Milano Moda Haftası’ndan İlhamla Deneyebileceğiniz Güzellik Görünümleri

Fendi’nin şık saç bantlarından Marni’nin parıltılı görünümüne kadar. Milano Moda Haftası Sonbahar / Kış 2020 defilelerinin ilham verici saç ve makyaj görünümlerinden kopya çekmeye ne dersiniz? Gucci, Moncler ve Bottega Veneta gibi markalardan bir dizi çarpıcı güzellik görünümü karşınızda. Jil Sander’ın cesur kırmızı dudaklarından ve düşük at kuyruğuna kadar, sezonun baş döndürücü güzellik trendlerini görmek aşağıda gezinmeye başlayabilirsiniz.

Giorgio Armani

Giorgio Armani, bu sezon Armani Beauty ürünlerini kullanarak seksi ama ince bir sezon geçirdi. Modellere, pembemsi çıplak rujlarla eşleştirilmiş boğucu dumanlı göz makyajı dikkat çeken detaylardan oldu. Vurgulayıcı!

MSGM

2020 için ilham verici güzellik trendleri

Dalgalı saç modelleri MSGM’nin şovunda öne çıkanlardan oldu. Parmak dalgası örgüler ve aşırı dokulu saç kesimleri de detaylarda parlayanlardandı. Modellere uygulanan bol miktarda maskara ve bu görünümü birleştirmek için tercih edilen cesur bir kırmızı dudaklar…

Versace

Nude dudaklar ve bol maskaralı gözler

Versace Sonbahar / Kış 2020 şovunun Pat McGrath liderliğinde gerçekleşen güzellik görünümleri kesinlikle cezbedici. Hemen hemen her görünümde ise bronzlaştırıcı ve vurgulayıcı ile tamamlanmış klasik bir dumanlı göz ve çıplak dudaklar var. İlham verici saç modelleri için yazımıza göz atmayı unutmayın.

Marni

Milano moda Haftası’nın ilham verici güzellik sırları

Rus yağlıboya tablolarından bu güzellik görünümleri, Marni Sonbahar / Kış 2020 şovuna damgasını vurdu. Benzersiz ve sıra dışı bu görünümün arkasındaki detaylar ise; modellerin saçlarına ve T bölgesine bir ton parıltı uygulandı ve önlerinde patlayan bir parıltı bombası gibi görünmeleri sağlandı.

Moschino

Moschino Sonbahar / Kış 2020 defilesinin rüya gibi saç stillerinin esin kaynağı ise; Marie Antoinette. Saçları tamamlayan aynı derecede etkili dramatik pembe yanaklar ve yoğun siyah göz kalemi göz ardı edilemeyecek olanlardan.

Fendi

Fendi Sonbahar / Kış 2020 defilesinde kadınsı silüetlerle yürüyen modeller; saçlarındaki bantlarla kesinlikle göz kamaştırıcı görünüyor. Bu şık ve sofistike dokunuşu çok sevdik.

Prada

Geometrik şekilli göz farlarını denemenin tam zamanı

Uzun süredir ortak çalışan Prada ve Pat McGrath, bir kez daha bu iş birliğinin gücünü gösterdi. Modellerin göz kapaklarındaki cesur göz farı ve kırmızı saç bantları oldukça etkileyici.

MaxMara

Dumanlı göz makyajı yılın öne çıkan güzellik trendlerinden

Tom Pecheux sayesinde karanlık, dumanlı gözler ve çıplak dudaklar MaxMara Sonbahar / KIş 2020 podyumuna egemen oldu. Modeller; saç uçlarında yıpranmış bej şeritler ile vurgulanan tek örgüleri ile etkileyici görünüyor.

Jil Sandler

Canlı Kırmızı dudaklar ve maskara ile bütünleşen göz makyajı

Nemli cilt ve sıcak tonlu dudaklar, Jil Sander Sonbahar / Kış 2020 podyumundaki temiz ve sofistike güzellik görünümleri radarımıza takılanlardan. Modeller; mükemmel, parlak düşük at kuyruğu ile podyumda parladı adeta. Kırmızı ruj önerileri arayışındaysanız da yazımız size fikir vermeye hazır.

Gucci

gucci sonbahar / Kış 2020 güzellik görünümleri

Gucci Sonbahar / Kış 2020 podyumunda dönen din ve esaret temaları, güzellik görünümlerinde de kendini hissettirdi. Alessandro Michele’in klasik esintili estetik tasarımına uygun olarak, Gucci Beauty’nin küresel makyaj sanatçısı Thomas de Kluyver, modellere gözyaşı etkisi verdi.