Kim Kardashian Markasının Yüzde 20’sini Sattı

Kim Kardashian, 2017 yılında kurduğu ve kısa sürede başarıya ulaşan KKW Beauty markasının yüzde 20’sini sattı.

Amerika’nın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty’ye satılan KKW’nin piyasa değeri de böylece 1 milyar dolar olarak belirlendi.

Business Insider’da yer alan habere göre, Kardashian’ın 200 milyon dolara anlaşılan markası; artık makyaj ürünleri dışında cilt bakımı, saç bakımı, kişisel bakım ve tırnak ürünleri de geliştirecek.

Bu; Coty şirketinin Kardashian/Jenner ailesiyle ilk anlaşması değil.

Coty geçtiğimiz yıl Kylie Jenner’in sahibi olduğu Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’ini 600 milyon dolara satın almıştı. Satın almanın açıklanmasının ardından Coty hisseleri yüzde 2.6 yükselmişti. Her iki taraf için de kazançlı bir anlaşma olduğu ise kesin!