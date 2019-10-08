Kirli Saçları Bakımlı Gösterecek Pratik Saç Modelleri

Saçlarımız gün boyu ellerimizle temas etmemizden ötürü ve havadaki nem, toz gibi etkenlerden dolayı kolay kirlenebiliyor. Saçı her gün yıkamanın sağlıklı olmadığı da bir gerçek. Yağlı / kirli saçlar için hızlı bir düzeltme arıyorsanız, size bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Saç tellerinizi yıkamaya gerek kalmadan pratik modellerle günü kurtarmanız mümkün.

İşte kirli saça uygulanabilecek pratik saç modelleri tam karşınızda. Özellikle de havaların soğumaya başladığı ve gün içinde yağmura maruz kalan saçlar için bu saç modellerinin işe yarayacağına inanıyoruz.

#1 Tepeden yarım toplama

Sıkı sıkı tepeden yarım toplama, kirli saç için biçilmiş kaftan.

Margot Robbie, yarım toplama konusunda size ilham verecek isimlerden.

Yukarıdan yarım şekilde toplanmış bu saç modeli çok havalı! Üstelik uzun saçlara uygulanacağı gibi Hailey Baldwin gibi kısa saçlarda da kusursuz görünüyor. Sonuçta yarım topuz, saçınızı yıkamanın zor olduğu günler için var. Hacim ve kalınlık eklemek için ise kuru bir şampuanla saç tellerine müdahale edebilirsiniz. Sonra üst kısımdan ayırın ve dağınık bir topuzun içine doğru toplayın hepsini. Birkaç tel tokayla da sabitleyebilirsiniz. Daha sonra gevşek bir görünüm elde etmek için de hafifçe yumuşatmaya başlayabilirsiniz.

#2 Tepede İki Küçük Topuz

İkiz örgü kötü gün saçı için oldukça ideal.

Taylor Hill ve küçük topuzları oldukça ilham verici.

Taylor Hill‘in bu defile görünümü gerçekten ilham verici. Saçlarınızı ortadan ayırıp istediğiniz kalınlıkta iki tutam alıp dolayarak yapacağınız bu model için iki adet tel toka yeterli! Zahmetsiz ve eğlenceli. Aynı fikri ikiz örgü şeklinde de uygulayabilirsiniz.

İkiz örgüler de yağlı bir saçı gizlemeniz gerektiğinde kolay bir seçenektir. Saç çizgisinden geriye doğru örün ve ardından bezleri gevşetip daha yumuşak bir yaratın.

#3 At Kuyruğu

Kirli saçı saklamak için at kuyruğu ideal fikirlerden



Kendall Jenner’ın kırmızı halıda da sıklıkla tercih ettiği sıkı at kuyruğu, bakımsız saçları saklamanın en kolay yolu. Saçınızı tepeden toplamadan önce daha hacimli bir görünüm elde etmek için kuru şampuandan destek almanızı tavsiye ederiz. Ariana Grande’nin de bu konuda size ilham perisi olacağını düşünüyoruz.

#4 Romantik Stile Devam

Ortadan ikiye ayırıp, saçınızı geride toplamak iyi fikir.

Gigi Hadid’in esin kaynağı olan kırmızı halı görünümü

Romantik stilin vazgeçilmez bu modeli saçlarınızı her daim bakımlı ve zarif gösterecek. Ortadan ikiye ayırıp geride toplayacağınız seçimler, gününüzü kurtarmaya hazır. Gigi Hadid gibi renkli tokalardan da destek alıp görünümünüzü parlatabilirsiniz.

#5 Arkaya Doğru Tarayın

Saçınızı arkaya doğru taramak için kalın dişli bir taraktan yardım alabilirsiniz.



Rosie Huntington-Whiteley geriye doğru taranmış ıslak görünümlü saç modelini en sık kullanan ve kendisine yakıştıran ünlülerden. Acil durum saçı olarak görebileceğiniz bu modeli uygularken, kalın dişli bir taraktan yardım alabilirsiniz. Öncesinde de saçınıza kuru şampuan sıkıp, o şekilde taramaya başlayabilirsiniz.

#6 Tepeden Topuz

Çok çabalamadan yapılmış tepeden bir topuz sizi hem havalı gösterecek, hem de yıkanmamış saçlarınızı gizleyecek.