This kind of superhero, and all of its powers, is exercise. 🦸‍♀️ On this adventure called life, sometimes people can get lost from moving their bodies well. They lose their sense of touch and feel, and eventually lose control. You have the power to stay in control this year. If you are someone who feels too intimidated to try diving into the moves, then I would like for you to take on 2020 with the idea that anything is possible for you in my Online Studio. What you’re watching is a clip from this week’s Beginner class (front view, with behind views also available). I asked two of my top trainers Courtney and LaShonna to join me in teaching it to send all of you who are new to working out, or new to my workout, some extra energy. Learning to follow us takes time. This ability to move freely gives your spirit life, and your body confidence. Like learning to ski, ride a bike, or read, you have to make it a habit and dive into the adrenaline of learning. Turn your thoughts of wanting to be more physically healthy into actions, and give yourself unrestricted access to sticking to learning and performing each week with me. This time next year, you will feel an energy and communication with your body that you didn’t realize you had. The power is in you to succeed! 💥

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Gwyneth Paltrow, Madonna, Cameron Diaz, Emma Roberts gibi yıldızlarla çalışan Tracy Anderson; tüm dünyada Tracy Anderson Method dediği çalışmayla milyonlarca takipçiye sahip. Instagram hesabı ya da Youtube üzerindeki videolarıyla programlarına başlayabilir veya websitesinden üyelik satın alabilirsiniz.

Boho Beautiful

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Never underestimate the importance of a deep stretch. ⁣ ⁣ Just like doing a savasana at the end of a yoga practice, taking taking a moment to release overworked and fatigued muscles at the end of a big hike or workout is crucial in allowing your body to properly recover. ⁣ ⁣ We just released a new yoga practice on Youtube specifically designed for hikers, cyclists, dancers, people on their feet all day, dog walkers, or anyone that is feeling from hip and lower body tension and soreness. ⁣ ⁣ It’s also great for anyone looking to help loosen the lower body and increase their overall flexibility. ⁣ ⁣ It’s just over 20 minutes, but it is a beautiful gift to give to your body in that short amount of time. ⁣ ⁣ 🎥click the video link in our bio & join me on the mat for a deep stretch yoga flow. 🙏⁣ ⁣ #bohobeautiful #yogaforhikers #bohobeautifullife #yoga #yogafordancers #stretchclass #breatheyoga #yogaforhealing #yogaclass #freeyoga #postworkout

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Youtube’daki 1 milyon abonelerine ve daha fazlasına; muhteşem bir doğa atmosferi eşliğinde ücretsiz olarak yoga programları sunan bu kanala bayılıyoruz!

Ballet Beautiful

Victoria’s Secret melekleri başta olmak üzere pek çok ünlü ismin fit fiziğinin ardındaki isim olan eski profesyonel balerin Mary Helen Bowers; Ballet Beautiful programıyla kendisine özel kitlesini yaratanlardan. Youtube’daki ücretsiz videolarıyla başlayabilir, sonrasında sitesinden online çalışmalara bakabilirsiniz.

FitOn

Spanning dans, kardiyo, güç, HIIT, barre, yoga, pilates, doğum öncesi, doğum sonrası gibi tüm egzersiz kategorilerini bir araya getiren bu üctetsiz uygulamada Gabrielle Union ya da Jonathan Van Ness gibi ünlü eğitmenleri de görmek mümkün.

Nike Training Club

Nike Training Club uygulamasındaki tüm program ve sınıflar; Nike Master Trainers denen uzmanlar tarafından hazırlandı. 15 dakikalık hızlı kardiyodan; daha derin 1 saatlik çalışmalara dek uzanan yelpazesinde; birbirinden farkı kategoride 200 egzersiz barındırıyor. Ayrıca beslenme ve uyku ya da meditasyon önerileri de bulmak mümkün.

Peloton

Evde kondisyon bisikletiniz varsa bu app size göre! İçinde bisikletten; yoga, meditasyon ve güç egzersizlerine kadar her şeyi barındıran bu uygulama; yüksek motivasyon da sağlıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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