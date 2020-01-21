Ünlülerden İlhamla 2020 Kış Kombini Önerileri

Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de; garantici kış kıyafeti formülleri. Oyunun içinde kaldığınızı hissettirecek bu kombin önerilerinin esin kaynağı ise; ünlüler ve onların kış sokak stilleri. Kaia Gerber ve Bella Hadid’den Kate Middleton’a kadarfarklı stillerdeki en iyi kış kombini görünümleri sizi bekliyor. İster ofis stili için isterseniz de hafta sonu rahatlığı… Tereddütte kaldığınız noktada imdadınıza yetişecek öneriler tam karşınızda.

İşte ünlülerden ilhamla 2020 kış kombini önerileri.

Jean + Blazer Ceket

Ünlülerin kış kombinleri

Kış kombini trendleri

Kaia Gerber’in hafta sonu ruhunu yansıtan bu kombini oldukça iyi. Jean, kazak, rahat bir spor ayakkabı ve deri ceket. Klasik ve yalın parçalarla görünümünüzü parlatmanız çok kolay. Eğer deri ceket yerine başka bir seçenek istiyorsanız da; Emily Ratajkowski ilham perisi olarak karşınızda.

Model stilini, peşinden kitleleri sürükleyecek şekilde gözler önüne seren Ratajkowski; jean, blazer ceket ve topuklu ayakkabılarla mükemmel uyumu yakalamış durumda.

Takım Şıklığı

Soğuk hava kombin önerileri

Ünlülerin kış stili

Rap yıldızı ve oyuncu Awkwafina, 2020 kış kombini için renkli takım elbisesiyle iddiasını ortaya koyuyor. Bahar ayları için de çok ideal olan bu kombini, altın kaplama aksesuarlarla da destekleyebilirsiniz. Ya da tıpkı Victoria Beckham gibi sadece siyahın gücüyle yola devam edebilirsiniz. Broşu çıkarıp, iş kombinine çevirebilir ya da spor ayakkabılarla destekleyerek rahat stilinizle hafta sonuna uyum sağlayabilirsiniz.

Kış kombini trendleri

Kış kombini önerileri

Cambridge Düşesi Kate Middleton veya Rosie Huntington-Whiteley gibi siz de elbise paltonun gücüne inanabilirsiniz. Bu orman yeşili palto, alışveriş listemizi çoktan şenlendirdi bile. Bilekte biten bot modellerinizle deçok ideal bir kombin olacağını unutmayın.

Rosie Huntington-Whiteley ise minimal duruşuyla aradığımız ilham perisi adeta. Tereyağı rengindeki sarı paltosu kesinlikle arzu nesnesi.

Jacquemus triko elbise

Kylie Jenner’ın kış stili

Kylie Jenner, COS marka bu triko elbisesiyle, onda görmeye alışık olmadığımız minimal ruhu ortaya çıkarıyor. Kopya çekmek için kesinlikle çok ideal. Chiara Ferragni gibi tüm mevsimlere uyarlanabilir bu Jacquemus elbiseyi de tercih edebilirsiniz. Skinny jean ve botlarınızla kış kombininiz çoktan hazır. Skinny jean kombin önerileri yazımıza da göz atmayı unutmayın.