Mart Ayının 3 Şanslı Burcu

Mart ayına Balık dönemi diyebiliriz. Mart ayının 20’sinden itibaren Koç burcu etkisi söz konusu olacak. Ancak Mart’ın özellikle ilk 20 gününü Balık burcu enerjisiyle şanslı geçirecek bazı burçlar var.

Şubat’ta başlayıp Mart ayının ilk 10 gününde etkisini göstermeye devam edecek Merkür retrosunun etkileri için tıklayın!

Mart ayının en şanslı burçları hangileri? Bu burçlar şanslarını hangi alanlardan elde edecekler? İşte bilmeniz gerekenler:

# Yengeç

Yengeçler bir süredir ilişkilerinde ve bazı ortaklıklarda sorun yaşıyor olabilirler. Bir türlü sonuca ya da düzene varmayan ikili ilişkilerden oldukça yorgun çıktınız. Bazen kendinizi net ifade edemediniz bazense karşınızdaki kişi sizi anlayamadı. Açıkçası uzun ve sancılı bir yoldan geçtiniz. Neyse ki Balık etkisi ilacınız olmaya geliyor. İletişimde çok daha pozitif etkiler alacağınız bir sürece giriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU MART AYI YORUMLARI

Balık burcundaki Güneş 9. evinizde. Bu da demek oluyor ki, seyahatler planlamak için şahane bir dönem. Ayrıca bu etki öğreniminiz ve kendinize yapmak istediğiniz eğitim katkıları için de destekleyici bir enerji yaratıyor. Yarım bıraktığınız eğitiminize geri dönmeyi düşünüyorsanız tam sırası! Ya da uzun zamandır ikilemde kaldığınız o kursa mutlaka başlamalısınız. Balık dönemi sizi ilhamla dolduracak. Mart ayında yaratıcı girişimlerde en üstte hep sizin isminiz yer alacak.

Tek uyarımız bu ay Merkür retrosunun etkisiyle okumadan sözleşmelere imza atmamanız yönünde olacak.

# Akrep

Su grubu burcu olarak Balık etkisinden olumlu etkilenecek bir diğer burç ise Akrep. Güneş, romantizmi ve yaratıcılığınızı etkileyen beşinci evinizde. Aşık olmak için kusursuz bir enerjiyle sarıldığınızı hissedeceksiniz bu Mart ayında. Cinsel anlamda da romantik anlamda da aklınız hep partnerinizde ya da flörtlerinizde olacak.

Yaratıcılık açısından da her şeyden ilham alabilecek kadar algılarınız açık olacak. Bambaşka şeylerden apayrı çağrışımlar elde ederek bunu yaratıcı projelerinize uyarlayacaksınız.

AKREP BURCU MART AYI YORUMLARI

Merkür retrosu ise sizi romantik anlamda geçmişten gelecek kişilere karşı uyarıyor. Tüm bu uyarıya zaten gerek kalmayacak. Çünkü siz geriye bakmayacak, daima ileri ve yukarı doğru ilerleyeceksiniz.

# Balık

Evrenin sihirli değneği sizin üzerinizde Balıklar! Katılacağınız bir dolu doğum günü kutlamasının haricinde de gözler sizin üzerinizde olacak. Mutlulukla ışıldayacaksınız. Şımartılmanın ve ilgi odağı olmanın tadına varın.

Başak’taki dolunay, ortaklarınızla ilişkilerinizi güçlendirecek. Kariyer açısından da güçlü etkiler hissedeceksiniz. Lider ruhunuzla pek çok atılımlarda bulunarak sorumluluklar alabilirsiniz. Bu sorumluluklardan başarıyla ayrılacaksınız.

BALIK BURCU MART AYI YORUMLARI

Merkür retrosu ise örtbas ettiğiniz bazı konuları düşünüp masaya yatırmanızı söylüyor. Tüm bu süreçte kendinizde bazı yeni başlangıçlar için cesaret bulacaksınız.