Nisan 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Zorlu geçen bir mart ayını geride bırakırken nisan ayının meydana gelecek astrolojik gökyüzü hareketlerini inceledik.

2020 burç yorumları için tıklayın.

8 Nisan: Terazi Dolunay’ı

Terazi adından da simgesinden de anlayabileceğimiz üzere tamamen denge ile ilgilidir. Bu dolunay da size uzun süredir kaybettiğinizi hissettiğiniz dengenizi bulma konusunda yol gösterecek. Zemine çok daha sağlam basacaksınız. Dolunay gerçekleri gün yüzüne çıkaran bir enerjiye sahiptir. Bu dolunay gecesinde, uzun zamandır kaçarak yüzleşmekten korktuğunuz bir gerçeği kendi kendinize kabullenebilirsiniz.

20 Nisan: Güneş Boğa’ya geçiyor

Size kendinizi nelerin iyi hissettirdiğini fark edeceğiniz, hayattan daha fazla keyif aldığınız bir sürece merhaba diyeceksiniz. Boğa burcu hayatı hak ettiği gibi yaşamayı sever. Siz de sonunda hak ettiklerinizi görerek bu yönde kararlar alacaksınız. İyi hissettirmeyen her şeyi silip atmak için cesaret bulacaksınız. Bu artık sizi mutlu etmeyen bir sevgili de olabilir, artık hayatınızda istemediğiniz bir arkadaş da.

2020 NİsAN AYI NELERİ BERABERİNDE GETİRECEK?

2020’de aşkı bulacak burçlar arasında mısınız?

23 Nisan: Boğa’da Yeni Ay

Bu Yeni Ay size kendinizi capcanlı hissettirecek. Boğa’daki Yeni Ay tüm duyuların aşırı işlevsel ve canlı olmasına odaklanır. Enerjiniz ve hevesleriniz doğru şeylere yönlendirildiği takdirde verimli bir döneme gireceğinizi söyleyebiliriz.

26 Nisan: Oğlak burcundaki Plüton gerilemesi (5 Ekim’de sona erecek)

Plüton retroları bazı düşünceleri ve alışkanlıkları serbest bırakmanız için size ders verir. Bu dönemde yaşamınıza dışarıdan bir göz olarak bakarak artık size hizmet etmeyen şeylerle bağınızı kesmek isteyebilirsiniz. Bu yepyeni bir doğuşu beraberinde getirebilir. Kötü bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. Plüton retrosu geçmiş yaralarınızı sarmalar. Bu dönemde kendinizi geçmişi affederken bulabilirsiniz. Bu da müthiş bir özgürlüğü beraberinde getirir.