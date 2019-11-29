Kırmızı Ruj: Göz Makyajı ve Kombin Önerileri

Hemen hemen her kadının hemfikir olduğu tek konu, kırmızı rujların dudaklarda mükemmel bir şekilde kendi gösteriyor olması. Hem seksi, hem göz alıcı, hem çekici hem de kusursuz görünmek için muhteşem bir son dokunuş o ne de olsa. Mat ve daha parlak tonlar arasında yaşanan rekabet gibi kırmızı rujun da güçlü etkisi hiç geçmeyecek.

Elbette ki, 2020 yılında da hiçbir şey değişmeyecek ve kırmızı rujlarımızı makyaj çantalarımızdan ayırmayacağız. Aşağıda ise sizi; kırmızı rujun hangi göz makyajı, hangi saç modeli, hangi kombin ile en doğru eşleşmeyi yakalayacağı üzerine notlarımız yer alıyor.

Kırmızı Ruj Makyajı

Kırmızı dudaklara en çok hangi göz makyajının yakışacağını merak ediyor musunuz? Tabii ki de kendi stiliniz ve tarzınız eşiğinde ilerlemeniz en doğrusu olacak ama bizim de önerilerimize kulak vermenizi tavsiye ederiz.

kırmızı ruj makyaj önerileri.

Doğal görünüm: Kırmızı ruj için doğru göz makyajını bulmak bazen zor olabiliyor. Özelikle de doğal bir görünüm yakalamak istiyorsanız. Doğal bir görünüm için rimelinizi sürün, nötr bir far tercih edin ve son olarak da dudaklarınızı ortaya çıkaracak o kırmızı rujunuzu sürün. Bu sayede doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

Çekici bakışlar: “Ben kırmızı rujumla seksi ve göz alıcı görünmek istiyorum” diyenlerdenseniz, doğallığı bir kenara bırakacağız. Koyu kahverengi veya gri tonlarında göz makyajı yaparak, hem çekici hem de kusursuz bir görünüm yaratabilirsiniz.

Klasik görünüm: Kırmızı rujla klasik bir görünüm elde etmek istiyorsanız, göz makyajınızın nötr renklerden oluştuğuna dikkat etmenizde fayda var. Bu görünüm için mat kırmızı ruj da tercih edebilirsiniz.

Ofis makyajı: Ofise giderken kırmızı ruj sürmenin abartılı olacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü kırmızı dudaklarla istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Sadece makyajınızı doğru yaptığınızdan emin olun; biraz göz kalemi, rimel ve hafif bir farla muhteşem bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Kırmızı Ruj Kombinleri

Kırmızı rujun birçok tonu var. Size en uygun tonu belirlemek için cilt renginizi ve giyim tarzınızı incelemeniz gerekiyor.

Kendall Jenner’ın kırmızı ruj görünümü.

Kırmızı ruj kombinleri.

Siyah: Sanıyoruz ki kırmızıya en çok yakışan renk o. İster sokak stiliniz de isterseniz de gece davetlerinde bu ikiliyi birlikte kullanabilirsiniz.

Beyaz: Risk almak istemeyenlerdenseniz, kırmızı rujunuzu her zaman nötr renklerle birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz bir kıyafetle birlikte istediğiniz tüm tonlardaki kırmızı rujları tercih edebilirsiniz. Çünkü her biçimde mükemmel bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Gri: Eşsiz ve modern bir görünüm elde etmek istiyorsanız, kırmızı ruj ve siyah kıyafet kombinlerinizi bir kenara bırakabilir, gri renge şans vermeyi deneyebilirsiniz. Parlak kırmızı bir ruj ve gri tonlarında tercih ettiğiniz blazer ceketleriniz veya gri kazaklarınızla kusursuz bir görünüm yakalamanız mümkün.

Mor: Parlak renklerin kulağa korkutucu geldiğini biliyoruz. Ancak doğru tonları yakaladığınızda muhteşem bir görünüm sağlayacaksınız. Morun farklı tonlarını kırmızı rujunuzla kombinleyerek hem gece hem de ofis görünümlerinizi şık bir hale getirmeye ne dersiniz?

Kırmızı Ruj Ve Göz Farkı Kombinleri

Bu sezon parlak, belirgin göz makyajlarını fazlasıyla gördük. Bu neon renkleri kırmızı rujunuzla kombinlemeye hazır mısınız?

Kırmızı ruj göz makyajı nasıl olmalı?

Kırmızı ruj makyaj önerileri.

Soluk pembe: Koyu kırmızı dudaklarınıza soluk pembe bir renk seçerek doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu pembe gölgeler sayesinde dikkat çekici bir görünüm elde edeceksiniz.

Zümrüt yeşili: Bu koyuluktaki bir yeşilin borda rujla mükemmel bir uyum yakaladığını biliyor muydunuz?

Mavi: Karmaşadan oluşan muhteşem bir uyum daha. Kırmızı rujunuzun açık tonlarını tercih ederek, mavi göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Sadece eyeliner: Gözünüze çekeceğiniz kalın bir eyeliner ve dudaklarınıza süreceğiniz mat kırmızı rujunuzla çekici bir görünüm elde edebilirsiniz.

2020 Yılında En Çok Tercih Edilecek Kırmızı Rujlar

Kırmızı rujlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hem 2019 yılında hem de önümüzdeki yıllarda trend olmaya devam edecek birkaç ruj var.

2020 yılının trend kırmızı rujları.

Nars Powermatte Lip Pigment

Mac Lipstick Rocker

Fentty Beauty Stunna Lip Paint

Rouge Pur Couture The Slim Stud Collectors

İlk sırada tabii ki de mat kırmızı rujlar var. Hem sokak stilinizde hem de gece davetlerinde kullanabileceğiniz mat rujlar için Fentty Beauty Stunna Lip Paint, Mac Lipstick Rocker, Rouge Pur Couture The Slim Stud Collectors ve Nars Powermatte Lip Pigment rujlarını önerebiliriz.

Kosas

Charlotte Tilbury ‘Hot Lips’ 2

Laura Mercier Rouge Essentiel

Ruj sürdükten sonra dudaklarınızda oluşan o kuruluk hissinden ve çatlamalardan hoşlanmıyorsanız, her iki etkiyi de aynı anda sunan ruj önerilerinde bulunabiliriz: Kosas ruj hem nemlendirici hem de kremsi formülü sayesinde pürüzsüz bir görünüm sağlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca Laura Mercier Rouge Essentiel ve Charlotte Tilbury ‘Hot Lips’ 2 rujlarıyla da pürüzsüz dudaklara sahip olabilirsiniz.