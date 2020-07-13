Evde Batik Nail Art Yapmanın Yolları

Kürdan, sünger ya da su! Kullanacağınız aracı seçin, başlıyoruz!

2020 yazının öne çıkan nail art trendlerinden batik tırnakları evde yapmak hiç de zor değil! İstediğiniz renkleri ve yaparken kullanacağınız aracı seçtikten sonra oldukça kolay bir işlem.

Bu işlemi yapmadan önce tırnak kütiküllerinizi temizlemeyi unutmayın.

Renk konusunda, beyaz bir oje ile başlamak doğru ve natürel bir baz oluşturacaktır. Gerçek bir batik etkisi için diğer ojelerinizi pastel tonlarda seçebilirsiniz.

Kapak karesi: nail_unistella

Sünger veya fırça kullanarak batik nail art nasıl yapılır? +

İhtiyacınız olanlar:

Base coat oje

Top coat oje

1 adet natürel baz oje

2 veya daha fazla renkli oje

Tırnak temizleme fırçası veya küçük bir makyaj süngeri

Base coat ojeyi sürün ve kurumasını bekleyin. Üzerine iki kat natürel ton ojenizi sürün. Renki ojenizden çıkardığınız fırçayla tırnaaklarınızın üzerine bir iki nokta koyun. Hemen vakit kaybetmeden oje düzeltme fırçası ya da temiz minik makyaj süngerinizle noktaların üstüne baskı uygulayarak dağıtın. Renkli noktalarda blur efekti oluşturana dek devam edin. İkinci renkle de aynı işlemi yapın. Kurumasını bekleyin ve top coat sürün.

Kürdan kullanarak batik nail art nasıl yapılır? +

İhtiyacınız olanlar:

Base coat

1 natürel baz oje

3 veya daha fazla renkli oje

1 kürdan

Base coat sürerek başlayın. İki kat baz renginizi sürün ve kurutun. Renkli ojelerinizle kalın çizgiler çekin tırnağınıza. Kurulamalarını beklemeden kürdanla o renkleri birbirine çizikler halinde karıştırın. Kurumasını bekleyin ve top coat sürün.

Su kullanarak batik nail art nasıl yapılır? +

İhtiyacınız olanlar:

Bant

Temizleme fırçası

1 kase sıcak su

Kürdan

İstediğiniz bir oje

Tırnaklarınıza iki kate base coat uygulayın. Kurumasını bekledikten sonra kütiküllerinize yakın şekilde bantları yapıştırın. Su dolu kasenin ortasına istediğiniz rengi damlatın. Sonra diğer renkleri de koyun, üst üste damlatabilirsiniz.

Kürdanla renkleri nazikçe kenarlara çekin. Tırnaklarınızı kaseye daldırın ve çekin. (bantlar tırnaktan yukarı çıkmasını engelleyecek.) İşiniz bittiğinde bantları çıkarın ve top coat uygulayın.