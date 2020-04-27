Mayıs 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

7 Mayıs: Akrep Dolunay‘ı

Akrep’teki dolunaylarda üç tema öne çıkar ve düşündürücü olur: Seks, ölüm ve dönüşüm. Bu süreçte seks dürtünüz alevlenebilir. Hoşlandığınız kişiye ya da partnerinize karşı yoğun cinsel arzu hissedebilirsiniz. Ölüm temasını bir şeyleri noktalamak, sonlandırmak olarak yorumlamak mümkün. Sonlanmanın ardından dönüşümü kucaklayacağınız bir evre sizi bekler.

10 Mayıs: Kova’daki Satürn gerilemesi (29 Eylül’de sona erecek)

Satürn karmik borçlarla ilişkilendirilir. Bitmemiş davalar öne çıkar, kapanmamış konular çözüme ulaşır. Geçmişten ders alma vaktidir. Geçmişin donanımlarını hatırlar, hali hazırda kapanmamış konuları bu tecrübelerle noktalarsınız. Ayrıca Satürn retrosu sırasında kendinizi halsiz ve verimsiz hissedebilirsiniz. Bunun geçici olduğunu bilmenizde fayda var.

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12 Mayıs: İkizler’De Venüs’ün gerilemesi (24 Haziran’da sona erecek)

Aşk ve para gezegeni Venüs’ün geri hareketi size aşk, para, hayattan alınan tat hakkında düşünme alanı sunar. Bunlara çok fazla kafa yorabilirsiniz. Bu dönemde ilişkileri sürdürmekte zorlanabilirsiniz. Her şey gözünüze anlamsız ve sıkıcı görünebilir. En önemli nokta ise, geçmişten dönecek aşklar olacak. Bazı adımlar atılabilir ve artık sizin onlara “git” deme vaktiniz gelmiştir.

MAYIS AYININ TÜM YENİ AY, DOLUNAY VE RETRO ETKİLERİ

14 Mayıs: Oğlak’ta Jüpiter gerilemesi (12 Eylül’de sona erecek)

Bu gerilemede, kendinizi inançlarınızı sorgularken bulabilirsiniz. “Neyim, kimim, ne yapıyorum, amacım ne, mutlu muyum” gibi sorular zihninizi meşgul edebilir. Tüm bu soruların yanında cevaplar arayabilir ve bulabilirsiniz. Merkür retroları nasıl ki hayatlarımızı zorlaştırıyorsa, Jüpiter retroları onun tam aksine kendimize keşfimize yol açar.

20 Mayıs: Güneş İkizler’e geçiyor

Güneşin İkizler’e geçmesi ile kendinizi adeta bir sosyal kelebek gibi hissedeceksiniz. Muazzam bir enerjiyle, art arda planlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize zemin hazırlayacak bu süreç. İletişiminizin artacağı bu dönemde dedikodulara kapılmamaya özen gösterin.

22 Mayıs: İkizler’de Yeni Ay

İkizler Yeni Ayı, sosyalleşme dozunuzu daha da artıracak. Özellikle kültürel aktivitelere eğiliminiz öne çıkacak. Bu etkinliklerde hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz.