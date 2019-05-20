Mutlaka Sahip Olmanız Gereken 5 Ruj

Sabahları hazırlanmak için sadece iki dakikanız olduğunda, ilk hangi güzellik ürününü tercih edersiniz?

Ruj diyenlerin sayısı oldukça fazladır diye düşünüyoruz. Henüz, kendinize gelmemeiş bir ruh hali içindeyken, canlı bir pembe veya kırmızı renk bu duyguları tam tersine çevirir, ne de olsa.

Yüzünüzün yorgunluğunu uçurur, götürür. Peki, ama bu ruj hangi ruj? Hangisi yukarıda yazdıklarının tam karşılığını sağlamakta.

Hem gerçekten canlı hem de zarif tonlar sunan aralıklar ekseninde gitmeye ve henüz bulmadıysanız, kendiniz için o en doğru marka ruju bulmaya ne dersiniz?

#1 Nars Velvet Matte Lipstick Pencil

Nars kalem ruj, bu listenin en ikoniklerinden olsa gerek. Kremsi dokusu ve dudakları kurutmayan yapısı… Aradığınız canlı renk için doğru noktadasınız.

#2 Dior Addict Lacquer Stick

Rahat sürüm ve istenilen parlaklık. Tek bir dokunuşla tamamen kaplanmış dudaklar, canlı bir renk ve doğal ışıltılar.

#3 Sisley Phyto-Lip Twist Tinted Lip Balm

Bu dudak ürünü nemlendirici etkisiyle, harcanan paranı hakkını veriyor.

#4 Charlotte Tilbury Matte Revolution Luminous Modern-Matte Lipstick

Dudakları kurutmadan etkisini tüm gün sürdüren bu mat ama nemlendirici ruj elbette ki favorilerden.

#5 Tom Ford Lip Color



Tom Ford Lip Color



Tom Ford Lip Color

Bir Tom Ford rujunun lüksü göz ardı edilemez. Akışkan formülü ve geniş renk seçenekleri, onu tercih etmek için geçerli nedenlerden.