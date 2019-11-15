Kendinizi Daha Seksi Hissetmenin 3 Yolu

Partnerinizle birlikteliğiniz esnasında kendiniz daha az çekici hissettiğiniz dönemlerden geçebilirsiniz. Ya da uzun süren bir evliliğin/ilişkinin ardından cinselliğin tükenmeye başladığı noktaya yakın olabilirsiniz.

Tüm bunların haricinde biriyle seks yapmak istemediğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Ancak “seks yokken seksi hissedemezsiniz” gibi bir kural yok. Seksin hayatınızda olmadığı zamanlarda da kendinizi seksi hissetmenin yollarını açıklıyoruz.

Bu noktada çözüm aslında kendi cinsel benliğinizle bağlantıda kalmaktan geçiyor. Yalnız kaldığınız zamanları daha özel kılabilirsiniz. Sizi moda sokan şeyleri, vücudunuzun dokunulmasından hoşlandığınız bölgelerini kendiniz de keşfedebilirsiniz.

kendinizi seksi hissetmenin kolay yolları

İşte bu konuda yapabilecekleriniz:

# Kendinizi baştan çıkarın.

Bir başkasını baştan çıkarmadan önce ilk olarak sizi nelerin baştan çıkardığını keşfedin. Sıcak bir banyo yapın, karanlığı bir mum ışığıyla aydınlatın, kendinizi seksi hissetmenizi sağlayacak saç modellerini deneyin, en sevdiğiniz doğal yağı hazırlayın ve kendi vücudunuza masaj seansları düzenleyin. Göğüslerinize, bacak aralarınıza, nereye dokunulmasını istiyorsanız oraya dokunun. Ardından gösteriyi parmaklarınıza devredin ve vajinanıza odaklanın. Klitorisinizin üzerine baskı uygulayarak orgazm fikrine yoğunlaşın. Bunu ilk etapta gerçekleştiremeyebilirsiniz. Zamanla dikkatinizin kolay dağılmadığını görecek ve bu kendinizi baştan çıkarma ritüellerini daha da seveceksiniz.

# Erotik romanlar okuyun.

İçinizdeki bazı şeyleri açığa çıkarmak için edebiyattan yararlanmaya ne dersiniz? Bu konuda erotik romanlara başvurabilirsiniz. Kelimelerin fantezileri nasıl ateşleyebileceğine çok şaşıracaksınız. Hatta küçük bir not defterine partnerinizle deneyebileceğiniz, ilginizi çeken fantezileri, pozisyonları yazabilirsiniz. Ya da seksi ve ikonik erotik filmleri izlemek de bir seçenek olabilir.

daha seksi hissetmenin yolları

# Cinsel ihtiyaçlarınıza zaman ayırın.

Bir partneriniz olduğu zamanlarda da olmadığı zamanlarda da kendi vücudunuzla cinsel bağı koparmamanız çok önemli. Bunun için kendinize zaman ayırın. Mastürbasyon cinsel keşfinizde size yardımcı olacağı gibi, gün sonu gerginliğini üzerinizden atmanızda da büyük etki sağlayacak.