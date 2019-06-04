Karlie Kloss'un İlham Verici 5 Güzellik Sırrı

Işıltılı bir cilt, taptaze bir görünüm...

Karlie Kloss'un bu parlayan güzellik ışılltısıdan etkilenmemek ne mümkün.

İşte süper modelden ilhamla hazırladığımız güzellik trendleri.

Parlamanın Sırrı

Kloss'un cildi her zaman ışıltılıdır.

25 yaşındaki modelin cildinin sırlarından biri de; buzlu su yüz maskeleri. Tabii bu bakıma da ilave olarak, temel olarak allık dokunuşları gerçekleştiriyor. Siz de, en sevdiğiniz pırıltılı allıklarınızı şakaklarınızdan yanaklarınızın merkezine doğru uygulayın ve dikkatinizi yanaklarınızda toplayın.

Gölgeler Ardında

Anti-dumanlı bir göz makyajı Kloss'un güzellik sırlarından.

Vurgu yaratmak için yumuşak ve ince bir yol tercih ediyor. Makyaj sanatçısı Hung Vanngo, Kloss için üst ve alt kirpik çizgileri boyunca gölgeyi temizlemeyi, süper yumuşak odak efekti için rengi karıştırmayı tercih etmekte.

Pırıltılı bakır göz farı gölgesinde ise modelin gözlerinin daha da mavi görünmesini sağlamakta.

Sade Alt Kirpikler

Uzun kirpik uzantıları veya birkaç kat maskarayla Kloss'un görüntüsünü bulmakta oldukça zorlanabilirsiniz. Bunun yerine, kirpiklerini doğal bırakmayı tercih ediyor, sadece üst kirpik çizgisini kaldırıyor ve alt kirpikleri sade tutuyor.

Serbest Dolaşan Saçlar

Kloss, parlak sarı saçlarını topladığında, yüzünü perçemleriyle etkili bir şekilde çerçevelendirmeyi tercih ediyor.

Üst üste birkaç dalgalı saçları serbest bırakan Kloss, pembe yanaklar, nude dudaklar ve beyaz çiçekli bir elbise ile de güzelliğini taçlandırıyor.

Saten Kırmızı Dudak

Kremsi mat bir görünüm ve gerçek koyu kırmızı bir ruj, Kloss'in parlak cildine en yakışan renklerden.