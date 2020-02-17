Londra Sokaklarından İlham Verici Kombin Önerileri

Devam etmekte olan Londra Moda Haftası, ilham verici defileler ve koleksiyon sunumları kadar yeni sezon gardırobumuz için de günlük stil görünümleri konusunda sonsuz seçenek sunuyor.

Tasarımcıların podyumda sergiledikleri şovlar, şüphesiz en büyük ilgi odağı olsa da, podyum dışında ne olduğu da oldukça kadar heyecan verici. Sokaklarda karşımıza çıkan ve en çok hoşumuza giden şey ise; birbirinden çarpıcı renklerin sesini yükseltmesi. İşte Londra sokaklarından ilham verici stil anları…

Eğer çok daha fazla ilhama ihtiyacınız varsa; ünlülerin stilinden kopya çekmek için şu önerilerimize de göz atmayı unutmayın.