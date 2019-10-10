MBFWI’dan Uygulanabilir İlkbahar / Yaz 2020 Güzellik Görünümleri

8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Istanbul’dan ilhamla uygulanabilir İlkbahar / Yaz 2020 güzellik görünümlerini radara alıyoruz.

Göz makyajlarında iki renk kullanmak olmazsa olmazlardan



Mert Erkan İlkbahar/Yaz 2020 defilesinin makyaj görünümünde gözlerde cut crease ile keskin renk geçişleri ön plana çıktı. İki rengin bir arada kullanıldığı göz makyajında pigmentlerle renkler yoğunlaştırıldı ve ışıltılı bir bitiş sağlandı.

Doğal ve ıslak ten makyajına ise doğal dudak rengini pekiştiren nude ve pembeler tercih edildi. Kullanılan ürünler arasında; dudak için MAC Love Me – Tres Blasé karşımıza çıkarken göz makyajında ise MAC Eyeshadow – Atlantic Blue, Constrast, Plumag görülmekte.

Love Me – Hey Frenchie



Pioneering Designers I kapsamında gerçekleşen Futuristiklover, Mehmet Emiroğlu ve Şebnur Günay’ın İlkbahar/Yaz 2020 defilelerinde makyaj görünümünde gözü çerçeveleyen taş görünümüyle renkli farlar tercih edildi.

Siyah eyeliner, renkli farlar ve taşlarla göz çerçevelenirken cilt çoğunlukla çıplak bırakıldı. Hafif dokunuşlarla kapatıcı uygulanan cildin üzerine doğal tonlarda allık kullanıldı.



Grafik tasarımlar göz makyajında öne çıkanlardan

New Gen by İMA İlkbahar/Yaz 2020 defilesinin makyaj görünümüne ise keskin çizgiler ve grafik tasarımlar hakim. Göz kapağının üzerine çizilen renkli yatay çizgilere dağınık ve buğulu kızarık dudak görünümü eşlik ediyor. Ten makyajı ise yok denecek kadar hafif tutuldu.

Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2020 defile makyajında tek gözün altından başlayıp gözü çerçeveleyen eyeliner ön plandaydı. Cat eye görünümü oluşturulan gözlere ise ışıltılı bir ten makyajı ve doğal tonlarda bir allık eşlik etti.





Önder Özkan İlkbahar/Yaz 2020 defilesinde makyajdaki ana odak gözleri çerçeveleyen gözük formundaki çizgiler oldu. Farklı renk ve bitişlerdeki çerçeveler makyajın başrolünü oynarken dumanlı göz makyajını natural tonlardaki ten makyajı tamamladı. Dudaklarda ise yine doğal tonlarda nude ruj tercih edildi.