Yeni Sezonda Listenize Eklemeniz Gereken 10 Dizi

Resmi olarak tatil sezonumuzun sonuna geldiğimize göre, sonbahar heyecanına kapılabiliriz. Kültür-sanat alanında dört gözle beklediğimiz şeylerden biri de televizyon yapımları.

Duyduğumuz yüksek heyecanın sebebi ise; çok fazla yıldızın bu sezon ekranda yer alacak oluşu. İşte 2019’un son çeyreğinde izleme şansı bulacağımız o dizi ve filmler.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Sonbahar / Kış 2019 sezonunun merakla beklenen yapımlarından

Bu ürpertici görünen Netflix orijinal yapımı, 1982 Jim Henson klasiğinin bir öncüsüdür. Sinema klasiği olan The Dark Crystal’ın öncesinde yaşanan olaylara dayanan bu yapımın ilk sezonu 30 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanacak.

Carnival Row

Dizi, özellikle de yıldız kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor

Viktorya döneminde efsanevi yaratıkların, insan dünyasına göç etmeye başladığı bir dünyada gerçekleşen bu yapımın ne kadar sürükleyici olacağı şimdiden konuşulanlar arasında. Amazon Bloom’da yayınlanacak yapımın yıldızları ise; Orlando Bloom ve Cara Delevingne. Dizinin ilk bölümü 30 Ağustos 2019’da yayınlanacak.

Unbelievable

dizinin oyuncu kadrosunda Toni Collette ve Merritt Wever yer alıyor

Sekiz bölümlük mini bir dizi olan Unbelievable, tecavüz hakkında yalan söylemekle suçlanan bir genç kızın gerçek hikayesine dayanıyor. Olayları beklenmedik yönlere götüren iki dedektife odaklanan diziyi, Netflix yayınlıyor olacak. İlk yayın tarihi ise; 13 Eylül 2019.

On Becoming a God in Central Florida

Başrolde yıldız oyuncu Kırsten dunst yer alıyor

“On Becoming a God in Central Florida” 1992’de Orlando’da geçen bir hikayeyi konu alıyor. Su parkında çalışan sıradan bir işçi olan Krystal Stubbs kendini bir anda Founders American Merchandise (FAM) adlı milyarder oluşumun içinde buluyor. Bu oluşumda var olmasından sonraki gelişmeleri ve ailesiyle olan ilişkilerini kara mizah yönüyle izleyeceğiz. Dizinin yayın tarihi 25 Ağustos 2019.

Murder in the Bayou

dizi, bir kitap uyarlaması olarak karşımızda

Netflix’in “Making a Murderer” serisini bayılarak izlediyseniz eğer bu yapım tam da size göre! Kırsal kesimdeki Louisiana’da sekiz kadının ölümü ve ardındaki soruşturmayla başlayan yapım, sizi soluksuz bırakacak. İlk yayın tarihi ise; 13 Eylül 2019

Wu-Tang: An American Saga

Rap müziği denilince akla gelen en önemli gruplardan biri olan Wu-Tang Clan’in ilk yıllarına odaklanan Hulu dizisi, gerçek yaşanmışlıkları gözler önüne serecek. Dizi 4 Eylül 2019’da başlayacak.

American Horror Story: 1984

FX’in uzun süredir devam eden bu dizisinde korku antolojisindeki en son bölüm, bir yaz kampı hikayesinde yoğunlaşıyor. Emma Roberts, Billie Lourd ve Cody Fern gibi AHS oyuncuları dizinin dokuzuncu sezonu için geri dönüyorlar. Yeni sezon yayın tarihi ise; 18 Eylül 2019

Mindhunter

Seri katil, polisiye veya heyecan dolu bir dizi istiyorsanız bu yapım tam da size göre. John Douglas’ın Mindhunter adlı kitabından uyarlanan bu hikaye, suçlu psikolojisi üzerine yoğunlaşıyor. Birinci sezonu herkes tarafından beğenilen ve ikinci sezonu merakla beklenen Mindhunter yeni sezonuyla şimdi Netflix’te.

The Politician

27 Eylül 2019’da Netflix’te yayınlanması beklenen The Politician; Brad Falchuk, Ian Brennan ve Ryan Murphy’nin yönettiği bir komedi dizisi olmakla beraber, politik yapımları izlemeyi sevenler için de tavsiye ediliyor. Yedi yaşından beri ABD Başkanı olma hayalleri kuran Payton Hobart’ın hayatını hem gülerek hem de düşünerek izleyeceğiz.

The Morning Show

Dev oyuncu kadrosuyla şimdiden heyecanla beklenen The Morning Show’un başrollerini Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell paylaşıyor. The Morning Show, sabah saatlerinde yayınlanan popüler bir televizyon programının perde arkasında yaşananları gözler önüne serecek. İlk yayın tarihi; Kasım 2019