Ocak 2020 Astroloji Yorumunuz

Yeni yılda burçları finansal ve ilişki konularında ufak pürüzler bekliyor. Ayrıca 10 Ocak Cuma günü Yengeç burcunda gerçekleşecek ay tutulması ile bazı burçlar yeniliklere kapılarını açacak.

Astrolog Dinçer Güner’den Ocak 2020 astroloji yorumları…

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

yay BURCUNU Ocak 2020’de NELER BEKLİYOR?

10 Ocak Cuma günü Yengeç burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla beraber borçlar, krediler, nafaka, miras gibi maddi konularla ilgili temaları tecrübe edeceksiniz. Gelir-gider dengesini iyi korumalı, olası maddi krizleri yönetebilmek için bütçeleri iyi planlamalısınız. Bu süreç size maddi yönetimini ve parayı elinizde tutmanız gerektiğini öğretebilir.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

OĞLAK BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay kişisel kimlikleriniz, yaşam hedefi ve amaçlarınız önem kazanacak. Hayatınıza çeki düzen verip yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklar arenasında ise iyi giden ilişkiler herhangi bir zarara uğramazken, maalesef miladını doldurmuş ilişkiler bitecek. Bu değişimi kabul edip, teslimiyetçi davranmamanızda fayda var!

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

kova BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay, gündelik hayat rutinlerinden sıkılabilir ve hayatınızda bazı reformlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Bu dönem değişim ve dönüşüm için destekleyici bir zemin olduğundan sigara, alkol gibi alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Sağlıklı hayat mottosuyla spora başlayabilirsiniz.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

balık BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR? BALIK BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR? balık BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Yengeç burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla beraber aşk, ilişkiler, evlilik alanlarında kararlarınızı hayata geçireceğiniz bir sürece adım atacaksınız. Çocuk yapmayı planlayanlar için bu tutulmanın oldukça destekleyici bir tarafı var.Yalnız olan Balık burçları tutulma etkisiyle yeni bir ilişkiye başlayabilir.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

koç BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay aile içi iletişime dikkat etmekte fayda var. Zira bu dönemde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsiniz. Gökyüzünün sert açıları kendinizi baskı altında hissetmenize neden olsa da günün sonunda her şeyin başka bir yol haritası sunacağını göreceksiniz.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

boğa BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

10 Ocak Cuma günü gerçekleşecek ay tutulmasında fikirleriniz ve düşünceleriniz ön plana çıkacak. Eğitim konularıyla ilgili araştırma içine girebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili iş fırsatları önünüze çıkabilir ve karar verirken zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bu dönem bazı pürüzler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

ikizler BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay finansal konular gündeminizde olacak. Bütçenizi yönetmek sizi zorlayabilir ve maddi konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kredi çekmek, yatırım yapmak gibi konularda olumlu haberlerle karşılaşmayabilirsiniz. Maddi konularda daha kuralcı davranmaya dikkat edin. Risk teşkil eden finansal konulardan uzak durmalısınız.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

yengeç BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Yengeç burcundaki ay tutulmasıyla beraber hedeflerinizi ve yaşam amaçlarınızı gözden geçirip yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hayatınıza yön verecek tema ise ilişkiler ve ortaklıklar. Bitmesi gereken ilişki ve ortaklıklar gökyüzünün sert etkileriyle bitecek ama yeni ortaklık ve ilişkiler için farklı fırsatlar doğacak.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

aslan BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay, gündelik yaşam koşullarında kontrol edemediğiniz bazı durumlarla karşılaşabilir ve huzursuz hissedebilirsiniz. İş hayatınızda yüzleşeceğiniz bazı konulardan sonra yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem, kariyer hayatınızda bir yol ayrımına gelebilir ve işinizle ilgili karar almak durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

başak BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. İlişkilerde “Kiminle olan bağlarım kuvvetli?” sorusunu sorduğunuz bu süreçte, sosyal hayatınız hız kazanacak. Davetlere katılabilir, organizasyonlar içerisinde bulunabilirsiniz. Yardım ve destek isteyen arkadaşlarınıza koşulsuz ‘evet’ diyebilirsiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

terazi BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Bu ay, odak konularınız iş ve kariyer alanlarında olacak. Yöneticilerin daha can kulağıyla dinlediği ve fikirlerine başvurduğu kişiler hâline gelebilirsiniz. İş kurmak isteyenler bu dönemde harekete geçebilir. Ev ve aile konularında yaşayacağınız beklenmedik olaylar nedeniyle kendi başınıza yeni bir düzen kurmaya karar verebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

akrep BURCUNU OCAK 2020’DE NELER BEKLİYOR?

Yurt dışı ve yabancılarla ilişkiler, ticaret gibi gündemleriniz bu ay ivme kazanacak. Anlaşmalar imzalayabilir, yeni kazanımlarda bulunabilirsiniz. Akademik kariyer yapmak veya eğitim programlarına dâhil olmak isteyebilirsiniz. Zihinsel yorgunluk hissedeceğiniz bu dönemde sınırlar koyabilirsiniz.