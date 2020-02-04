Kraliçe’den Prens Harry ve Meghan Markle’a Zeytin Dalı

Geçtiğimiz aya damga vuran konu Prens Harry ve Meghan Markle’ın, mali açıdan bağımsız olmayı kabul ederek kraliyet haklarından feragat edip resmi görevlerini bırakmak istemeleri olmuştu.

Prens Harry ve Meghan Markle, oğulları Archie ile Kanada’da yeni bir hayat kuracak. Meghan Markle ve Prens Harry bu gelişmeyle birlikte Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını da kaybetmiş oldu. Buckingham Sarayı yaptığı resmi açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi’nin Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesine hayatlarının bir sonraki evresi için desteklerinden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Çiftin aldığı bu karar İngiliz halkının büyük çoğunluğu tarafından hayal kırıklığı olarak karşılandı. Kraliçe Elizabeth’in kırgınlığını da tahmin etmek zor değil. Ancak tüm bunlara rağmen Elizabeth geçtiğimiz hafta sonu yaptığı bir tercihle Prens Harry ve Meghan Markle’a barış işareti verdi.

Kraliçe Elizabeth’in göz alan broşları

Sandringham’da katıldığı bir etkinlikte Kraliçe mavi bir takım giydi. Aksesuar olarak broşları sıklıkla kullanan Kraliçe’nin bu kez taktığı broş ise adeta Sussex’lere göz kırpıyordu. Bir kar tanesi formundaki broşu 2017 yılında Kraliçe’ye hediye eden kişi dönemin Kanada Genel Valisi David Johnson’dı. Torununun ailesiyle Kanada’ya yerleşme fikrinin ardından Kraliçe’nin seçtiği bu broş bir zeytin dalı olarak değerlendirildi.

Kraliçe Elizabeth’in broşlarına göz atmak için tıklayın.