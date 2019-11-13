Kusursuz ve Sağlıklı Bir Cilt İçin 6 Güzellik Sırrı

Mat bir cilde sahipseniz ve bu sizi cansız gösteriyorsa, daha sağlıklı bir görünüm için yüzünüze uygulamanız gereken baz adımlar var.

#1 Alkol Tüketimini Azaltın

Alkol aşırı miktarda tüketildiği takdirde vücutta susuzluğa yol açmakta ve bu da ciltte kuruluğa sebep olmakta. Ayrıca alkolün vücutta hücre yenilemeye yarayan A vitaminini azalttığı da bilinen bilimsel gerçekler arasında. Sağlıklı bir cilt için alkol tüketimini minimuma indirmek en iyisi.

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#2 Doğru Yiyeceklerle Beslenin

Omega açısından yüksek olan gıdaları beslenme programınıza ekleyin. Bunun için başlıca öneriler somon olmak üzere her cins balık, ceviz, keten tohumu verilebilir. Bu gıdalar cildinizi içerden besler; yağlanmayı geciktirir ve cilde sağlıklı bir ışıltı verir. Antioksidan bakımından zengin olan fındık, kabak çekirdeği gibi besinleri tüketin.

#3 Peeling Uygulayın

Pul pul dökülen kuru ve ölü bir deri ne kadar uğraşırsanız uğraşın nemli ve canlı görünmeyecektir. Bunun için peeling etkili ürünler kullanın.

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#4 C Vitamini Tüketin

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için tüketmeye özen gösterdiğimiz C vitamininin cildinize de dost olduğunu biliyor muydunuz? Dilerseniz C vitamini etkili serumlarla da cildinize gereken desteği sağlayabilirsiniz.

#5 Yüzünüzü Temiz Tutun

Sabah uyandınız, yüzünüzü yıkadınız. Okula, işe, sinemaya… Gün içinde nerede bulunmanız gerekiyorsa oraya gittiniz. Günü tamamlayıp eve döndüğünüzde üşenmeyip beş dakikanızı yüzünüzü yıkamaya ayırın. Bunun için makyaj yapmış olmanız şart değil! Gün içinde maruz kaldığınız dış etkenlerden ve kirli havadan cildinizi arındırmanız gerekiyor.

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#6 Nemlendirin

Cilt tipinize göre seçeceğiniz krem,losyon veya bakım yağını cildinize uygulayıp onu yumuşatın.

Artık sağlıklı, ışıl ışıl parlayan bir ciltle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz!