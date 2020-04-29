Mayıs Ayının 3 Şanslı Burcu
Mayıs ayında bazı burçlar, diğerlerine göre çok daha şanslı olacak! Hangi konularda hangi burcun yüzü gülecek? Mayıs ayının şans yönüyle öne çıkan 3 burcunu sizler için yazdık.
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#Boğa
Boğalar ayın ilk evresinde doğum günlerini kutlayacaklar. Bu da haliyle onları mayısın şanslı isimleri arasında gösteriyor. Etrafınızdaki tüm güzelliklere kucak açacağınız, sevdiklerinizin değerini bir kere daha anlayacağınız minnet dolu bir ay olacak bu mayıs.
Maddi anlamda harcamalarınızı, gelir kaynaklarınızı gözleme alabilirsiniz. Bu noktada sizi bazı şeylerin tatmin etmemesi yeni arayışlara girmenize neden olabilir. Sizi gerçekten mutlu edecek şeylerden gelir elde etmeye yönelik sağlam adımlar atabilirsiniz. Kendinizde parasal anlamda yeni bir başlangıç için cesaret bulacağınız bir ay geçireceksiniz.
#Başak
Hali hazırda zaten bir kariyer insanı olarak tanımlanabilecek Başaklar, mayıs ayında bunu çok daha fazla hissedecekler. Güzel hayaller kurduğunuz, bu hayallere belki de kendinizi en yakın hissettiğiniz süreçtesiniz. İletişiminizin güçlü olacağı bu dönemde harika bağlantılar edinebilirsiniz.
Değer yargılarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Ancak bundan korkmayın. Bu sorgulama süreci size iyi gelecek. Bunu şuan fark etmeseniz de ileride “iyi ki bu kararı verdim” diyeceğiniz sonuçlar çıkarabilirsiniz.
#Oğlak
Özellikle son yıllarda iyi bir istikrar yürüten ve muazzam yol kateden Oğlaklar, bu mayıs ayında artık nelere yatırım yapacaklarını düşünebilirler. Bolca telefon görüşmesi ve mail trafiği sizi bekliyor diyebiliriz. Ektiklerinizin hasadını toplayacağınız keyifli bir ay olacak.
Meydan okumak için kendinizi zor tutacağınız bir süreç olabilir. İsteklerinize ulaşmada gözü karartabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, büyüye kapılmadan akışa bırakarak ve en önemlisi de sonradan pişman olacağınız şeyler yapmadan, çevrenizdekileri kırmadan bu dönemi atlatmak.