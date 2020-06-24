Kolay Saç Modelleri: 54 Pratik Saç Modeli ve Yapılışı
Saçınızı yapmak hatta taramak için bile hiç zamanınızın olmadığı bir an mı yaşıyorsunuz? Tıpkı daha önce defalarca olduğu gibi hemen pratik bir saç modeline mi ihtiyacınız var? Hiç paniğe kapılmadan, şık bir şekilde hızlıca hazırlanmak için aşağıdaki yıldızlardan ilhamla kolay saç modelleri listemize göz atmaya ne dersiniz?
Ayırdığınız o kısa zamana değecek bu pratik saç modelleri stilinizi daha da parlatmaya aday. Hem kırmızı halı şıklığından hem de yıldızların günlük stillerinden yola çıktığımız bu listede pratik saç modelleri ve yapılışları sizi bekliyor. Eğer siz de heyecanlıysanız, evde saç stili denemelerine başlayabilirsiniz.
Plaj Dalgaları
Saç stilisti Tippi Shorter, özellikle de ince saçlı olanlar için saç dokusunu canlandırmak adına plaj dalagaları yaratmayı öneriyor. Tam bu noktada da, bu çok kolay saç modeli için Jessica Biel ilham kaynağı olmaya hazır.
Yapım aşamasında ise; saçınızı dört bölüme ayırın ve saç derinize yakın bir noktaya ulaşana kadar, saçlarınızı parmaklarınıza dolayıp kıvırmaya devam edin. Orta ısıda bir düzleştirici kullanarak da, kıvrımların üzerinde beş saniye ısı uygulayın. Sonra gevşetin ve dalgaları sabit tutmak için hafif bir saç spreyi kullanın.
Düşük Topuz
Herhangi biri bir topuzu ışıltılı hale getirmenin milyonlarca yolu varsa, bu işin ana damarlarından biri kesinlikle Meghan Markle’dan geçiyor. Onu gibi çabasız ama şık bir pratik saç modeli için; saçınızı ortadan ikiye ayırın ve ensede çok gevşek bir topuz halinde toplayın.
Yüzünüzü çerçeveleyecek şekilde, her iki taraftan iki küçük parça bırakın, gevşek kıvrımlar elde etmek için maşadan ya da düzleştiricinizden destek alabilirsiniz. Bu iki parçayı yüzünüzden uzağa düşecek şekilde gevşekçe sarın ve bırakın.
Yarım Toplama
Tepeden yarım toplama konusunda Jennifer Lopez’in ışığından etkilenmemek ne mümkün. oynamanın ve sesini yükseltmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.
Saç perçemlerini kulağınızın arkasından gevşekçe yukarı doğru çekerek toplayın. Sonra saçın küçük bir kısmını arkadan alın ve toplanan saçların etrafına sarmaya başlayın ve bir ince toka yardımıyla sabitleyin. Saçları yumuşatmak için ise hafif yapılı bir yağ kullanabilirsiniz. Bebek tüylerini ön planda bırakmayı hedefliyorsanız, yağ kullanım miktarını biraz daha artırabilirsiniz.
Kısa Saç İçin Pratik Saç Modelleri
Hem yarım yukarı hem de yarı aşağı bu saç modelinin uzun zamandır çok tercih edilmesinin bir nedeni var: Çünkü olabildiğince kolay.
Lucy Hale’in görünüşünden ilham almak için saçınızı ortasından ayırın, yüzünüzün her tarafından küçük bir bölüm bırakın ve gerisini ufak bir klipsle bir araya getirin. Saç stilisti Takisha Sturdivant-Drew, saçınızı toplamadan önce dalgalar eklemek isterseniz ince bir saç maşasıyla hacimli dalgalar yaratabileceğinizi hatırlatıyor.
Şık Bir Topuz
Basit saç modelleri listemizdeki en iddialı görünüm kesinlikle bu topuz. 2018 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Jasmine Sanders bu süper şık modeliyle karşımıza çıkmıştı. Buradaki kilit nokta; kesinlikle topuzu sıkı ve pürüzsüz tutmak.
Bu kusursuzluğu yakalamak için; sprey şişesinde, bir miktar şekillendirici ürününüzü suyla karıştırabilir ve saçınızın üzerinde diş fırçası gibi ince kıllara sahip bir aracıyla gezdirebilirsiniz. Topuzunuzu sabitlemek için de çok fazla ince tokaya ihtiyacınız olabilir.
Dağınık Topuz
Şık bir topuzun zıttıyla devam etmeye ne dersiniz? Oldukça çabasız ve başarısız görünen bu dağınık topuz kesinlikle hayat kurtarıcı. Kusursuz ve süper düz saça biraz hayat vermek için kesinlikle bu toplama şekline şans vermelisiniz.
Kuaför Jonathan Colombini, bu model için 24 saatlik esnek bir tutuş sağlayan bir doku spreyi kullanmanızı öneriyor. Başınızı bir tarafa yatırın ve altlardan üstlere doğru saçlarınızı çekmeye başlayın. Spreyli saçlarınızda uygulayacağınız bu toplama şekli için; ellerinizin sıcaklığıyla, saçları kuruyana kadar ısıtmaya devam edin. Bu işlem saçınızda bir doku yaratmak için bire bir. Parmak uçlarınızla saç diplerinize yumuşak masaj yapmak bu dokunun etkisini daha da artıracak. Ardından, saçlarınızı toplamaya başlayın.
Modern Topuz
Düz saçı parlak bir görünüme terfi ettirmek için en ideal yöntem karşınızda. Emily Ratajkowski’ninki gibi temiz bir topuz için klasik bir ince tarak ucuyla orta kısmı ikiye ayırarak başlayabilirsiniz.
Saçınıza daha modern bir görünüm kazandırmak için saçlarınızı alçak bir at kuyruğu olarak sabitleyin ve daha sonra saçı ince bir şekilde örmeye başlayın. Örgüyü düşük bir topuz içine döndürerek ve sabitleyin işlemi bitirn. Çarpıcı bir görünüm için aradığınız etki.
Hafif At Kuyruğu
İnce saç bandı, görünümünüze farklı bir hava katmak için ihtiyacınız olan kolay ve ucuz bir yoldur. Unutmayın ki bu seçenek her zaman için mükemmel çalışır. Saçlarınızı lastik bir tokayla arkadan gevşekçe toplayın.
Emma Stone’un kuaförü Mara Roszak’ın yaptığı gibi birkaç ön perçemi serbest bırakın. Bu görünüm özellikle de düz saça çok yakışıyor. Günlük saç stilinizi yükseltmek için ise ihtiyacınız olan tek şey ince bir saç bandı.
Sarılı Yarım Toplama
Bu tarza ulaşmak için sadece birkaç kısa adıma ihtiyacınız var. Kuaför Renato Campora, Amanda Seyfried için bu çarpıcı ve pratik modeli yarattı ve evet, yarım toplama şeklinin birden fazla yolu olduğunu gözler önüne serdi.
Campora, nemli saçlara ısı koruyucu sprey sıkarak başlıyor. Daha sonra saçları kurutmak için bölüm bölüm ayırıyor. Saçları geriye doğru fırçalayarak, yukarı ve aşağı olarak iki kısma ayırıyor. Sonra küçük bir saç parçasını alıp ve saçın sonuna gelinceye kadar sarmaya başlıyor. Saçı sabitlemek için de sprey kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Ultra Düşük At Kuyruğu
İskoçyalı Kraliçe Mary filmin galasında bu görünümle karşımıza çıkan Margot Robbie kesinlikle bu listenin en ilham verici isimlerinden. Saç stilisti Bryce Scarlett, zekice bir şekilde Margot Robbie’nin tercih ettiği Chanel elbisesinin boyun kısmına sıkışmış gibi görünen, alçak, gevşek bir at kuyruğu uygun görüyor.
Saçın sadeliği ile işlemeli kıyafetin görkemli detayları arasındaki denge mükemmel bir noktada. Lob bir saç modeli için kesinlikle denenmesi gerekenlerden.
Julianne Hough gibi kestireceğiniz bob bir model, pek bir işlem yapmadan da gününüzü kurtarmaya aday. Dramatik bir kesimle, en iyi seçenek onu olduğu gibi bırakmak veya vax etkili bir ürünle sabitlenmesini sağlayacak şekilde hafif dokunuşlar elde etmek.
Bunun gibi bir tarzın anahtarı, uçları sağlıklı tutmaktır, çünkü herhangi bir cılızlık özellikle düz saçlarda kendini hemen gösteriyor olacak.
Toka Desteği
Bu modelde Kendall Jenner, basit ve düz bir saç modelini hareketlendirmenin en kolay yolunun sırrını veriyor. Ortadan ikiye ayırdığınız saçına iki yandan ya da tek taraftan takacağınız saç tokaları, bebek saçları için de kurtarıcı niteliği taşımakta.
Kaygan Zemin
Bu saç modelin anahtar kelimesi kesinlikle sadelik. Süper kısa saçlarınız varsa, Cara Delevingne tarzında arkaya taramayı A planı oalrak ilan edebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan iki şey ise; geniş dişli bir tarak ve iyi bir saç jölesi.
Jeli saçın her yerine uyguladığınızdan emin olun, ardından tarağı kullanarak bu görünüm elde edeceğiniz o kısa süreyi başlatın.
Bir kokteyle ya da özel bir etkinliğe davetliyseniz, topuzunuza dahil edeceğiniz çiçek, hızlı bir şekilde şık bir görünüm yakalamanızı sağlaaycak. Hızlı ipucu: Çiçekleri takmadan önce buzdolabında bir gece soğutun, böylece ekstra taze olurlar.
Daha sonra, saçlarınızı ensede gevşekçe toplayın ve seçtiğiniz çiçeklerinizi tel tokalarla sabitleyin. Saç aksesuarları kullanıldığında, saç sabitleyici sprey kullanmanız da oldukça önemli bir nokta.
Yumuşak ve Retro Dalgalar
Eski Hollywood yıldızlarının bu retro dalgaları günümüzde de en çok tercih edilen saç modellerinden. Klasik stili daha belirgin bir görünüm içinde kullanmak adına havalı bir tokayla güncellemeye ne dersiniz?
İlk önce saçınızı yanlara ayırın ve bir S dalgası yaratın. Bunu yapmanın yolu, saç stilisti Kristin Ess’den öğrendiğimiz gibi, saçınızı maşa ile kıvırın ve sonra çok nazikçe şekillendirici kremle dalgaları yumuşatmaya başlayın. Pratik saç modelleri konusunda işinize oldukça yarayacak bir seçenek.
Örgüler ve Bebek Saçları
Zoë Kravitz, örgüleri ve fiyonkları 2018 Met Gala’ya aklımızda kalanlardan. Büyük boy aksesuar seçimi ise saçı sadece bir arada tutmakla kalmaz, aynı zamanda görünüşe de güzel, hafif bir his verir.
Kravitz’in mikro örgüsünün alçak bir topuza döndürülmesi, örgü seçiminin ne kadar kullanışlı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bebek saçlarını da titizlikle kıvırıp, sabitledikten sonra bu harika seçimin tadını çıkarabilirsiniz.
Derin Dalgalar
Megan Fox’ta da görüldüğü gibi bu derin dalgaları elde etmek için, saçınızı önce derin bir şekilde yana ayırın. Sonrasında saç şekillendirici uygulayın ve dağıtmak için parmaklarınızı saçlarınızdan geçirin.
Dev dalgaları oluşturmak için de geniş kalınlıkta bir saç maşası kullanın. Saçınızı tutamlara ayırın ve iki santim kaldığı zaman, saç dibinize klipsleyin. Makyajınızı yaparken veya giyinirken, ısınan saçın kurumasını bekleyin. Klipsleri çıakrın ve romantik dalgalarınıza kavuşun. Katılacağınız özel bir davet için bu basit saç modellerinden biri mutlaka işinize yarayacak.
Eşarp Faktörü
Sabah saatlerinde sıkışıklığa uğradığınızda, basit bir eşarp yardımı almaktan daha can kurtarıcı bir seçim yoktur. Alicia Keys, bu konuda yolu açanlardan. Çok sayıda saç dokusu için de kesinlikle harika seçim.
Önce saçlarınızı yüksek bir topuzun içine toplayın, sonra büyük bir fuların uzun tarafını dörtte bir yukarı katlayın. Başınızın arkasından başlayarak, fuları düz yatırın, öne ve topuzun etrafına sarın, sonra bir düğümle bağlayın. Fuların uçlarını topuzun altına sokun ve bitirin. Saçlarınızı kaparken, havalı görünümünüzü de kuvvetlendiriyor. Hiç kimse bu fuların altında ne tür bir karmaşa yattığını asla bilmeyecek.
Balık Kuyruğu Örgüsü
Nicole Kidman’ın balık kuyruğu örgü saç modelini elde etmek için dört adım yeterli. Saç yapınız onunkine benziyorsa, saç stilisti Tommy Bucket, başlamak için sabitleyici etkili sprey kullanmanızı öneriyor. Ardından saçlarınızı iki eşit kısma ayırın (üç yerine).
Daha sonra, sağ kulağınızın yanından parmaklarınızla bir miktar saçı çıkarın. Ardından sol tarafa doğru çaprazlayın ve sol kısımdan yarım bir parça ile tekrar sağa geçerek tekrarlayın. Katmanlar örgüden düşmeye başlarsa endişelenmeyin. Görünüşe güzel, zahmetsiz bir his verir. Uçlara ulaşana kadar yarım yarım parçaları ekleyerek tamamlayın ve lastik bir parça ile sabitleyin.
Bohem Yan Örgü
Julia Roberts’ın yan örgüsüyle ışıldamaya hazır mısınız? Bütün gün kalmasını sağlamak için, uygun şekilde kuru şampuan ve saç spreyi kullanmanızda fayda var. Saçınızı yana toplayın, üç bölüme bölün ve saçınızı örmeye başlayın. Bir lastik ile bağlayın sonra yavaşça çekerek örgüyü gevşetin. Yapısı daha güvenli bir tutuşa izin verdiği için bu stil dalgalı saçlarda daha çok işe yaramakta.
Gigi Hadid’in Met Gala Görünümünden İlhamla
Gigi Hadid gibi küçük bir yaratıcılıkla, görünümünüzün öznesini saçınız haline getirebilirsiniz. Saçınızı iyice sabitlemeniz bu modeldeki en önemli noktalardan. Seçeceğiniz tokaların kuvvetli etkisini göz önünde bulundurmayı unutmayın.
Fransız Örgüsü
Bu sıcak havalarda saçımızı alından uzaklaştırmaya yarayan modeller favorimiz. Saçınızı örmeden önce ekstra tutuş özelliği yüksek sprey ya da kuru şampuan kullanmanız, örgünüzün gün boyu dinç kalmasını sağlayacak.
Tazeleyici Etki
Kim Kardashian West gibi okyanus esintili nemli saçlar, hem yaz mevsimi için ideal hem de aradığınız kolay saç modelelri listesinde de iddiasını her daim koruyor. Parlaklık veren ve nemi saça kitleyen spreyler, bu konudaki ilk yardımınız olacak. İsterseniz 2019 yaz saç modellerine de göz atabilirsiniz.
Şehir Yaşamındaki Plaj Dalgaları
Blake Lively her zaman için gerçek bir deniz kızı gibi görünüyor değil mi? Mükemmel plaj dalgaları sayesinde, buklelerinizin tadını çıkarabilirsiniz. Saçı nemlendirmek için deniz tuzu spreyi kullanabilirsiniz. Sonrasında var olan etkiyi korumak için hacim veren spreyden destek alabilirsiniz?
Bob Kesimin Gücü
Emilia Clarke’ın buz platin saçları haricinde sıcak bir tonla da ne kadar harika göründüğü ortada. Çene uzunluğundaki bu çikolata rengi bob kesim, evden hızlıca çıkmanız gerektiği anda hızlı şekil girmesi sayesinde biçilmiş kaftan.
Örgü Topuz
Saçınızı Demi Moore gibi yüzünüzden çekerek pratik ve ışıltılı şıklığı yaşayabilirsiniz. At kuyruğu yapıp örmeye başladığınız saçınızı, tepede sarmaya başlayın ve lastikle sabitleyin. Önden çıkarmış olduğunuz ince parçalar ise çabasız stilinizin tesadüf olmadığını gözler önüne serecek. Sabitleyici sprey bu model için de şart.
Saçı Bir Gece Önceden Örmek
Gece yatmadan önce saçınızı ince ince örmeniz, sabah kalktığınızda o basit saç modelleri konusunda size oldukça yardımcı olacak. Nemli saçınıza köpük sıkın, geniş dişli tarakla da tarmaaya başlayın, sonra istediğiniz kalınlıkta örün ve sabah kalktığınızda o ideal bukleleri elde edin.
At Kuyruğuna Yakışan Dalgalar
Gece veya gündüz, bu zahmetsiz görünüm sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Gisele Bundchen’in bu parlak görünümünü elde etmek için, saçınızın kalın kısımlara ayırarak maşa yapabilirsiniz.
Yoğun Kakül Etkisi
Neden bu yaz yeni bir şeyler denemiyor ve ifadenizin komple değişmesine izin vermiyorsunuz? Naomi Campbell gibi saçınıza hiç bir kat vermeden bu yoğun kakül etkisiyle çarpıcı bir duruş yakalayabilirsiniz. Düz telli saç yapısına sahipler için de biçilmiş kaftan.
Balerin Topuzu
Zendaya’nın güneş gibi parlayan bu görünümündeki balerin topuzu, sizi her zaman kurtarabilir. Bir etkinliğe ya da arkadaşlarla dışarı çıkacak kadar şık, ancak sizi terletmeyecek kadar da doğru bir seçim. Nemli saçınızı bir parça pürüzsüzleştirin ve tüm saç tellerini topuzunuzun içine yerleştirmeye çalışın. Sabit kalması için de bir spreyden destek alabilirsiniz.
Kısa Saç Çarpıcılığı
Maria Borges’in bu modeli şunu gösteriyor ki; ne kadar kısa olursa o kadar seksi! Stillendirmesi çok kolay olan bu saç kesimini sadece kurutun ve spreyle şekillendirin. Cesurca ama bize güvenebilirsiniz.
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Pixie Kesim
Michelle Williams’ın pixie kesim konusundaki liderliğini takip edin ve kökten uca yumuşattığınız saçlarınızı pratik bir şekilde kullanmaya başlayın.
Yarım Toplama İçin Alternatif
Uzun saçlarınıza hızlıca şekil ve havalı bir görünüm vermek istiyorsanız, kulağınızın üst tarafından ayırdığınız parçayı, kendi etrafında döndürerek arka tarafa doğru çekin ve saçınıza sabitleyin. Etkili bir sprey ise tüm gün bu modeli kullanmanız için işinize yarayacak.
Derin Islak Etki
Derin bir ıslak etki; akşam katılacağınız davet ya da sıcak yaz günleri için biçilmiş kaftan. Derin bir şekilde tek bir yandan ayırdığınız saçınıza nemli görünümü koruyacak bir ürün kullanmanız ve sonra sabitleyici sprey ile üzerinden geçmeniz gününüzü kurtaracak.
Saç Bandı + Örgü Topuz
Saçınızın ışıltısına güvenmiyorsanız ya da bir türlü şekil almadığını düşünüyorsanız, örgü bir topuz ve stilinize uygun bir saç bandı, ihtiyacınız olan en basit iki şey.
Hacimli bir şekilde ördüğünüz saçınızın uç kısmını da tutturmak için bu saç bantları işinize yarayacak.
Ensede Düşük Topuz
Natalie Portman’ın gevşek topuzu için kırmızı rujla da mükemmel eşleşmeyi sağlamak mümkün. Saçınızı sağ taraftan hacimli bir şekilde sol tarafa doğru alın ve ensenizde toplayın. Tel tokalar yardımıyla da gevşekçe sabitleyin.
Retro Görünüm ve Tel Toka Desteği
Diane Kruger’in vintage bu görünümünü modern dokunuşlarıyla birlikte çok seviyoruz. Küçük bir saç maşasıyla saçın ön tarafında yaratacağınız kalın dalga, birkaç tel dokayla birleştiğinde gün boyu kullanmalık bir modelin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Bu kullanım şeklinde saçınızı ister açık bırakın, isterseniz de ensede düşük bir şekilde toplayabilirsiniz.
Carrie Underwood’un dağınık ve kabarık saçlarını elde etmek için önden birkaç tutam saç ayırmayı unutmayın. Ensede toplayacağınız zaman ise saç tellerinin dışarı çıkmasına izin vermek adına ince bir tarak kullanabilirsiniz.
Dağınık Topuz ve İri Dalgalar
Margot Robbie ve bu iri dalgalı yarım topuz saçı, kesinlikle kötü gün dostu olan modellerden. Kuruturken fırçayla da vereceğiniz kabarık dalgaları yumuşatmak için deniz tuzu spreyin ya da bukle belirginleşitirici kreminizden destek alabilirsiniz. Tepede küçük bir yarım topuz da yaptıktan sonra hazırsınız artık.
Düz Fön Garanticiliği
Hiç bir kat detayı olmadan kestireceğiniz saçınızı, acil durumlara hazırlıklı yakalanmak adına düz fön çektirmek en doğru seçimlerden olsa gerek.
İsterseniz küçük tel tokalarla bu sadeliği hareketlendirebilirsiniz.
Kısa Saçla Parlayan Bir Etki
Saçınıza her gün şekil vermekte zorlanıyorsanız, bob bir kesimin hayatınızı ne kadar kurtaracağını tekrar hatırlatmak isteriz. Farklı yönlere tarayarak alternatifli şekilde kullanacağınız bu kesim gündüzden geceye geçerken ilk yardımınız olacak.
Havalı Bir Ön Seçim
Kısa saça sahipseniz, her gün aynı görünümü kullanmaktan da sıkıldıysanız, ihtiyacınız olan model tam karşınızda. Saçınızın ön kısmına vereceğiniz havalı hacim, farklılığınızı ortaya koyarken çok kolay saç modelleri listesine de rahatça dahil olacaksınız.
Sıra Dışı Toplama
Rooney Mara, her zaman iddialı saç modellerini taşıyarak karşımıza çıkmakta. Bu tepede bükülmüş ve sabitlenmiş kuyruk ise alternatif arayanlar için bire bir. Önce saçı düzleştirerek ve saç yağı da kullanarak pürüzsüz hale getirin. Sonra saçı bükerek tepeye doğru kıvırın ve orada sabitleyerek bırakın.
Yumuşak Dalgalar
Leighton Meester’in yumuşak yarı at kuyruğu, çok uğraşmış gibi görünmek istemeyenler başarılı bir alternatif. Düzgün ve parlak dalgalı saçlarla başlayın, daha sonra saçlarınızın yarısını geriye tarayın. Ekstra bukleler eklemek için bir saç maşası kullanabilirsiniz.
Model Kate Upton, derin etkinin sıkı kullanıcı olanlardan. Katman katman bir görünüme sahip bu saç modelinde, çabasız şıklık imzası yine göze çarpıyor.
Gizli At Kuyruğunun Çarpıcı Etkisi
Saçınızı yüzünüzden dışarı doğru kıvırmak için ince bir saç maşası kullanarak başlayın. Ardından, bukleleri daha gevşek dalgalara çevirmek için parmaklarınızla dağıtmayı deneyin. Saçınızın dörtte üçünü sağ omzunuzun üzerinden gevşek bir şekilde toplayın. Kalan saçın da üzerine düşmesini sağlayın. Bu gizli at kuyruğu sizin de favoriniz olacak.
Havalı ve Dikkat Çekici Bir Yarı Toplama
Bu havalı etkiyi elde etmek için saç köklerinizi pudra ile biraz hacimlendirmeye ne dersiniz? Elde ettiğiniz hacmin kabarıklığını daha da artırmanıza yarayacak şekilde geriye doğru tarayın ve saçınızı yarı toplama modeline getirin.
Bu karmaşık kabarık toplamanın en dikkat çekici yanı da ışıl ışıl parlayan saç tokası. Herhangi bir yalınlıktaki görünümü bunun gibi tokalar eşliğinde hızlıca parlatabilirsiniz.
Sadece 12 Saniyenizi Ayırın
Yaklaşık olarak sadece 12 saniyenizi alacak bu model, özellikle de hafta sonu kahvaltısı için tam isabet.
Eğlenceli Detaylar
At kuyruğu yapmayı tercih ettiğiniz saçınızı biraz hareketlendirmek için araya ince halkalar katarak örmeye ne dersiniz?
Tek Bir Örgü
Taç şeklinde tek bir yandan örerek, saçın arkasında topladığınız saçınız ve açıkta kalan diğer taraf. Örülü olmayan kısmı daha da hareketlendirmek için maşa uygulayabilir ve ince yapılı sabitleyici kullanabilirsiniz.
Gergin ama Göz Kamaştırıcı
Eğer kıvırcık bir yapınız varsa, bu model tam sizlik. Sıkıca gererek tepede topladığınız saç modelinden uçları kıvırcık kısımları açıkta bırakınız. Bukleler savrulmasın diye her birini saçınızda sabitleyebilirsiniz.
Daha Fazla Tokaya İhtiyacı Olan?
Evet, tam günü değil mi? Şekil vermek için çeşitli uğraşlardan sonra hala istediğiniz görünümü elde edemediğinizi düşünüyorsanız, gevşek bir şekilde topladığınız saçınıza alabildiğince küçük tokalar yerleştirebilirsiniz.
Çarpıcı Etki
Bu saç modelini elde etmek için; saçınızı ortadan ikiye ayırın ve ıslak etkiyi koruyarak geriye doğru tarayın. İster tepede isterseniz de ensede bir topuzla bu şıklığınıza etkili bir nokta koyun.