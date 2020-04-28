Laura Dern’den Karantinada Ruh Sağlığınız İçin Öneriler

Son olarak Big Little Lies ve Marriage Story gibi yapımlarda hayranlıkla izlediğimiz; Oscar ödüllü oyuncu Laura Dern sosyal medyayoı karantinada en etkili kullanan isimlerden.

Online meditasyon uygulaması Calm ve Natural Vitality Calm markalarının da elçisi olan Dern; karantina günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Karantinada günü planlamak hakkında…

“Geceleri daha çok kendime odaklanabiliyorum. Genellikle ‘bugün ne olacak, dün gece ne oldu” gibi sorularla anksiyete ile uyanan biriyim. İyi bir gün, uyanır uyanmaz telefonuma bakmadığım bir gündür. Bu yüzden önce oturup meditasyon pratiğimi yapmaya gidiyorum, o birkaç dakikayı kendime ayırıyorum. ‘Zamanım yok’ diyen ler sık sık aynı dakikaları Instagram’da geçiriyor veya haberleri kontrol ediyor. Yani bu gerçek bir kurtarıcı.”

İyi bir uyku hakkında…

“Dinlendirici bir uyku uyumak gerçekten zor. Özellikle çocukları olan bir ebeveyn olarak online eğitim döneminde uyku ve uyandırma zamanını iyi programlamak gerek.”

Sağlıklı yaşam için bütünsel bir yaklaşım üzerine …

“Bu her şey demek… Aıl ihtiyacım olan zamanlarda yapmayı atladığımı kabul ediyorum. Ama öz bakım ritülleri gerçekten önemlidir. Kendinize bir kaç dakika ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu gerçekten o kadar zor değil.

Ama bu salgında sağlığımızı ön plana koymamız geliyor. Yapılacak en iyi şey bu; hem kendimizi hem de bu sayede çevremizdeki insanları sağlıklı tutmak. Eğer kendinize zaman ayırmak için bir hatırlatıcıya ihtiyacınız varsa, bir alarm kurun. Yatmadan hemen önce haberlere bir kez daha göz atmak yerine meditasyon yapmaya, hikayenize daha çok zaman ayırmaya, vitaminlerinizi almaya ve size yardımcı olacak her şeye vakit ayırmaya çalışın.”