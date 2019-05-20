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Kate Middleton’ın İlham Verici Çiçekli Elbisesi

Kate Middleton, taşıdığı her kıyafetin şık ve zarif görünmesini sağlayabilecek etkide. George, Charlotte ve Louis’in annesi
37 yaşındaki düşes ailesiyle birlikte, Chelsea Çiçek Şovu için “Doğaya Dönüş” bahçesinden bulundu. Hem Kate Middleton hem de kızı Charlotte çiçek desenli elbiselerinde çok güzel görünüyorlardı.

Kate Middleton, iyi bir gündüz elbisesine hiç yabancı değil, özellikle de maceracı küçük çocuklarının peşinde koşarken. Bu aile gezisi için renkli bir midi elbise seçti. Bahar ruhuna uygun sandaletleri ve zarif uzunluktaki küpeleri, ezbere alınacak kombinlerden.


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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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