Koronavirüs Sürecinde Ünlüler Soluğu TikTok Uygulamasında Aldı

Koronavirüs her kıtayı etkiledi. Hal böyleyken ünlü isimler de kendilerini bilinçli bir şekilde karantina altına aldılar. Ünlüler dışarı çıkmadıkları bu zamanda Instagram ve Twitter’dan sıkılmış olacaklar ki soluğu TikTok uygulamasında aldılar.

Bazı isimler tekli videolar paylaşırken bazıları da diğer bir ünlü arkadaşıyla video çekmeyi tercih etti.

İşte TikTok kullanan ünlü isimler ve karantina döneminde paylaştıkları videolar:

Joe Jonas ve eşi Sophie Turner “Yavaşça aklımızı kaybediyoruz” açıklamasıyla paylaştıları TikTok videosunda evde ne kadar sıkıldıklarını yeterince belli ettiler.

Bebe Rexha ise arkadaşlarının ellerine dezenfektan sıktığı bu videoyu “Coronavirüs zamanında misafirlerimi evimde bu şekilde ağırlıyorum.” notuyla paylaştı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti ise ev kıyafetleriyle yayınladıkları bu dans videosuyla görenleri kendilerine hayran bıraktılar.

Miley Cyrus Disney yıldızı olduğu dönemlerden bir dizi karesi paylaşarak “Karantinada ikinci gün” notunu ekledi.

Ashley Benson ve kız arkadaşı Cara Delevingne “Keeping Up with the Kardashians” şovundan sahneleri canlandırdıkları TikTok videolarıyla izleyenleri güldürdü.

Mariah Carey Aziz Patrik Gününü evde kutlayan ünlülerdendi. Carey “Evde ve güvende kalın” notuyla video paylaştı.

Vanessa Hudgens ve Ashley Tisdale birlikte rol aldıkları High School Musical filminden bir şarkı eşliğinde karşılıklı dans ettiler.

Ünlülerin yeni takıntısı TikTok olacak gibi görünüyor. Başka hangi ünlülerin de yakın zamanda bu platforma katılacağı merak konusu.