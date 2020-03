Modunuzu Yükseltecek Netflix Reality Show’ları

Koronavirüs /COVID-19 ile savaştığımız şu günlerde hepimizin biraz morale ihtiyacı var.

Evde kaldığımız bu süreçte dizi ve filmlere devam etmek de bir seçenek ama fazlasıyla konsantrasyon gerektirdiklerinden sıkıcı olabiliyorlar. Reality Show’lar ise “gerçeklik” hissi ve eğlenceli olmalarıyla her zaman favorimiz; özellikle de bu zor zamanlarda!

İşte hem çok eğlenceli hem de sürükleyici; tüm dünyada popüler olan mod yükselten reality show’lar!

Rupaul’s Drag Race

rupaul’s drag race

Dünyanın en ünlü drag queen’i ve top model Rupaul’ün yaratıcısı olduğu ve sunuculuğunu üstlendiği reality show, en iyi drag queen’i seçiyor! Her sezon birbirinden ışıltılı ve yetenekli drag queen’ler, oyunculuktan moda tasarımına; şarkıcılıktan konuşma yazmaya farklı kategorilerde kıyasıya bir savaş verip tacı almak için eğlenceli bir serüven sunuyor.

Her bölüm gelen konuk ünlü jüri üyeleri de cabası!

Queer Eye

queer eye

“Queer Eye for the Straight Guy” ismiyle 2003’te yayınlanan orijinal yapımın bu yeniden çevrimi, kısa sürede global bir fenomene dönüştü!

Hepsi kendi alanında dünyaca ünlü ve işinin en iyisi olan 5 eşcinsel erkekten oluşan Fab 5, hayatında iyileşmeye ve değişmeye ihtiyacı olan insanların yaşamlarını değiştiriyor. Onları daha mutlu etmekle kalmayıp hayata kazandıran ekibin eğlenceli macerası içinizi ısıtacak!

The Chef Show

the chef show

Her sezonun 8 bölümden oluştuğu bu yemek şovu; gezi farklı mutfakları gezmeyi sevenleri de mutlu edecek! Marvel filmlerinin ünlü yönetmeni Jon Favreau; bir diğer ünlü filmi The Chef’ten ilhamla ünlü restoran sahibi ve şef Roy Choi ile birlikte Robert Downey Jr.’dan Gwyneth Paltrow’a her bölüm ünlü konuklarıyla birlikte keyifli bir sohbet eşliğinde farklı lezzetler yapıp deniyorlar.

Tariflerin çoğunun kolay ve evde yapılabilir olduğunu da belirtelim!

Breakfast, Lunch & Dinner

breakfast,lunch and dınner

Ünlü şef David Chang; Chrissy Teigen’dan Seth Rogen’a geniş bir skaladaki ünlü konuklarıyla birlikte kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için tüm günü farklı bir ülkenin lezzetleriyle geçiriyorlar. Kesinlikle kaçırmamanız gerekenlerden!

Next In Fashion

next on fashıon

Ünlü It-Girl Alexa Chung ve Queer Eye’ın Fab 5 ekibinden stil danışmanı Tan France’ın sunduğu ve jürisinde yer aldığı bu eğlenceli program; moda dünyasının sıradaki büyük yeteneğini keşfetmeyi amaçlıyor!

Gelecek vaat eden yarışmacıların her bölüm farklı konseptlerde koleksiyonlar sundukları program; moda dünyasından ünlü konuklarıyla da göz alıyor.