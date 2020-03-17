MET Gala 2020 Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi!
MET Gala 2020, COVID-19 nedeniyle ertelenen etkinlikler arasına katıldı.
Mayıs ayının ilk pazartesi günü (4 Mayıs) gerçekleşmesi planlanan moda dünyasının en prestijli gecesi MET Gala 2020; koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Tamamen iptal edilmeyen ancak belirsiz bir tarihe ertelenen etkinlik hakkında Metropolitan Müzesi yetkilileri bu durumun New York’taki COVID-19 virüsünün yayılımını engelleme amacıyla olduğunun altını çizdi.
New York valisi Andrew Cuomo’nun 50’nin üzerinde kişi bulunduran işletme ve yerlerin kapatılması çağrısından sonra kapatılan Metropolitan Müzesi’nin ne zaman yeniden açılacağı şu an belirsiz.