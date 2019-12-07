Koyu Renk Saçların Rengini Açmak İçin 5 Doğal Yöntem

Eğer kendinizi sık sık sarı saçlarla nasıl göründüğünü hayal ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Saç rengi açmanın / açtırmanın ne kadar cazip olduğunu biliyoruz.

Saç açtırma işlemini ilk kez deneyecekseniz ve daha hafif bir geçiş arıyorsanız bu öneriler tam size göre. Unutmayın ki; saç renginizi açmak için illa ki boyalara başvurmanıza gerek yok. Buzdolabınızdaki sağlıklı besinlerle de saçalrınızın rengini açmanız mümkün. İşte koyu renk saçların rengini açmak için beş doğal yöntem…

Saç Rengi Nasıl Açılır?

Doğal yollarla “Saç rengi açma” önerilerinde size beş alternatifimiz olacak.

#1 Papatya çayı

Boyasız saç rengi açmanın vazgeçilmez başlıklarından elbette ki. Bir avuç papatya çayını, 4 su bardağı su ile kaynatın. Kaynatma işlemi bittiğinde 10-15 dakika sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra sprey yardımıyla veya doğrudan saçınıza uygulayın. Bu işlemden sonra saçınızı güneş altında kurutma şansınız varsa etkisi çok daha güçlü olur.

#2 Limon

Evde saç rengi açma konusunda deneyebileceğiniz ikinci seçenek ise; limon. Bir kap içerisindeki suya iki limonu ortadan ikiye bölüp içine sıkın. Elde ettiğiniz sıvıyı, banyo yaptığınız sırada saç maskenizin içine ekleyebilirsiniz. Saç diplerine gelemesi burada önemli noktalardan. Tıpkı papatya çayında olduğu gibi, en son aşamada saçınızı güneş altında kurutmanızda fayda var.

#3 Tarçınla saç rengi nasıl açılır?

Saç kreminizin içine tarçın ekleyin. Bone takın ve yatın. Bir sonraki sabah saçlarınızda doğal ışıltıları farkedeceksiniz. Saçınıza bakım yapması da cabası!

Ya da 2 kaşık bal, 1 çorba kaşığı tarçın ve zeytinyağı karışımını saçınıza sürüp yarım saat bekletirseniz de etkili sonuca ulaşmanız mümkün. Bu işlemi ayda 6-7 kere tekrarlamanız önemli.

#4 Votka

Sprey yardımıyla sıktığınız votkayı saçlarınıza uyguladıktan sonra güneşe çıkın. Bu saç açma yönetemi, ünlü top model Eva Herzigova’nın da yıllardır uyguladığı tekniklerden biri.

#5 Soda

Şampuanınızın içine ekleyeceğiniz soda, saçlarınızın rengini açmakla kalmayıp sağlıklı ışıltılar da katacak. Aynı zamanda sodanın, saç rengi açma özelliğinin yanı sıra saçı uzatma ve canlandırma gücü de oldukça yüksek.