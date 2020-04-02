Meditasyonu Daha İyi Bir Cilt İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Meditasyon sadece sizi mental açıdan desteklemekle kalmıyor; pek çok kozmetik ürününün yapamadığı şeyi yapıp daha güzel bir cilt de vaat ediyor.

Dermotologlar da meditasyonun cildiniz için oldukça güçlü faydaları olduğunun farkında. New York’ta sertifikalı bir dermatolog olan Melissa Kanchanapoomi Levin, “Dermatoloji, zihin-beden bağlantısı hakkında açık bir alan” diyor. “Ruh durumunun gerçek deri hastalıkları üzerindeki etkisi; herkesin bildiği bir gerçek.” diyor.

Peki meditasyon cildinizi nasıl etkiliyor?

Levin, meditasyonun sivilceler veya sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına neden olan koşulları azaltarak cildinizi iyi yönde etkileyebileceğini söylüyor. “Cildiniz duygusal uyaranlara ve psikolojik etkilere tepki verir. Streslendiğimizde, vücudumuzda tetiklenen hormonlardan biri, özellikle yetişkin kadınlarda hormonal akneye neden olabilen androjen (testosteron) miktarını arttıran kortizoldur. Kortizolün akneyi kötüleştirdiğini biliyoruz çünkü androjen yağ üretimini artırırken, kolajen ve elastin gibi cildinizdeki önemli proteinlerin degradasyonunu artırıyor, aynı zamanda cilt yaşlanmasında ve diğer inflamatuar hastalıklarda büyük rol oynayan kan damarlarını da etkileyebilir, özellikle de rosacea. “

Ancak meditasyon ile tedavi sürecinin temel rutininiz için sadece yardımcı rol oynadığını unutmamak gerekiyor.

“Tabii ki dermotolog kontrollerinize devam etmeli; -eğer varsa- reçeteli ilaçlarınıza, cilt bakım rutininize devam etmeli ve güneş koruyucuyu unutmamalısınız. Yani kısaca tüm rutininize ek olarak meditasyonu da eklemeniz gerek.”

Nasıl başlayabilirsiniz?

Levin işe rahatlayıp yavaşça başlamayı öneriyor. “Dikkatli ve özenle yapılan bir meditasyonun çok önemli olduğuna inanıyorum ama herkes bunu hayat tarzına katmaya hazır olmayabilir.

Headspace veya Calm gibi size rehberlik eden uygulamalar harikadır, çünkü uygulamada detaylara ve nefeslere odaklanır. Ne kadar uzun sürdüğü önemli değil. Birçok mükemmeliyetçi, bir dakikalık meditsyonla hiçbir şeyin değişmeyeceğini; 15-20 dk sürmesi gerektiğini düşünüyor. Kendinize karşı sert olmayın, meditasyonun pratiği zordur. ”

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