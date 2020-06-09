Meghan Markle’ın Düğün Makyajında Kullanılan Kapatıcı Radarımızda

Meghan Markle’ın düğün günündeki o ışıl ışıl parlayan cildi ve makyajsız gibi duran görünümü hala gözümüzün önünde. Onun bu görünümünün ardında ise makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin yer alıyor. Kullanılan ürünlerin markası detaylı bir şekilde paylaşılmadı ama bazı ürünlerin sırrı ortaya çıktı bile.

O gün Markle’ın makyajında kullanılan; doğal renkte ancak 40 tonu olan ter geçirmez formüllü Dior Backstage Face & Body Foundation olduğundan uzun zamandır şüpheleniliyordu.

Martin, bu makyaja dair bazı ipuçlarını ise The Cut isimli yayınla paylaştı. Markle’ın cilde sadece kapatıcı sürdüğünün altını çizdi.

“Makyaj konusundaki yaklaşımım, her zaman için örtmek yerine cildin parlaklığını vurgulamak oldu ve birbirini tamamlayan cilt bakımı ürünleri kullanmanın, kırmızı bir halı için olsun ya da olmasın en doğal görünümlü sonuçlara izin verdiğini buldum.” diyor.

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Makyaj sanatçısı aynı zamanda Dior Forever Skin Correct Concealer hakkında da olumlu yorumlarda bulundu: “Bu bence teni dengeleyen, piyasadaki en iyi ikisi bir arada ürün. Teknik olarak bir kapatıcı olmasına rağmen, cildin üzerinde 24 saat süren aşınma ve mat kaplama nedeniyle bir temel olarak da kullanılabilir ve herhangi bir sorunlu bölgeyi kapatmak, kızarıklığı azaltmak veya büyük gözenekleri bulanıklaştırmak için de mükemmeldir.” diyor.

Makyajsız bir görünüm tercih eden birçok kişi gibi, Martin de ürünü sadece yüzün belirli bölgelerini uyguluyor ve daha sonra bir fondöten fırçası kullanarak cildi daha da parlatıyor.

“Cilt tonlarını, makyaj yaptıklarına bakmaksızın eşitlemek isteyen herkes için mükemmel bir üründür.” diyerek merak eden bir soruyu da cevaplamış oluyor.