Nisan Ayının 3 Şanslı Burcu

Yaşadığımız bu nisan ayı özellikle 3 burca şans ve uğur getirmesiyle dikkat çekiyor. Peki hangi konularda hangi burç kendisini şanslı hissedecek? Nisan ayının şans gücüyle öne çıkan 3 burcunu sizler için yazdık.

Nisan ayının önemli gökyüzü olaylarını okumak için tıklayın.

#Boğa

Nisan sonunda doğum günlerini kutlayacak Boğalar. Bu da haliyle Boğaları nisan ve mayısın şanslıları arasına sokuyor.

Değişim ve gelişimi her bir açıdan hissedeceğiniz bu ayda, önünüze gelen fırsatları fark etmeniz, direnmemeniz gerekiyor. Yaşadığımız günlerin de getirdiği yorgunlukla bazı hamlelerde bulunmaya çekinebilirsiniz. Ancak cesur olduğunuz sürece şans size eşlik edecek.

BOĞA BURCU NİSAN AYI YORUMLARI

Mars Venüs ile bağlantı kurarak para evinize bolluk ve bereket getirecek. Bu açıdan yeni parasal çıkış yolları ararken kendinizi rahatlamış bulabilirsiniz.

#İkizler

İkizler nisan ayının flört enerjisi en yüksek burcu. Telefonunun susmadığının farkındasın değil mi İkizler?

İkizler burçları şu sıralar belki dating app’ler ile vakit geçiriyor, belki de geçmiş ilişki ve flörtlerle arası iyi. Ne şekilde olursa olsun İkizlerin bu ay buna ihtiyacı var. Işıl ışıl olduğun bu günlerde uzun süre görüntülü konuşmalar yapacak, ummadığın saatlerde sexting ile kendini hiç olmadığın kadar iyi hissedeceksin.

İKİZLER BURCU NİSAN AYI YORUMLARI

Anlayacağınız İkizler, siz nisan ayında da evinizdeki bakımınıza, pijamalı- eşofmanlı da olsa hoş görünümünüze dikkat edin. Çünkü her an saatlerce süren keyifli görüntülü konuşmalara bağlanabilirsiniz.

#Kova

Kovalar nisan ayının en öz güvenli ve yaratıcı burçlarından. İçinizdeki “Her şeyi yapabilirim” enerjisine kulak verin. Çünkü her şeyi yapabilirsiniz!

Yeni adımlar atmak, yaratıcı girişimlerde bulunmak için gökyüzünün desteği üzerinizde olacak. Denemek istediğiniz o hobiye nisan ayında başladığınız takdirde motivasyonunuzla güzel ilerlemeler kaydedeceksiniz. Bu sizi muazzam derecede mutlu ederek enerjinize enerji katacak.