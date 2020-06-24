Kolay Saç Modelleri: 54 Pratik Saç Modeli ve Yapılışı

Saçınızı yapmak hatta taramak için bile hiç zamanınızın olmadığı bir an mı yaşıyorsunuz? Tıpkı daha önce defalarca olduğu gibi hemen pratik bir saç modeline mi ihtiyacınız var? Hiç paniğe kapılmadan, şık bir şekilde hızlıca hazırlanmak için aşağıdaki yıldızlardan ilhamla kolay saç modelleri listemize göz atmaya ne dersiniz?

Ayırdığınız o kısa zamana değecek bu pratik saç modelleri stilinizi daha da parlatmaya aday. Hem kırmızı halı şıklığından hem de yıldızların günlük stillerinden yola çıktığımız bu listede pratik saç modelleri ve yapılışları sizi bekliyor. Eğer siz de heyecanlıysanız, evde saç stili denemelerine başlayabilirsiniz.

Plaj Dalgaları

Hacimli ve dokulu plaj dalgaları

Saç stilisti Tippi Shorter, özellikle de ince saçlı olanlar için saç dokusunu canlandırmak adına plaj dalagaları yaratmayı öneriyor. Tam bu noktada da, bu çok kolay saç modeli için Jessica Biel ilham kaynağı olmaya hazır.

Yapım aşamasında ise; saçınızı dört bölüme ayırın ve saç derinize yakın bir noktaya ulaşana kadar, saçlarınızı parmaklarınıza dolayıp kıvırmaya devam edin. Orta ısıda bir düzleştirici kullanarak da, kıvrımların üzerinde beş saniye ısı uygulayın. Sonra gevşetin ve dalgaları sabit tutmak için hafif bir saç spreyi kullanın.

Düşük Topuz

Kolay saç modelleri için Meghan Markle’dan ilham alabilirsiniz.

Herhangi biri bir topuzu ışıltılı hale getirmenin milyonlarca yolu varsa, bu işin ana damarlarından biri kesinlikle Meghan Markle’dan geçiyor. Onu gibi çabasız ama şık bir pratik saç modeli için; saçınızı ortadan ikiye ayırın ve ensede çok gevşek bir topuz halinde toplayın.

Yüzünüzü çerçeveleyecek şekilde, her iki taraftan iki küçük parça bırakın, gevşek kıvrımlar elde etmek için maşadan ya da düzleştiricinizden destek alabilirsiniz. Bu iki parçayı yüzünüzden uzağa düşecek şekilde gevşekçe sarın ve bırakın.

Yarım Toplama

Bukleli saç için çok kolay saç modelleri

Tepeden yarım toplama konusunda Jennifer Lopez’in ışığından etkilenmemek ne mümkün. oynamanın ve sesini yükseltmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.

Saç perçemlerini kulağınızın arkasından gevşekçe yukarı doğru çekerek toplayın. Sonra saçın küçük bir kısmını arkadan alın ve toplanan saçların etrafına sarmaya başlayın ve bir ince toka yardımıyla sabitleyin. Saçları yumuşatmak için ise hafif yapılı bir yağ kullanabilirsiniz. Bebek tüylerini ön planda bırakmayı hedefliyorsanız, yağ kullanım miktarını biraz daha artırabilirsiniz.

Kısa Saç İçin Pratik Saç Modelleri

Etkili ve kolay bir saç modeli

Hem yarım yukarı hem de yarı aşağı bu saç modelinin uzun zamandır çok tercih edilmesinin bir nedeni var: Çünkü olabildiğince kolay.

Lucy Hale’in görünüşünden ilham almak için saçınızı ortasından ayırın, yüzünüzün her tarafından küçük bir bölüm bırakın ve gerisini ufak bir klipsle bir araya getirin. Saç stilisti Takisha Sturdivant-Drew, saçınızı toplamadan önce dalgalar eklemek isterseniz ince bir saç maşasıyla hacimli dalgalar yaratabileceğinizi hatırlatıyor.

Şık Bir Topuz

elegan ve yapımı oldukça basit olan bir topuz

Basit saç modelleri listemizdeki en iddialı görünüm kesinlikle bu topuz. 2018 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Jasmine Sanders bu süper şık modeliyle karşımıza çıkmıştı. Buradaki kilit nokta; kesinlikle topuzu sıkı ve pürüzsüz tutmak.

Bu kusursuzluğu yakalamak için; sprey şişesinde, bir miktar şekillendirici ürününüzü suyla karıştırabilir ve saçınızın üzerinde diş fırçası gibi ince kıllara sahip bir aracıyla gezdirebilirsiniz. Topuzunuzu sabitlemek için de çok fazla ince tokaya ihtiyacınız olabilir.

Dağınık Topuz

Kendall Jenner’ın Dağınık topuzu

Şık bir topuzun zıttıyla devam etmeye ne dersiniz? Oldukça çabasız ve başarısız görünen bu dağınık topuz kesinlikle hayat kurtarıcı. Kusursuz ve süper düz saça biraz hayat vermek için kesinlikle bu toplama şekline şans vermelisiniz.

Kuaför Jonathan Colombini, bu model için 24 saatlik esnek bir tutuş sağlayan bir doku spreyi kullanmanızı öneriyor. Başınızı bir tarafa yatırın ve altlardan üstlere doğru saçlarınızı çekmeye başlayın. Spreyli saçlarınızda uygulayacağınız bu toplama şekli için; ellerinizin sıcaklığıyla, saçları kuruyana kadar ısıtmaya devam edin. Bu işlem saçınızda bir doku yaratmak için bire bir. Parmak uçlarınızla saç diplerinize yumuşak masaj yapmak bu dokunun etkisini daha da artıracak. Ardından, saçlarınızı toplamaya başlayın.

Modern Topuz

Emily Ratajkowski ‘nin Çarpıcı Topuzu

Düz saçı parlak bir görünüme terfi ettirmek için en ideal yöntem karşınızda. Emily Ratajkowski’ninki gibi temiz bir topuz için klasik bir ince tarak ucuyla orta kısmı ikiye ayırarak başlayabilirsiniz.

Saçınıza daha modern bir görünüm kazandırmak için saçlarınızı alçak bir at kuyruğu olarak sabitleyin ve daha sonra saçı ince bir şekilde örmeye başlayın. Örgüyü düşük bir topuz içine döndürerek ve sabitleyin işlemi bitirn. Çarpıcı bir görünüm için aradığınız etki.

Hafif At Kuyruğu

Emma Stone ve gevşek at kuyruğu

İnce saç bandı, görünümünüze farklı bir hava katmak için ihtiyacınız olan kolay ve ucuz bir yoldur. Unutmayın ki bu seçenek her zaman için mükemmel çalışır. Saçlarınızı lastik bir tokayla arkadan gevşekçe toplayın.

Emma Stone’un kuaförü Mara Roszak’ın yaptığı gibi birkaç ön perçemi serbest bırakın. Bu görünüm özellikle de düz saça çok yakışıyor. Günlük saç stilinizi yükseltmek için ise ihtiyacınız olan tek şey ince bir saç bandı.

Sarılı Yarım Toplama

Sabitleyici yardımıyla bu şık modeli elde edebilirsiniz.

Bu tarza ulaşmak için sadece birkaç kısa adıma ihtiyacınız var. Kuaför Renato Campora, Amanda Seyfried için bu çarpıcı ve pratik modeli yarattı ve evet, yarım toplama şeklinin birden fazla yolu olduğunu gözler önüne serdi.

Campora, nemli saçlara ısı koruyucu sprey sıkarak başlıyor. Daha sonra saçları kurutmak için bölüm bölüm ayırıyor. Saçları geriye doğru fırçalayarak, yukarı ve aşağı olarak iki kısma ayırıyor. Sonra küçük bir saç parçasını alıp ve saçın sonuna gelinceye kadar sarmaya başlıyor. Saçı sabitlemek için de sprey kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Ultra Düşük At Kuyruğu

Topla ve çık dedikleri bu olsa gerek

İskoçyalı Kraliçe Mary filmin galasında bu görünümle karşımıza çıkan Margot Robbie kesinlikle bu listenin en ilham verici isimlerinden. Saç stilisti Bryce Scarlett, zekice bir şekilde Margot Robbie’nin tercih ettiği Chanel elbisesinin boyun kısmına sıkışmış gibi görünen, alçak, gevşek bir at kuyruğu uygun görüyor.

Saçın sadeliği ile işlemeli kıyafetin görkemli detayları arasındaki denge mükemmel bir noktada. Lob bir saç modeli için kesinlikle denenmesi gerekenlerden.

Bob saç kesim gün boyu kurtarıcınız olacak

Julianne Hough gibi kestireceğiniz bob bir model, pek bir işlem yapmadan da gününüzü kurtarmaya aday. Dramatik bir kesimle, en iyi seçenek onu olduğu gibi bırakmak veya vax etkili bir ürünle sabitlenmesini sağlayacak şekilde hafif dokunuşlar elde etmek.

Bunun gibi bir tarzın anahtarı, uçları sağlıklı tutmaktır, çünkü herhangi bir cılızlık özellikle düz saçlarda kendini hemen gösteriyor olacak.

Toka Desteği

Saç tokalarından destek alarak ilerlemek isteyenlere göre

Bu modelde Kendall Jenner, basit ve düz bir saç modelini hareketlendirmenin en kolay yolunun sırrını veriyor. Ortadan ikiye ayırdığınız saçına iki yandan ya da tek taraftan takacağınız saç tokaları, bebek saçları için de kurtarıcı niteliği taşımakta.

Kaygan Zemin

Islak görünüm sevenlerin vazgeçilmez modeli

Bu saç modelin anahtar kelimesi kesinlikle sadelik. Süper kısa saçlarınız varsa, Cara Delevingne tarzında arkaya taramayı A planı oalrak ilan edebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan iki şey ise; geniş dişli bir tarak ve iyi bir saç jölesi.

Jeli saçın her yerine uyguladığınızdan emin olun, ardından tarağı kullanarak bu görünüm elde edeceğiniz o kısa süreyi başlatın.

Çiçeklerden Destekle rüya gibi bir model

Bir kokteyle ya da özel bir etkinliğe davetliyseniz, topuzunuza dahil edeceğiniz çiçek, hızlı bir şekilde şık bir görünüm yakalamanızı sağlaaycak. Hızlı ipucu: Çiçekleri takmadan önce buzdolabında bir gece soğutun, böylece ekstra taze olurlar.

Daha sonra, saçlarınızı ensede gevşekçe toplayın ve seçtiğiniz çiçeklerinizi tel tokalarla sabitleyin. Saç aksesuarları kullanıldığında, saç sabitleyici sprey kullanmanız da oldukça önemli bir nokta.

Yumuşak ve Retro Dalgalar

Eski Hollywood yıldızlarının izinden gidiyoruz

Eski Hollywood yıldızlarının bu retro dalgaları günümüzde de en çok tercih edilen saç modellerinden. Klasik stili daha belirgin bir görünüm içinde kullanmak adına havalı bir tokayla güncellemeye ne dersiniz?

İlk önce saçınızı yanlara ayırın ve bir S dalgası yaratın. Bunu yapmanın yolu, saç stilisti Kristin Ess’den öğrendiğimiz gibi, saçınızı maşa ile kıvırın ve sonra çok nazikçe şekillendirici kremle dalgaları yumuşatmaya başlayın. Pratik saç modelleri konusunda işinize oldukça yarayacak bir seçenek.

Örgüler ve Bebek Saçları

Örgülerin Gücünden ilhamla

Zoë Kravitz, örgüleri ve fiyonkları 2018 Met Gala’ya aklımızda kalanlardan. Büyük boy aksesuar seçimi ise saçı sadece bir arada tutmakla kalmaz, aynı zamanda görünüşe de güzel, hafif bir his verir.

Kravitz’in mikro örgüsünün alçak bir topuza döndürülmesi, örgü seçiminin ne kadar kullanışlı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bebek saçlarını da titizlikle kıvırıp, sabitledikten sonra bu harika seçimin tadını çıkarabilirsiniz.

Derin Dalgalar

Derin ve romantik dalgalar

Megan Fox’ta da görüldüğü gibi bu derin dalgaları elde etmek için, saçınızı önce derin bir şekilde yana ayırın. Sonrasında saç şekillendirici uygulayın ve dağıtmak için parmaklarınızı saçlarınızdan geçirin.

Dev dalgaları oluşturmak için de geniş kalınlıkta bir saç maşası kullanın. Saçınızı tutamlara ayırın ve iki santim kaldığı zaman, saç dibinize klipsleyin. Makyajınızı yaparken veya giyinirken, ısınan saçın kurumasını bekleyin. Klipsleri çıakrın ve romantik dalgalarınıza kavuşun. Katılacağınız özel bir davet için bu basit saç modellerinden biri mutlaka işinize yarayacak.

Eşarp Faktörü

Havalı ve Can Kurtarıcı bir çözüm

Sabah saatlerinde sıkışıklığa uğradığınızda, basit bir eşarp yardımı almaktan daha can kurtarıcı bir seçim yoktur. Alicia Keys, bu konuda yolu açanlardan. Çok sayıda saç dokusu için de kesinlikle harika seçim.

Önce saçlarınızı yüksek bir topuzun içine toplayın, sonra büyük bir fuların uzun tarafını dörtte bir yukarı katlayın. Başınızın arkasından başlayarak, fuları düz yatırın, öne ve topuzun etrafına sarın, sonra bir düğümle bağlayın. Fuların uçlarını topuzun altına sokun ve bitirin. Saçlarınızı kaparken, havalı görünümünüzü de kuvvetlendiriyor. Hiç kimse bu fuların altında ne tür bir karmaşa yattığını asla bilmeyecek.

Balık Kuyruğu Örgüsü

Örgünün İlham verici şık etkisi

Nicole Kidman’ın balık kuyruğu örgü saç modelini elde etmek için dört adım yeterli. Saç yapınız onunkine benziyorsa, saç stilisti Tommy Bucket, başlamak için sabitleyici etkili sprey kullanmanızı öneriyor. Ardından saçlarınızı iki eşit kısma ayırın (üç yerine).

Daha sonra, sağ kulağınızın yanından parmaklarınızla bir miktar saçı çıkarın. Ardından sol tarafa doğru çaprazlayın ve sol kısımdan yarım bir parça ile tekrar sağa geçerek tekrarlayın. Katmanlar örgüden düşmeye başlarsa endişelenmeyin. Görünüşe güzel, zahmetsiz bir his verir. Uçlara ulaşana kadar yarım yarım parçaları ekleyerek tamamlayın ve lastik bir parça ile sabitleyin.

Bohem Yan Örgü

Bohem bir görünüm için tercih edilecek yan örgü

Julia Roberts’ın yan örgüsüyle ışıldamaya hazır mısınız? Bütün gün kalmasını sağlamak için, uygun şekilde kuru şampuan ve saç spreyi kullanmanızda fayda var. Saçınızı yana toplayın, üç bölüme bölün ve saçınızı örmeye başlayın. Bir lastik ile bağlayın sonra yavaşça çekerek örgüyü gevşetin. Yapısı daha güvenli bir tutuşa izin verdiği için bu stil dalgalı saçlarda daha çok işe yaramakta.

Gigi Hadid’in Met Gala Görünümünden İlhamla

Sabah hızlıca evden çıkmak için ideal bir saç modeli

Gigi Hadid gibi küçük bir yaratıcılıkla, görünümünüzün öznesini saçınız haline getirebilirsiniz. Saçınızı iyice sabitlemeniz bu modeldeki en önemli noktalardan. Seçeceğiniz tokaların kuvvetli etkisini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Fransız Örgüsü

Fransız örgüsünün elegan etkisi

Bu sıcak havalarda saçımızı alından uzaklaştırmaya yarayan modeller favorimiz. Saçınızı örmeden önce ekstra tutuş özelliği yüksek sprey ya da kuru şampuan kullanmanız, örgünüzün gün boyu dinç kalmasını sağlayacak.

Tazeleyici Etki

Gün boyu tazeleyici etki

Kim Kardashian West gibi okyanus esintili nemli saçlar, hem yaz mevsimi için ideal hem de aradığınız kolay saç modelelri listesinde de iddiasını her daim koruyor. Parlaklık veren ve nemi saça kitleyen spreyler, bu konudaki ilk yardımınız olacak. İsterseniz 2019 yaz saç modellerine de göz atabilirsiniz.

Şehir Yaşamındaki Plaj Dalgaları

Plaj dalgalarının pratik yapımı gününüzü kurtaracak

Blake Lively her zaman için gerçek bir deniz kızı gibi görünüyor değil mi? Mükemmel plaj dalgaları sayesinde, buklelerinizin tadını çıkarabilirsiniz. Saçı nemlendirmek için deniz tuzu spreyi kullanabilirsiniz. Sonrasında var olan etkiyi korumak için hacim veren spreyden destek alabilirsiniz?

Bob Kesimin Gücü

kısa ve etkisi yüksek bir saç modeli

Emilia Clarke’ın buz platin saçları haricinde sıcak bir tonla da ne kadar harika göründüğü ortada. Çene uzunluğundaki bu çikolata rengi bob kesim, evden hızlıca çıkmanız gerektiği anda hızlı şekil girmesi sayesinde biçilmiş kaftan.

Örgü Topuz

Örgü topuzun zamansız pratikliği

Saçınızı Demi Moore gibi yüzünüzden çekerek pratik ve ışıltılı şıklığı yaşayabilirsiniz. At kuyruğu yapıp örmeye başladığınız saçınızı, tepede sarmaya başlayın ve lastikle sabitleyin. Önden çıkarmış olduğunuz ince parçalar ise çabasız stilinizin tesadüf olmadığını gözler önüne serecek. Sabitleyici sprey bu model için de şart.

Saçı Bir Gece Önceden Örmek

İnce ince örülmüş saçlar ve elde edilen dalgalar

Gece yatmadan önce saçınızı ince ince örmeniz, sabah kalktığınızda o basit saç modelleri konusunda size oldukça yardımcı olacak. Nemli saçınıza köpük sıkın, geniş dişli tarakla da tarmaaya başlayın, sonra istediğiniz kalınlıkta örün ve sabah kalktığınızda o ideal bukleleri elde edin.

At Kuyruğuna Yakışan Dalgalar

At kuyruğu hem gündüz hem de gece için kurtarıcınız olacak

Gece veya gündüz, bu zahmetsiz görünüm sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Gisele Bundchen’in bu parlak görünümünü elde etmek için, saçınızın kalın kısımlara ayırarak maşa yapabilirsiniz.

Yoğun Kakül Etkisi

Katsız bir bob kesim

Neden bu yaz yeni bir şeyler denemiyor ve ifadenizin komple değişmesine izin vermiyorsunuz? Naomi Campbell gibi saçınıza hiç bir kat vermeden bu yoğun kakül etkisiyle çarpıcı bir duruş yakalayabilirsiniz. Düz telli saç yapısına sahipler için de biçilmiş kaftan.

Balerin Topuzu

balerin topuzunun havalı etkisi

Zendaya’nın güneş gibi parlayan bu görünümündeki balerin topuzu, sizi her zaman kurtarabilir. Bir etkinliğe ya da arkadaşlarla dışarı çıkacak kadar şık, ancak sizi terletmeyecek kadar da doğru bir seçim. Nemli saçınızı bir parça pürüzsüzleştirin ve tüm saç tellerini topuzunuzun içine yerleştirmeye çalışın. Sabit kalması için de bir spreyden destek alabilirsiniz.

Kısa Saç Çarpıcılığı

Cesur bir saç kesimi arayanlar için

Maria Borges’in bu modeli şunu gösteriyor ki; ne kadar kısa olursa o kadar seksi! Stillendirmesi çok kolay olan bu saç kesimini sadece kurutun ve spreyle şekillendirin. Cesurca ama bize güvenebilirsiniz.

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Pixie Kesim

pıxıe kesim hem gündüz hem de gece sizi parlatmaya yetecek

Michelle Williams’ın pixie kesim konusundaki liderliğini takip edin ve kökten uca yumuşattığınız saçlarınızı pratik bir şekilde kullanmaya başlayın.

Yarım Toplama İçin Alternatif

Hem çok kolay bir saç modeli hem de zarif bir seçim

Uzun saçlarınıza hızlıca şekil ve havalı bir görünüm vermek istiyorsanız, kulağınızın üst tarafından ayırdığınız parçayı, kendi etrafında döndürerek arka tarafa doğru çekin ve saçınıza sabitleyin. Etkili bir sprey ise tüm gün bu modeli kullanmanız için işinize yarayacak.

Derin Islak Etki

Çarpıcı bir göz makyajıyla saçınızı daha parlatabilirsiniz.

Derin bir ıslak etki; akşam katılacağınız davet ya da sıcak yaz günleri için biçilmiş kaftan. Derin bir şekilde tek bir yandan ayırdığınız saçınıza nemli görünümü koruyacak bir ürün kullanmanız ve sonra sabitleyici sprey ile üzerinden geçmeniz gününüzü kurtaracak.

Saç Bandı + Örgü Topuz

Saç örgüsünü pek farklı alternatif halde denemek mümkün

Saçınızın ışıltısına güvenmiyorsanız ya da bir türlü şekil almadığını düşünüyorsanız, örgü bir topuz ve stilinize uygun bir saç bandı, ihtiyacınız olan en basit iki şey.

Hacimli bir şekilde ördüğünüz saçınızın uç kısmını da tutturmak için bu saç bantları işinize yarayacak.

Ensede Düşük Topuz

Natalıe portman gevşek topuzuyla ilham kaynağımız

Natalie Portman’ın gevşek topuzu için kırmızı rujla da mükemmel eşleşmeyi sağlamak mümkün. Saçınızı sağ taraftan hacimli bir şekilde sol tarafa doğru alın ve ensenizde toplayın. Tel tokalar yardımıyla da gevşekçe sabitleyin.

Retro Görünüm ve Tel Toka Desteği

Diane Kruger ve vıntage görünümü

Diane Kruger’in vintage bu görünümünü modern dokunuşlarıyla birlikte çok seviyoruz. Küçük bir saç maşasıyla saçın ön tarafında yaratacağınız kalın dalga, birkaç tel dokayla birleştiğinde gün boyu kullanmalık bir modelin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu kullanım şeklinde saçınızı ister açık bırakın, isterseniz de ensede düşük bir şekilde toplayabilirsiniz.

Çabasız topuzlar listesine bir yeni model daha

Carrie Underwood’un dağınık ve kabarık saçlarını elde etmek için önden birkaç tutam saç ayırmayı unutmayın. Ensede toplayacağınız zaman ise saç tellerinin dışarı çıkmasına izin vermek adına ince bir tarak kullanabilirsiniz.

Dağınık Topuz ve İri Dalgalar

Tepede küçük bir topuza kim hayır diyebilir ki?

Margot Robbie ve bu iri dalgalı yarım topuz saçı, kesinlikle kötü gün dostu olan modellerden. Kuruturken fırçayla da vereceğiniz kabarık dalgaları yumuşatmak için deniz tuzu spreyin ya da bukle belirginleşitirici kreminizden destek alabilirsiniz. Tepede küçük bir yarım topuz da yaptıktan sonra hazırsınız artık.

Düz Fön Garanticiliği

Dün fönlü saçın en garanti şıklığın parçası olması

Hiç bir kat detayı olmadan kestireceğiniz saçınızı, acil durumlara hazırlıklı yakalanmak adına düz fön çektirmek en doğru seçimlerden olsa gerek.

İsterseniz küçük tel tokalarla bu sadeliği hareketlendirebilirsiniz.

Kısa Saçla Parlayan Bir Etki

Saoirse Ronan ‘dan ilhamla

Saçınıza her gün şekil vermekte zorlanıyorsanız, bob bir kesimin hayatınızı ne kadar kurtaracağını tekrar hatırlatmak isteriz. Farklı yönlere tarayarak alternatifli şekilde kullanacağınız bu kesim gündüzden geceye geçerken ilk yardımınız olacak.

Havalı Bir Ön Seçim

Bu görünümü ilk fırsatta denemek isteyenler?

Kısa saça sahipseniz, her gün aynı görünümü kullanmaktan da sıkıldıysanız, ihtiyacınız olan model tam karşınızda. Saçınızın ön kısmına vereceğiniz havalı hacim, farklılığınızı ortaya koyarken çok kolay saç modelleri listesine de rahatça dahil olacaksınız.

Sıra Dışı Toplama

Alternatif bir toplayış şekli arayanlara göre

Rooney Mara, her zaman iddialı saç modellerini taşıyarak karşımıza çıkmakta. Bu tepede bükülmüş ve sabitlenmiş kuyruk ise alternatif arayanlar için bire bir. Önce saçı düzleştirerek ve saç yağı da kullanarak pürüzsüz hale getirin. Sonra saçı bükerek tepeye doğru kıvırın ve orada sabitleyerek bırakın.

Yumuşak Dalgalar

Leighton Meester’in zarif saç modeli

Leighton Meester’in yumuşak yarı at kuyruğu, çok uğraşmış gibi görünmek istemeyenler başarılı bir alternatif. Düzgün ve parlak dalgalı saçlarla başlayın, daha sonra saçlarınızın yarısını geriye tarayın. Ekstra bukleler eklemek için bir saç maşası kullanabilirsiniz.

Kate Upton İmzası

Model Kate Upton, derin etkinin sıkı kullanıcı olanlardan. Katman katman bir görünüme sahip bu saç modelinde, çabasız şıklık imzası yine göze çarpıyor.

Gizli At Kuyruğunun Çarpıcı Etkisi

gizli at kuyruğunun garanti şıklığı

Saçınızı yüzünüzden dışarı doğru kıvırmak için ince bir saç maşası kullanarak başlayın. Ardından, bukleleri daha gevşek dalgalara çevirmek için parmaklarınızla dağıtmayı deneyin. Saçınızın dörtte üçünü sağ omzunuzun üzerinden gevşek bir şekilde toplayın. Kalan saçın da üzerine düşmesini sağlayın. Bu gizli at kuyruğu sizin de favoriniz olacak.

Havalı ve Dikkat Çekici Bir Yarı Toplama

Hacimli bir etki için pudradan destek alabilirsiniz

Bu havalı etkiyi elde etmek için saç köklerinizi pudra ile biraz hacimlendirmeye ne dersiniz? Elde ettiğiniz hacmin kabarıklığını daha da artırmanıza yarayacak şekilde geriye doğru tarayın ve saçınızı yarı toplama modeline getirin.

Göz alıcı bir saç tokası görünümüzü hızlıca parlatacak

Bu karmaşık kabarık toplamanın en dikkat çekici yanı da ışıl ışıl parlayan saç tokası. Herhangi bir yalınlıktaki görünümü bunun gibi tokalar eşliğinde hızlıca parlatabilirsiniz.

Sadece 12 Saniyenizi Ayırın

Kısa sürede hızlı etki

Yaklaşık olarak sadece 12 saniyenizi alacak bu model, özellikle de hafta sonu kahvaltısı için tam isabet.

Eğlenceli Detaylar

At kuyruğu yapmayı tercih ettiğiniz saçınızı biraz hareketlendirmek için araya ince halkalar katarak örmeye ne dersiniz?

Tek Bir Örgü

Birbirinden farklı denemelerine hazır mısınız?

Taç şeklinde tek bir yandan örerek, saçın arkasında topladığınız saçınız ve açıkta kalan diğer taraf. Örülü olmayan kısmı daha da hareketlendirmek için maşa uygulayabilir ve ince yapılı sabitleyici kullanabilirsiniz.

Gergin ama Göz Kamaştırıcı

Bella Hadıd’in izinden gitmek isteyenlere önerilir

Eğer kıvırcık bir yapınız varsa, bu model tam sizlik. Sıkıca gererek tepede topladığınız saç modelinden uçları kıvırcık kısımları açıkta bırakınız. Bukleler savrulmasın diye her birini saçınızda sabitleyebilirsiniz.

Daha Fazla Tokaya İhtiyacı Olan?

Bu sezonun en gözde seçimi

Evet, tam günü değil mi? Şekil vermek için çeşitli uğraşlardan sonra hala istediğiniz görünümü elde edemediğinizi düşünüyorsanız, gevşek bir şekilde topladığınız saçınıza alabildiğince küçük tokalar yerleştirebilirsiniz.

Çarpıcı Etki

Bu saç modelini elde etmek için; saçınızı ortadan ikiye ayırın ve ıslak etkiyi koruyarak geriye doğru tarayın. İster tepede isterseniz de ensede bir topuzla bu şıklığınıza etkili bir nokta koyun.