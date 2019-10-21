Ünlülerden İlhamla Seksi Hissettiren Saç Modelleri

Zamansız stilin en önemli anahtarlarından biri de bukleli ve canlı duran saç modelleri. Bu konuda size her zaman ilham perisi olabilecek güçte olan isimler ise tam karşınızda… Bu yıldız isimlerin ortak özelliği ise; saçın doğal dokusunu koruyarak elde edilen güçlü vurguyla seksi hissettiren bir görünüm yakalanması.

Beyonce, Gisele Bündchen, Sienna Miller, Blake Lively bu isimlerin başında gelmekte. Bu çarpıcı görünümü elde etmek için ise; doğru miktarda saç şekillendirici ürüne ve az oranda ısıl işleme ihtiyaç duyabilirsiniz. Amaç; saçın doğal dokusunu koruyup, o doğrultuda şekillendirmek olmalı.

Peki, hangi saç modelleri üzerinde durulmalı? Mesela ıslak saç görünümü, kırmızı halıdaki olmazsa olmaz güzellik görünümlerinden bildiğiniz üzere. Mükemmel seksilik ve şıklık dengesi için sık sık tercih edilmekte. İşte kendinizi seksi hissetmenizi sağlayacak saç modelleri.

Angelina Jolie

Angelina Jolie’nin favori görünümlerinden



Hacimli saç kökünün gücüne inanın. Köklerde daha da fazla hacim olması için, kuruttuğunuz saçlarınızı parçalara ayırın ve ellerinizle ters yönde çevirmeye başlayın.

Blake Lively

Blake Lively’nin imza saç görünümleri



Hacimli plaj dalgaları ya da yüksek at kuyruğu örgüleri. Çarpıcı ve ilham verici bir stile sahip olmak için Blake Lively’nin izinden gidebilirsiniz.

Selena Gomez

Selena Gomez’in kusurlu dalgalarının peşinden gidenler burada mı?



Göz alıcı ve romantik dalgalar için Selena Gomez aradığınız ilham kaynağı. Uzun ya da omuz hizasında pek çok saç uzunluğunda işinize yarayacak bir tercih. Geride bıraktığınız unutulmaz etki de artısı.

Jessica Biel



Jessica Biel’in çarpıcı seksi görünümü

Düz saçlarda, elde ettiği yumuşak ve doğal görünümlü dalgaları onun imzası adeta. Güçlü hissettiren bu dalgaları siz de ezbere alabilirsiniz.

Amanda Seyfried

Kopya çekmek için heyecanlandığımız modellerden



Güçlü ve uzun saçlarıyla hep göz kamaştıran oyuncu Amanda Seyfried, hacimli saçlarına nasıl şekil vermesi gerektiğini iyi biliyor.

Gisele Bündchen



Hacimli ve sağlıklı saçlarıyla göz hep onun üzerinde.

Saç modeli konusunda daha çok standart seçimlerden yana olan ünlü model Gisele Bündchen, her görünümünde sağlıklı saçların olmazsa olmazlardan olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, güzel görünen saç modelleri için saçlarınızı beslemeyi ihmal etmeyin.

Beyonce

Beyoncé gibi saçlarınızın dokusunu ortaya çıkaracak modeller seçmeniz, öz güveninizi daha da artıracak. Saç modelinizin kalıcılığı konusunda da şekillendirici ürünlerden destek almayı unutmayın.

Margot Robbie



Islak görünümlü saç modeli

Pek çok saç modelini denemeye oldukça hevesli olan Margot Robbie, şık ve karmaşık olmayan geriye doğru taranmış ıslak saçlarla çok çarpıcı görünürken, dümdüz ve güçlü etkili saç modeliyle de, yıldızını parlatmayı başarıyor.

Zoe Kravitz



Zoe Kravitz’in kısa saçlarıyla özdeşleşen kırmızı ruju.

Saç modelleriyle her zaman için unutulmaz stillere imza atan Zoe Kravitz, özenilmemiş duruşuyla ilham vermekte. Denemek için; saçı küçük bölümlere ayırın ve şekillendiricilerden destek alın. Bu işlemde parmaklarınıza büyük iş düşüyor.

Jennifer Lopez



Jennifer Lopez deyince akıllara gelen saç modeli

Vücudunu iyi tanıyan ve kendine yakışanı her zaman için bilen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yenilikçi duruşuyla da kesinlikle ilham verici. Sık sık tercih ettiği bu saç modelleri de onun vazgeçilmezlerinden.