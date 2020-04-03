Dünyada yeni tip koronavirüs tehlikesinin günden güne arttığı gözlemlenirken uzmanlar, hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyor. Nişantaşı Hastanesi’nden Diyetisyen M. Berrin Ak’ın koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici besin önerilerine ve uzak durulması gerekenlere kulak vermeye ne dersiniz?

Diyetisyen M. Berrin Ak, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir beslenmenin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğünü söylüyor.

Hangi besinler virüsten koruyor? +

Virüslere karşı başta zencefil, kekik, adaçayı, fesleğen gibi bitkilerin etkili olduğunu belirten M. Berrin Ak, vücut direncine ve bağışıklık sistemine iyi gelecek besinleri sıraladı:

Antiviral Otlar: Zencefil, ekinezya, adaçayı, fesleğen, kekik, ginseng, yeşil çay

Probiyotikler: Kefir, ev turşusu, tarhana, probiyotik yoğurt, şalgam suyu

Prebiyotikler: Soğan, sarımsak, pırasa, muz

Omega-3: Balık, keten tohumu, ceviz, chia tohumu

Baharatlar: Zerdeçal, karabiber, siyah susam, kimyon, pul biber, safran, sumak

C vitamini: Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler

Koronavirüs salgınında uzak durulması gereken besinler

Koronavirüs salgınında uzak durulması gereken besinler +

Rafine şeker içerenler: Bisküvi, pasta, çikolata, hazır meyve suları, asitli içecekler vb.

Gluten içerenler: Buğday unu, ekmek, pide, lavaş, pasta, kek, bulgur, kraker

Trans yağ içerenler: Hazır pasta, kek, kurabiye, margarin, kızartılmış besinler, fast food

İşlenmiş, paketli besinler: Hazır kek, çikolata, gofret, cips gibi paketli atıştırmalıklar

İşlenmiş etler: Sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon, füme

Bağışıklık Güçlendirici, İmmünolojik Reçine +

Bir kibrit kutusu kadar rendelenmiş zencefilin üzerine bir yemek kaşığı kadar taze limon sıkın. Ardından 1 çay kaşığı zerdeçal, bir çimdik karabiber ve 1.5 çay kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız reçinenin üzerini sıcak su ile tamamlayıp sabahları tok karna tüketin.