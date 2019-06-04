Meghan Markle'ın Kusursuz Kaşlarının Sırrı

Meghan Markle'ın kusursuz ten rengi ve güzellik seçimleri ilham kaynağı için çok büyük nedenlerden olsa da, hayranlık duyduğunuz bir başka nokta ise; kaşları.

Sussex Düşesi Meghan Markle sahip olduğu modern, sade ve şık kaşlarıyla pek çok kiinin radarında.

Meghan Markle'ın gelin makyajını gerçekleştiren Daniel Martin, daha dolgun görünümlü kaşlar için tercih ettiği metotları Markle için de uygulamakta.

Başlarken; Martin kaşlara az miktarda şeffaf jel uyguluyor.

Pek çoğumuz bu işlemi kaş temizlemenin son adımında gerçekleştirse de, makyaj sanatçısı bu ürünü bir üs olarak kullanmayı seviyor.

Kaşlarınızın doğal olarak ne kadar büyük olabileceğini görmek istersiniz. Bu sayede de, gerçekten ne kadar doldurmanız gerektiğine dair daha iyi bir fikre sahip olmanız mümkün.

Jeli uygularken, kaş büyümenizin yönünü takip ederek yukarı doğru hareketlerle ilerlediğinizden emin olun.

Ardından, süper keskin bir kaş kalemi alın. Doğal bir kaş görünümünü garantilemek bu ipucu işinize yarayacaktır.

Kaşlarınızı tamamen gölgelemekten ziyade, onlara blok benzeri bir görünüm kazandıracak.

Buradaki amaç, kaş tüylerinizi taklit etmek, kökten uca doğru ince vuruşlar çizmek ve doğal kaşların yanılsamasını vermek için sert çizgilerden kaçınmak.

Kaşınızın iç kısmından başlayan ve dışarıya doğru yol alın. Kulağa yeterince basit geliyor ama çoğumuz yolun nereye gideceğinden ve çizgiyi nerede bitireceğinden emin değil.

Çizgilerinizin nerede biteceğini belirlemek için, kaleminizi burnunuzun dış köşesinden başlayıp kaşınızın ucundan bir açıyla hizalayın.

Bitirmek için ise kaşlarınızda bir fırça çalıştırın. Tüm kaşınızı fırçalamak doğal görünümü güçlendirir. Fırçanızı yukarı doğru hareket ettirmeyi es geçmeyin.