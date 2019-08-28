Meghan Markle, Kate Middleton’ın “Çok Yüksek” Standardı ile Mücadele Ediyor

Elbette, kraliyet ailesinin bir üyesi olmanın saymakla bitmeyen avantajları var. Peri masalında gibi yaşamak, ün, moda, taçlar, kaleler bunların hepsi bazılarının hayali olabilir fakat mahremiyetin sona ermesinden dedikodu değirmenine kadar birçok durum göz önüne alındığında da kesinlikle dezavantajları da var diyebiliriz.

İngiliz kaynaklarına göre, Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet yaşamına zor bir başlangıç ​​yaptı; moda seçimleri bir yana bebeğinin yetiştirilmesi konusundaki kararlarına kadar her şeyi haber oldu ve çokça eleştirildi.

Eski Suits aktrisi Meghan Markle, hamilelik sonrası özellikle vücudu konusunda da medya tarafından zorbalığa uğradı. Aldığı eleştirilerin birçoğu, Meghan Markle’ın Kate Middleton kadar yüksek bir standarda sahip olmadığı ve Meghan Markle’ın kendini İngiliz halkına bir türlü kabul ettiremediği hakkında. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama bize göre kadına yapılan her türlü zorbalığın bitmesi gerektiği.