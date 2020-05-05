Meghan Markle’ın Favorisi Yüz Yogası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Botoks, kremler, estetik… Tüm bunların bir alternatifi var: Yüz yogası! Meghan Markle’ın da hayranı olduğunu söylediği ve uyguladığı yüz yogası; ince çizgiler, sarkmalar ve kırışıklıklarda etkili olabilir mi?

Yüz yogası uzmanı Danielle Collins; “Bu çalışma hipodermis veya cildin alt tabakası, dermis veya orta tabaka ve epidermis veya üst tabakada etkili bir şekilde işe yarıyor” diyor.

“Tüm bu katmanları doğru çalıştırarak kan dolaşımını artıracak, cilt hücrelerine daha fazla besin ve oksijen gitmesine izin vereceksiniz. Sonuç olarak daha az toksinli ve nemi emmek için yeteneğini geri kazanmış parlak ve sağlıklı bir cilt elde edersiniz” şeklinde ekliyor.

Evde yapabileceğiniz yüz masajlarına çok benzer şekilde, yaşlanma karşıtı yüz yogası da ildin orta tabakasında kollajen ve elastin üretimini teşvik etmek için tasarlanmıştır, bu da size daha yumuşak, daha esnek, daha sıkı görünümlü bir cilt verir.

Danielle, yaşlanma karşıtı yüz egzersizlerinizi haftada altı kez 20 dakika yapmanızı öneriyor. Bu çok gibi gelebilir ama hızlı bir şekilde sonuçları göreceksiniz. Danielle, “Herkesin farklı yüzleri vardır, bu yüzden değişiklikleri görmek için gereken süre kişiden kişiye değişir” diyor. “Genel bir kural olarak iki hafta sonra yüz ve boyunda değişiklik görmeye başlayacaksınız.”

“2-4 ay arasında ince çizgilerin giderildiğini göreceksiniz. 6-9 ay arasında ise insanlar daha genç göründüklerini bildiriyorlar.”

Instagram’dan da takip edebileceğiniz Danielle Collins’in hareketlerini uygularken serum ya da krem kullanabilirsiniz. İnternette pk çok hareketini bulabileceğiniz yüz yogası hareketlerinden başlangıç seviyesi için en iyi olanlarını bir araya getirdik…

“The V” Egzersizi

Botoks ve göz çevresi ameliyatına alternatif olan bu egzersiz; göz kapaklarınızı kaldırır, kaz ayağı, göz altı torbası ve göz çevresi şişkinliğini giderir.

Kaşların iç köşesinde her iki orta parmağı birbirine bastırın, sonra işaret parmakları ile, kaşların dış köşelerine basınç uygulayın.

Tavana bakın ve bakışlarınızı neredeyse şaşılaştırın, sonra rahatlayın.

Altı kez daha tekrarlayın ve gözleri 10 saniye boyunca sıkıca kapatarak bitirin.

Gülümseme Yumuşatma

Yanak çizgileri ve sarkan cilt için ideal olan bu egzersiz; yüz kaldırma operasyonları ya da dolgu için bir alternatif.

Ağzınızla bir “O” şekli yapın ve bu sırada dudaklarınızın dişlerinizi gizlediğinden emin olun.

Dişleri gizli tutarken geniş bir şekilde gülümseyin ve altı kez tekrarlayın.

Ardından,gülümsemenizi tutarken bir işaret parmağınızı çenenize yerleştirin. Sonra başınız yavaşça eğilir gibi oldukça çenenizi yukarı ve aşağı hareket ettirin. Rahatlayın ve iki kez daha tekrarlayın.

Zürafa

Bu hareket boyun bölgesi için etkili.

İleriye bakarken; parmak uçlarınızı boynunuzun altına yerleştirin ve başınızı geriye doğru eğin. Parmaklarınızıla cildi aşağıya doğru hafif tampon hareketle okşayın.Başınızı göğsünüze geri getirin ve iki kez daha tekrarlayın.