Kısa Tırnaklar İçin 7 Nail Art Önerisi

Nail art‘ın başlı başına bir sektör haline geldiği günümüzde, tüm tırnak boyları için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor.

Nail art uygulaması sadece uzun değil kısa tırnaklarda da oldukça eğlenceli ve şık duran modellere sahip. İhtiyacınız olan tek şey zevkinize uygun renk paletinde ojeler!

İşte kısa tırnaklar için 7 nail art önerisi:

İki tonlu +

Olive & June

Minimalizmden yanaysanız bu nail art modeline bayılacaksanız. Ekstra bir fırça yardımıyla uygulayabileceğiniz bu model; tırnakları da daha uzun gösteriyor.

Floral Güç +

Instagram/@mpnails

Özellikle kırmızı üzerinde harika duran floral nail art modelleri; harika birer kurtarıcı. Daha uzun tırnak görünümü için floral desenleri tırnağın merkezinde çizin.

Instagram/@fleuryrosenails

Gününüze eğlence katmak isytiyorsanız; emoji ilhamlı nail art modelleri tam size göre. Kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır stickerlar da alabilirsiniz.

Floral Ombré +

Instagram/@akikonails_nyc

Özellikle leylak tonlarında ojelerle rüya gibi bir nail art yaratabilirsiniz! Tüm tırnaklarda eşit olmayan çiçekler yaratın.

Anti French +

Instagram/@nailsbymei

Klasik French manikürü; farklı tonlarda ojelerle uygulayın. Hatta tek renk değil farklı tonlarda çizgilerle de zenginleştirin!

Akışkan Gökkuşağı +

Instagram/@nail_swag

Kim gökkuşağı sevmez ki? pastel ojeleri siyahla birlikte kullanarak kontrast yaratın.

Metalik Minimalizm +

Instagram/@mpnails

Özellikle yeşil ve gold tonları bir araya getirerek lüks bir nail art örneği oluşturabilirsiniz. Mat ojelerle daha kadifemsi bir doku olacaktır.