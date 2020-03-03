Kylie Skin Markasının Yeni Güneş Kremiyle Tanışın

Cildinize yeni bir arkadaş daha geliyor!
Kylie Jenner, kozmetik imparatorluğunun yeni üyesini piyasaya sürüyor. Kylie Skin bünyesinde yakında piyasaya sürülecek olan güneş kremi, şimdiden merak uyandırdı. “Boad spectrum SPF 40 Yüz Güneş Kremi” olarak adlandırılan yeni cilt bakım ürünü, pürüzsüz bir formüle sahip. Yumuşak yapısı geride beyaz kalıntı bırakmadan sürmeye uygun. Bu ürünün görünmez kıvamı cilde sorunsuz bir şekilde karışmasını sağlıyor. Çoğu güneş kreminin uygulamadan sonra bıraktığı beyaz görünüm etkisine sahip değil.

Güneş kreminin ambalajı ise markanın imzası olan stile sahip. Beyaz ve allık pembe renk tonuna sahip ambalaja sahip krem, 50 ml bir tüp içinde bulunuyor.

Ürünün piyasaya çıkış tarihi konusunda ise takipte kalın!

Eğer güneş kremleri hakkında daha detaylı bilgi arayışı içindeyseniz, yazımıza göz atmayı unutmayın.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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