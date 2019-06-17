57 Farklı Örgü Saç Modeli ve Yapılışları

Mısır tarlalarından günümüze modern bir dönüş yapan alttan örgü trendi başta olmak üzere daha cesur ve pratik örgü saç modelleri için aradığınız ilham aşağıda sizi bekliyor. Kendi ilham kaynağınız için size en sevdiğimiz ünlülerin kırmızı halıda ve günlük hayatta tercih ettikleri feminen ve zarif örgü saç modellerini listeledik.

Bu yüzden uzun saçlarınızı zaman sıkıntısı yaşadığınız anlarda toplayıp dışarı çıkmak yerine örgülere yeşil ışık yakıp şıklığınızı pekiştirebilirsiniz. Elbette ki kısa saçlara sahip olanlar için de hayat kurtaran modeller mevcut.

Cara Delevingne'ın Alt Örgüsü

Saç modelleri konusunda tüm zamanların ilham perisi; cara delevıngne

Cara Delevigne'ın New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde katıldığı bir davet için bu güzellik görünümünü tercih etmesi, bizlere de esin kaynağı oluşturdu. Yandan ayırdığı saçlarına hareket katmak için tercih ettiği ince örgüyü, siz de evde kolayca deneyebilirsiniz.

Blake Lively'nin At Kuyruğu Örgüsü

Bu saç modeli için ihtiyacınız olan tek şey dumanlı göz makyajı

Ünlü oyuncunun örgü konusunda ayrı bir uzmanlığı olduğu düşünülünce bu listede karşımıza sık sık çıkacak olması sizi şaşırtmasın. Geçtiğimiz yıllarda Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına at kuyruğu saç örgüsüyle katılan Lively'nin, çabasız şıklığına hayran kalmamak mümkün görünmemekte. Saçınızı gevşek bir şekilde ördükten sonra aradan ufak teller de çıkararak, özensiz stilinizi daha da parlatabilirsiniz.

Jennifer Aniston'ın İnce Taç Örgüsü

Jennıfer anıston'ın zamansız örgü saç modeli

Oscar kırmızı halısı için aranılan zariflikteki bir örgü saç modeli. Yandan ayırdığınız saçınız için tercih edeceğiniz bu saç örgü modeli, günlük kullanımda da rahtaça tercih edebilirsiniz.

Shay Mitchell ve Gevşek Örgüsü

Zamansız ve en garantili Örgü saç modellerinden

Bu gevşek ve "dağınık" saç modeli, yerçekimine meydan okuyor adeta. Alçak ve gevşek bu örgü için saçınızı üçe ayırıp, ortada kalan kısmı ördükten sonra önde kalan kısımlara maşayla şekil verebilirsiniz.

Kate Hudson'ın Aksesuar Detayı

favori saç aksesuarınızı gün yüzüne çıkarmanın tam zamanı

Basit ve sade bir Fransız saç örgüsüyle nasıl ihtişamlı görüneceğini Kate Hudson gerçekten iyi biliyor. Siyah kadife kurdele ile de bütünleştirdiği saçıyla "az çoktur" vurgusunu ışıldayarak yapıyor.

Emma Watson'ın Dağınık Topuzu

Oldukça kolay ve çok tercih edilen modellerden

Dağınık ve bu dokulu kabarıklıktan hiç korkmaya gerek yok. Alçak topladığınız saçlarınız arasında üç adet Fransız örgüsü yerleştirmeniz sizi Hollywood yıldızlarının güzelliğine kavuşturacak.

Dania Ramirez'in Yumuşak Örgüsü

Ufak saç aksesuarlarıyla süslemek için ideal modellerden

Yumuşak ve bulanık. Ramirez'in sihir gibi bir şey olan bu örgüsü yaz günleri için biçilmiş kaftan. Gevşek bir taç örgünün en güzel yanı da, küçük saç tellerinin görünmemesi için ekstra çaba sarf etmemek.

Blake Lively'nin Balık Kuyruğu Örgüsü

BLAKE LIVELY DEYİNCE AKILLARA İLK GELEN ÖRGÜ SAÇ MODELLERİNDEN

Örgü saç modellerinin en önemli sırlarından birinin "gevşek" olması olduğunu cebe atmışsınızdır diye düşünüyoruz. Blake Lively'nin bu balık kuyruğu modeli de, çözülmesi zor gibi görünen ama gevşekliğiyle özenilmişlik duygusunu ortadan kaldıran bir seçim.

Amanda Seyfried'in Mükemmellikten Uzak Saç Örgüsü

"Ne kadar az özenilmiş görünürse o kadar iyidir" ruhunu yansıtan saç modeli

Saç örgüde mükemmelliğe asla yer yok. Bu örgünün güzelliği de buradan geliyor işte. Ünlü oyuncu Amanda Seyfried'in iddialı kırmızı kıyafetini tamamlayan bu örgünün eşlikçisi ise uçuk tonlardaki bir makyaj seçimi olmuş.

Janelle Monáe ve Cesur Seçimi

kendini yenilemek isteyenler için biçilmiş kaftan

Ne kadar büyük ve daha cesur olursa, o kadar iyi. Janelle Monáe'nin bilgeliğini bu saç modeliyle daha da ortya çıkıyor. Yandan omuzlarına sarkan örgüye ilave olarak, başının üstüne yerleştirilen diğer örgü ve ikisinin bütünlüğü özel bir davet için mükemmel uyumu ortaya çıkarıyor.

Charlize Theron Zarafeti

CharlIze Theron 'un Zarif ve göz alıcı bir örgü saç modeli

Bu modeli daha fazla ertelemeye gerek yok değil mi? Ensede toplanan küçük örgü topuz, özellikle de omuzları açıkta bırakan bir elbiseyle ideal ahengi yakalamaya hazır.

Cheryl Cole ve Gösterişli Örgüsü

Son yılların en iyi saç modellerinden

Güzel, uzun ve bölümlere ayrılmış bir şelale örgüsü. Daha iyisi nasıl olabilir ki? Uzun saç modelleri için de doğru bir seçim olan bu örgü saç modelini denemek için sabırsızlananlar?

Kate Bosworth'un Bohem Etkisi

Serin yaz akşamları için denemeye değer saç modellerinden

Müzik festivalleri için ilk akla gelen saç modellerinden birinin kusursuz kullanımı tam karşınızda. Güneşin altında, sizi terlemekten de kurtarmaya adaya bu örgü saç modelini hayatınızda en az bir kere denemlisiniz.

Nicole Kidman'ın Göz Kamaştıran Topuzu

Nıcole kıdman'ın örgü saç modelinin peşinden gitmek isteyenler?

İnce örgülerin mükemmel bir şekilde sardığı ve bir topuz oluşturduğu bu bütün, Nicele Kidman'ın da tercih ettiği küçük küpelerle daha da ön plana çıkıyor. Şık bir gece için hayat kurtarmaya hazır bu modeli ilham kaynaklarınız arasına eklemenizi tavsiye ederiz.

Zoe Kravitz'in Bağımsız Örgüleri

özgür ruhlar için denenmesi gereken saç modellerinden

Beyoncé'nin yüksek yan at kuyruğu gibi bir şey bu da işte. Doğal örgülerini tepeden toplayan Kravitz, içimizdeki özgür saç ruhunu daha da artırıyor.

Busy Phillips ve Renkli Örgüleri

Busy PhILLIPS'IN bayıldığımız saç örgüleri

Saçınızı boyamak için en iyi neden: denizkızı örgüleriyle stilinizin farkını ortaya koymak. Uçlarını farklı renklerde boyadığınız saçlarınızın güzelliğini ortaya çıkarmanın başarılı yöntemi ise; yandan ikiye ayrılmış örgü.

Ciara ve Çarpıcı Balık Kuyruğu

Saçınızda aradığınız çarpıcı etki bu saç modelinde

Balık kuyruğu örgüsüne çarpıcı bir bakış açısı getiren Ciara, saçın yarısını sıkı bir şekilde örmüşken, diğer yarısını ise üst kısımdan gevşek bırakmayı tercih ediyor.

Rachel McAdams'ın Gelin Saçı Ruhu

gelin saçı modelleri arasında da listenin iddialı olanlarından

Evlilik hazırlığı yapıyorsanız, en güzel saç stillerinden birinin de örgü saç modelleri olduğunu unutmayın. Kulağın arkasına iliştirilmiş çiçekle birlikte, üstten gelen iki örgü sizi o büyük için kusursuz kılacak.

Lucy Liu'dan Uzun Saç İçin İdeal Örgü

Her zaman için şık ve iddialı bir model

Bir taç etrafında küçük bir Fransız örgüsünü uzun yan balık kuyruğu örgüsü ile birleştiren çift örgülü bir görünüm. Uzun saçlı kızlar ön plana çıkabilir mi?

Cate Blanchett'ın Çift Etkili Örgüsü

Cate Blanchett'ın cezbedici etkisiyle daha da kendini gösteren bir model

Bir çift Fransız örgüsüyle hacimli ve göz kamaştırıcı saçlara kavuşmak mümkün. Sade adımlarla şık görünmenin en kolay yöntemlerinden olsa gerek.

Alicia Keys'in Yaratıcı Örgüleri

Özel bir davet için ilham verici saç modellerinden

Örgü saç modellerini daha yaratıcı şekilde kullanmanın yöntemlerinden biri de Alicia Keys'den geliyor. Saçınızı, arkadan başlayarak örün ve kenardan başınızın etrafı boyunca sabitleyen bir örgüye devam edin. Peki, zorluk seviyesi nedir? Uzmanlık gerektirmekte.

Maria Menounos

Bu saç modelini daha da zengin göstermek için göz alıcı aksesuarlara şans verebilirsiniz.

Ördüğünüz örgüyle etkileyici bir hacime kavuşmaya ne dersiniz? Kalın ve kabarık krepleme ile bu gösterişli modeli elde edebilirsiniz.

Blake Lively'nin Lara Croft Örgüsü

bu saç modeliyle güç sizinle

Lara Croft ruhu bu örgü saç modelinde. Bu görünümle ilgili profesyonel ipucu: örgüyü saçın üst kısmının etrafını dolaştırın ve saç tokasını gizleyeceğiniz şekilde örgüyü sabitleyerek yüksek bir at kuyruğu elde edebilirsiniz.

Scarlett Johansson ve Derli Toplu Örgüsü

Scarlett Johansson unutulmaz güzellik görünümlerinden biri

Yüzünüzde tek bir saç istemiyorsanız, ki yaz günleri için bunu gerçekten içimizden geçiriyoruz, bu model harikalar yaratıyor olacak.

Diane Kruger ve Prenses Duruşu

bu saç modeli, kendini prenses gibi hissetmek isteyenlerin ilk tercihi olmalı

Prenses Leia tarzının modern versiyonuna benzeyen iki mükemmel yuvarlak çörek karşımızda duruyor. Denemesi en kolay olan örgü saç modellerinden.

Penelope Cruz'un Çift Etkisi

her zaman için göz kamaştırıcı bir yıldız

Grecian tarzı bir saç tacı için en ideal isimlerden. Tek bir örgüyle sınırlı kalmayıp, çift etki tercih etmesi ise stilini daha da parlatıyor.

Olivia Palermo

zarif ve tek başına güçlü duran saç örgülerden

İki üst üste örgülü saçınızı geriye doğru alıp, yarım toplayarak mükemmel bir görünüme kavuşacaksınız.

Taylor Swift'in Saç Örgüsünün En İyi Yanı

Dağınık duran bu saç görünümünün sırrı; saç tellerini düzeltmeye çalışmamak

Bu örgülü tarzın en iyi yanı kesinlikle tüm stiller için çok ideal olması. Kırmızı halıda ya da pilates sırasında... Seçim sizin.

Nikki Reed'in Örgüye Giriş Modeli

Saç örgüsüne başlamak için en doğru model

Prenses bir görünüm için Nikki Reed'in seçimini baz almak isabetli olabilir. Hafif dalgalara sahip ve ensede toplanmış saçınıza ince bir örgüden bant eklemek havanızı hızlıca değiştirecek.

Rooney Mara'nın Asi ve Güzel Seçimi

Hem kolay hem de iddiasını ortaya koyan bir saç modeli

At kuyruğu halinde ördüğünüz saçınızı, başınızın arkasına sabitleyerek basit bir örgüyü çok daha ilginç hale getirebilirsiniz.

Sienna Miller'ın Zamansız Örgüsü

Kır düğününe katılacak olanların göz önünde bulundurması gereken bir model

Örgüden oluşan saç bandını şık tutmanın püf noktası nedir? Saçın geri kalanını gevşek ve hafifçe çözülmüş halde tutmak. Tıpkı Sienna Miller'ın duruşu gibi.

Rita Ora'nın Yan Örgüsü

kesinlikle cesaret isteyen bir saç modeli

Zekice tercih edilen bir yan örgü, prenses stilinizi hızlıca havalı hale getirmeye aday. Dumanlı bir göz makyajıyla da bütünlüğü yakalamak için harekete geçebilirsiniz.

Bella Thorne ve Örgü Oyunu

Bu görünüme karşı koymak ne mümkün?

Stil sahibi bir saç örgüyle güne devam etmek isteyenler için süreci hızlandırmanın en kolay yolu nedir? Saçı örme işlemi sırasında araya farklı renklerde kurdele eklemek görünümünüzü renklendirecek.

Kerry Washington'ın Dikkat Çeken Topuzu

Kerry Washington' dan hayat kurtaran bir model

Yalın bir topuzun etrafına saracağınız kalın saç örgü, oldukça pratik olduğu için zaman sıkıntısı çektiğiniz bir anda hayat kurtarıcı olacak.

Cara Delevingne'ın Çabasız Stili

"Yataktan kalktım geldim" saç modeli

Çabasız ve elegan. Tercih ettiği örgü saç modelleriyle hep listemizde olan Delevingne, bu görünümüyle de kalbimizi çalmayı başarıyor.

Amber Heard ve Gözleri Üzerinde Toplayan Saç Örgüsü

çıtayı en yükseğe çıkaran bir güzellik ve saç görünümü

Cesur ruhların peşinden gideceği bir balık kuyruğu örgü modeli. Gelin saçı olarak da kullanabileceğiniz bu modelin peşinden gitmek için heyecanlananlar?

Emma Watson'ın Yuvarlak Örgüleri

SICAK YAZ GÜNLERİ İÇİN FAVORİ ÖRGÜ SAÇ MODELLERİMİZDEN

Bir şaheser niteliğinde adeta. Bozmaya kıymak oldukça zor olsa gerek. Emma Watson'ın profesyonel bir uzman eşliğinde yapılması gereken bu örgü saç modelini listenize çoktan eklemişsinizdir diye düşünüyoruz.

Jennifer Lawrence Işıltısı

Eğer bu saç örgü yeterince etkileyici gelmediyse gözünüze, araya altın sarısı ufak halkalar da ekleyip güzelliğinizi daha da parlatabilirsiniz.

Scarlett Johansson Cazibesi

Kırmızı dudak makyajının tamamlayıcısı bir örgü modeli

Yandan başlayarak alta doğru ilerleyen ince örgüler kırmızı halıda tüm yıldızların en gözde modellerinden. Scarlett Johansson da 2012 yılında katıldığı bir galada bu garantici görünümü tercih ediyor ve bu örgü saç modeliyle unutulmazlar arasına giriyor. İki ince örgünün farklı noktalara doğru ilerlemesi ise onu diğer görünümlerden kolayca ayırıyor.

Shakira Dokunuşu

Shakıra'dan Festival ruhu için ideal bir örgü saç modeli

Ünlü şarkıcı Shakira da yan örgüler konusunda oldukça başarılı olan yıldızlardan. Hacimli ve dalgalı saçları için kendine yakışan en doğru örgü modelini bulan şarkıcı kesinlikle etkileyici görünüyor.

Emilia Clarke'ın Detaylardaki Çarpıcılığı

emılıa clarke'ın ilham verici kırmızı halı saç modeli

Game of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Emilia Clarke, katıldığı özel bir davette tercih ettiği saç modeliyle, kısa saçlar için örgü kullanımı konusunda ideal örneği veriyor adeta.

Margot Robbie'den İlhamla Yaz Örgüleri

hem kırmızı halı hem de plaj ruhu taşıyan bir saç modeli

Bu yıl Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında güzellik görünümleriyle göz dolduran Robbie, yaz ruhu için oldukça uygun olan bu pratik örgü saç modeliyle de nasıl şık olunabileceğinin dersini veriyor.

Kylie jenner'ın İddialı Saç Örgüsü

Yaz boyu denenebilecek saç görünümlerinden

Yazın katılacağınız bir müzik festivali için ilham kaynağı olarak görebileceğiniz bu model bizim de favorilerimiz arasında. Kylie Jenner'ın deniz kabukları ve çeşitli aksesuarlarla hareketlendirdiği at kuyruğu örgüsü için saç stilisti, yumuşak ancak sıkı tutuş sağlayan bir yüzey için Hindistan Cevizi Yağı Jeli kullandığını belirtiyor.

Tessa Thompson ve Cesur Seçimi

favori kırmızı halı görünümlerinden

Ünlü aktris Tessa Thompson, bir gala gecesine katılırken tercih ettiği kilometrelik örgüsüyle hala akıllarda. Bu dramatik at kuyruğunu ön plana çıkaran en önemli detaylardan biri de; saçının sağlıklı hacmi ve limon yeşili Valentino elbisesi.

Ezberleri Bozan Kim Kardashian

örgü saç modelleri konusunda yenlik peşinde olanlara göre

Stili ve güzellik görünümleri konusunda işini asla şansa bırakmayan Kardashian, buz sarısı rengindeki ince örgülerden oluşan peruğuyla yine çok konuşulmuştu. Leylak rengi far kullanımıyla mükemmel bir eşleşme yakalayan Kardashian'ın bu görünümünden kopya çekmek serbest.

Ariana Grande'nin Göz Makyajı Detayı

Saç modeli ve göz makyajı için mükemmel eşleşme

Ünlü şarkıcının saç stilisti Chris Appleton, yıldızın bu görünümü için saçın önünden başlayan mini örgüleri inci ile süslemeyi tercih ediyor ve kalın bir topuzla da son altın vuruşu gerçekleştiriyor. Mor renk göz farı ise bu eşleşmenin başrol oyuncusu olmayı başarıyor.

Jennifer Lopez İddiası

"bu saç modelini kesinlikle istiyorum" diyenler?

Ünlü saç stilisti Chris Stapleton, mimari açıdan da oldukça çarpıcı olan bu saç modeli yaptıktan sonra Lopez'in “örgülü tanrıça” olarak anılmasına yetti tabii ki.

Millie Bobby Brown'ın Klasik Seçimi

Saçınızın arkasında dikkat çeken bir detay için mutlaka denemelisiniz

Stranger Things dizisinin 13 yaşındaki oyuncusu, 2018 Altın Küre Ödül Töreni'nde basit üst topuzunu, arkadan devam eden üç Fransız örgüsüyle tamamlamayı tercih etmişti.

İlham Perisi; Amanda Seyfried

Tüm zamanların en ilham verici örgü modellerinin yıldızı; Amanda Seyfried

Uzun ve sağlıklı sarı saçları için sık sık örgü modelleri tercih eden oyuncu Amanda Seyfried, bu konuda bilir kişi olarak kabul edeceğimiz isimlerden. Sıkıcılığa kaçmadan yeni örgü saç modellerini denemeye açık olan Seyfried'ın favorimiz olan görünümlerinden biri karşınızda.

Kate Bosworth'dan Tüm Zamanların En İyisi

Yaşasın festival ruhu için yapılan saç modelleri

Muhtemelen tüm zamanların en iyi festival saç modeli Kate Bosworth'un saçı ortadan ikiye ayıran bu örgüsüne ait.

Lily Collins'in Karşı Konulamaz Seçimi

Bu saç modelini denemek için özel bir davete gitmeyi bekleyenler?

Lily Collins’in örgü ayrıntılarıyla hareketlenen kabarık saç topuzunun karışık gibi görünen ama ideal bütünlüğü yakalamayı başaran bu zarafeti favorilerimizden.

Margot Robbie Romantizmi

gelinler için oldukça ideal bir saç modeli

Margot Robbie’in yarım toplanan saçındaki balık kuyruğu örgüsü, bize büyük bir tatil havası veriyor. Modern gelinler için de oldukça ideal.

Olivia Culpo

"hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?" saçı

Oliva Culpo'nun kırmızı halıda kraliçe gibi görünmek için tercih ettiği bu örgü saç modeline ne dersiniz? Bohem etkisine ve parlak kabarıklığını biz çok sevdik.

Game of Thrones Dizisinden İlhamla En İyi Örgü Saç Modelleri

Cersei Lannister Etkisi

Uzun saçlar için en ideal saç modellerinden

Örgü saç modelleri konusunda alacağımız referanslardan biri de kuşkusuz Game of Thrones dizisinin baş karakterleri. Cersei Lannister'ın geriye doğru yapılan taç şeklindeki örgüsü, uzun ve dalgalı saçlar için kesinlikle göz kamaştırıcı.

Daenerys Targaryen

Zarif ve göz alıcı örgü saç modellerinden

Her yöne çekilen örgüler Daenerys Targaryen'in buz sarısı dalgaları için olmazsa olmazlardandı.

Sansa Stark

Pratik ve etkili vir örgü modeli

Stark kızı kumral saçlarını güzel bir şekilde vurgulayan daha küçük örgülerle ilham kaynaklarımız arasında.

Margaery Tyrell

maşa yaptığınız uzun saçlarınızı daha da göz alıcı kılın

Hangi krallıktan olursa olsun, örgüler Westeros'un kadınları için en özel saç modellerindendi.