Uzun Saç Modelleri: 2019'un Kadınlara En Yakışan Uzun Saç Modelleri

Her uzunlukta iyi görünebilecek o ideal saç modeli arayışına devam, değil mi? Bizim de bu arayış önerimiz ise 2019'un da trendlerinden olan uzun saç modelleri olacak. Daha uzun saç modelleri, size renk denemesinde, uzun katlı saç modellerini kullanmada ve stilde ufak değişimler için daha kolaylık ve alan sağlar. Eğer karar vermekte zorlanan biriyseniz ve tıpkı şu an olduğu gibi uzun saç modellerinden de hangisini tercih etmeniz konusunda zor anlar yaşıyorsanız, sizin elinizi yükseltecek ve biraz da yaratıcılık kazanmanızı sağlayacak önerilerimiz söz konusu. İşte denemeniz için karşınızda en yeni stiller.

Zendaya'nın Dokulu Kıvırcık Saçları

Uzun saç modelleri

2019'un başlamasıyla birlikte hepimiz saçımıza yapacağımız o değişimin peşine düştük. Evet, yılı yarıladık ve şimdi de yılın ikinci yarısı için o mükemmel dokunuşu arıyoruz. Geçmişte bırakılması gereken eski seçimlere elveda demenin tam zamanı. Uzun kıvırcık saçlar kendinizi çok süslü ve gösterişli hissetmenize neden olabilir. İsterseniz, Zendaya'nın doğal dokulu kıvırcık saçlarının ne kadar zarif olduğuna bakın ve cevabınızı tekrar düşünün. Bukleli uzun saç modeliniz için yüksek parlaklığı garanti altına alın ve o sofistike dokunuşu yakalayın.

Cara Delevingne'nin Kirli Sarı Uzun Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun sarı saçlara sahipseniz bu sezon birkaç farklı tonu kucaklamaya ne dersiniz? Saçınızın her yerinde aynı ton olması gerektiğini kim söyledi? Bu konuda, model ve oyuncu Delevingne'den bir ipucu alın ve kirli sarı uzun saç modelleri trendini benimseyin. Koyu sarı kökler en üst sıralarda yer alırken, gümüş sarısı çizgileri ise saç uçlarında bal sarısı bir renk tonuna dönüşüyor.

Emily Ratajkowski'nin Zarif Dalgalı Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Dalgalı saçlarınızı zarif ve eğlenceli bir şekilde toplamanın en ilham verici örneklerinden. Emily Ratajkowski'nin yaptığı gibi gevşek bir örgü elde ettikten sonra uzun saç modelinizi kıyafetinize uyan bir kurdele ile de süsleyebilirsiniz. Şık ve tek renkli.

Rihanna'nın Kabarık Bukleleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saç modelleri konusunda listenin her daim favori isimlerinden biri tam karşınızda. Rihanna'nın kabarık buklelere sahip bu saç modeli hem sağlıklı bir görünüme hem de etkileyici bir duruşa sahip. Saç hacim aldıkça yumuşak kıvrımlar ortaya kendiliğinden çıkmış. Rihanna bu modelde olası bir kabarık patlamayı pürüzlülüğe dönüştürmesinin en iyi örneğini sunuyor. Bu tarzı demenin kolay bir yolu ise; kıvırcık dalgaları oluşturmak için saçlarınızı esnek çubuklar halinde bükmek olacak.

Julia Roberts'ın Zahmetsiz Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Julia Roberts'ın her yıl En İyi Saç Ödülü'nü kazanması gerektiğinde hem fikiriz değil mi? Onun uzun saç modellerinin zaman içinde daha da iyi göründüğü ortada. Adeta güneş öpmüş gibi görünen o saç rengi ve plaj dalgaları, uzun saç kullanımı konusunda sizi ikna etmiştir diye düşünüyoruz.

Ciara'nın Yüksek At Kuyruğu

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu saç modeli için söylenebilecek tek kelime; çarpıcı. Ciara, saç konusunda bukalemun olan isimlerden ve şimdiye kadar pek çok stil denedi, ancak bu hacimli yüksek at kuyruğu tüm saç modelleri arasında en favori olarak gösterilenlerden.

Joan Smalls ve İnce Saç Örgüleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Ünlü model Joan Smalls, kuşkusuz ki saç konusunda her şeyi her zaman iyi yapmakta. Konuya ilişkin paylaştığımız bu örnek ise küçük dokunuşlarla nasıl büyük farklar yaratılacağının etkili örneklerinden. Yandan ayırdığınız uzun bukleli saçlarınıza hareket katacak küçük ve ince bir örgü çok yakışacaktır. Buklelerinizi küçük bir ayrıntıyla süslemek için bu örgülere başvurabilir ve günlük stilinizi daha da parlatabilirsiniz.

Angelina Jolie'nin Kestane Rengi Gölgeleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun katlı saç modelleri özelinde ufak dokunuşlar arayanlar için biçilmiş kaftan. Renk konusunda bir değişime ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu zengin espresso rengiyle asla yanlış yola sapmazsınız. Angelina Jolie'nin uzun ve düz telli saçlarına fazla bir şey yapmamayı tercih ettiğini biliyoruz. Ama seçtiği renk sayesinde ne kadar harika göründüğü ortada.

Jourdan Dunn'ın Sofistike Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Yukarı ve aşağı... Hep aynı ritimde ve aynı şıklıkta. Yıldız model Jourdan Dunn bu gevşek dalgalarla rüya gibi görünüyor. Ayrıca, saçlarınızı omzunuzun gerisinde bırakacağınız için makyajınızı göstermek için de harika bir yol seçmiş olacaksınız.

Solange ve Platinum Örgüler

UZUN SAÇ MODELLERİ

2019 yılının en dikkat çeken saç modeline sahip olmak için kendinizi kesinlikle Solange'a bırakın. Sadece örgülerle göz kamaştıran ve dikkat çeken bir görünüm yakalamak mümkün. Bu konunun da uzmanı tam karşınızda. Uzun saç modelleri başlığı altında yer alabilecek en çarpıcı seçimlerden kesinlikle.

Gigi Hadid'in Geri Taranmış Uzun Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Geriye taranan uzun saç tarzı popülerliğini hiç kaybetmeyecek olanlardan. Gigi Hadid'in bu parlaklılığı ve göz alıcılığı en uzak mesafelerden bile fark edilmeye müsait. Herkesin sevdiği bu ıslak saç görünümü, retro dalgalarla birleşince de parlaklığını kuvvetlendiriyor. Hem modern hem zamansız.

Tracee Ellis Ross'un Doğal Bukleleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Gerçekten bu doğal bukleleri sevmemek ne mümkün. Serbestçe dolaşan buklelerinizine stil sınırlaması getirmeden de, o imza görünümü yakalamanız olası.

Selena Gomez'in Düz Saç Telleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Selena Gomez'in bu düz uzun saçları için harekete geçenlerden misiniz? Saçındaki parlaklığın o göz kamaştırıcı etkisi ortada. Bu süper doğal ışık için saç şekillendiricilerinizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.

Chrissy Teigen'ın Plaj Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Chrissy Teigen'ın zahmetsiz karamelli şeritleri, içimizdeki deniz tatili planları yapma isteğini daha da artırıyor. Uzun saçlar için en ideal seçimlerden olan plaj dalgları, seni asla başarısızlığa uğratmayacak stillerden biri. Bu saç modeliyle her zaman muhteşem görünmek mümkün.

Shay Mitchell'in Boho Örgüsü

UZUN SAÇ MODELLERİ

Zahmetsiz bir stil arıyorsanız, bu boho örgüleri mutlaka deneyin. Unutmayın, ne kadar gevşekse o kadar iyidir. Bu yüzden, onu mükemmelleştirmek konusunda endişelenmenize gerek yok.

Camilla Belle'nin 70'ler Esintili Stili

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu tam bir uzun saç modelleri başlığının karşılığı olan bir görünüm. Daha uzun saçlara ihtiyacı olan? 70'lerde çok popüler olan bu saç modeli bir yandan da kesinlikle zaman dışı. Belle gibi parıldamak için saç uçlarınızdaki kırıkları düzelttiğinizden emin olun.

Gabrielle Union'ın Hacimli At Kuyruğu

UZUN SAÇ MODELLERİ

İster asimetrik bir tarza sahip olsun, isterse üstte dursun ya da ensede... At kuyruğu muazzam bir şekilde oynaması en havalı kartlardan biridir. Herkes Union gibi doğal hacimli saçlara sahip olmasa da, daha ince ve daha düz saçlarla bile, o ideal at kuyruğu yakalanabilir. Daha doğal bir görünüm için ise at kuyruğunuzu bölümlere ve katlara ayırabilirsiniz.

Jessica Biel'in Yarım Toplanmış Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu muhteşem toplama şekli, uzun saçlara sahip pek çok kişi kurtarıcı modeldir diye düşünüyoruz. İşin püf noktası ise hacimli sprey ile saç tellerine biraz yükseklik eklemek ve saç spreyi ile sabitlemek. Daha sonra ayırdığınız o tutamı geri sarın ve başınızın arkasına sabitleyin. Düzleştirici ya da maşa yardımıyla da saçlarınıza birkaç hızlı hareket kazandırın ve etkileyici görünümün tadını çıkarın.

Jane Fonda'nın Dolgun At Kuyruğu

UZUN SAÇ MODELLERİ

Ariana Grande'nin de size söyleyebileceği gibi, basit bir at kuyruğu tercih etmenin avantajları çoktur, özellikle de kırmızı halıda. Bu görünümün asıl yıldızı Grande kabul ama bu kümeye hakkını vererek dahil olan yıldızlar da yok değil. Yoğun ve hacimli bir at kuyruğuna sahip olan Jane Fonda ise bu görünümüyle kesinlikle örnek alınacaklardan.

Katy Perry'nin Çarpıcı Saç Rengi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Evet, Perry'nin siyah saçalrı eğlenceyi yeniden başlatıyor. Esmer tonların çarpıcılığını özleyenler için kesinlikle ilham verici. Katy Perry'den sonra uzun saçlarda koyu tonlar için Bella Hadid ve Kendall Jenner'a da danışabilirsiniz.

Beyoncé'nin Platin Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Doğal esmer saçlara sahipsiniz ve sıkılmış durumda olup, yeni bir renk arayışına girdiniz. Platin boya tercih etmeyi düşünüyorsanız, ki en az * bir kere * hayatınıza denemeye değer, konuya ilişkin en etkili örnek ise; kesinlikle Beyonce'n'in uzun ve çekici sarı dalgalarında.

Reese Witherspoon'un Çarpıcı ve Pratik Seçimi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Daha uzun saçlar için yarıdan toplama söz konusu olduğunda bu model mutlaka gözünüzün önüne gelmeli. Bu modelin avantajları ise; yüzünüzde başıboş dolanan saç parçalarını bir arada tutmak, etkileyici dev küpelerinizi vurgulamak ve yüzünüzü en iyi şekilde çerçevelemek.

Jennifer Lopez'in Altın Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun katlı saç modelleri için biçilmiş kaftan olan bir seçim. Uzun, kalın saçlara sahipken, onu ilginç kılmanın bir yolu da altın ışıltısı katmak, uzun ve hacimli dalgalara sahip olmak ve daha koyu tonların üst üste gelmesi olsa gerek.

Sofia Vergara'nın Kül Tonları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Küllenmiş gri tonlu renklerin şu anda en havalı boya seçimi olduğuna dair en etkileyici kanıt. Saçlarınızı akşamdan örüp yatarsanız, sabah saçınızdaki tonları göstermenizi sağlayacak dalgalar etmiş olacaksınız.

Jessica Alba'nın Ombre'si

UZUN SAÇ MODELLERİ

Ombre konusunda akla ilk gelen isimlerden biri de Jessica Alba. Karanlık saç uçlarınızı aydınlatmak istiyorsanız en doğru kullanım örneği tam karşınızda. Alba'nınki gibi ince bir ombre efekti başlangıç için de oldukça ideal.

Lady Gaga'nın İmza Platin Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Evet, saçınız bu uzunlukta olduğunda platin renge dönüştürme işi oldukça güç olabilir. En basiti kuaförde geçireceğiniz saat sayısını hesaplamak bile oldukça güç. Ancak Gaga'nın yaptığı kadar harika göründüğü de ortada. Sizce de bu görünüm ekstra özene ve emeğe değmez mi?

Sienna Miller'in Perçemleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Tıpkı Sienna Miller gibi uzun ve parlak saçlarınız varsa, onlaraa başka bir boyut eklemek için harekete geçmeyede hazırsanız, doğru yerdesiniz. Püf nokta ise; yüzünüzün daha iyi bir şekilde çerçevelenmesini sağlamak. Düzenli yapacağınız kesimle perçemlerinizin gücünü ve tadını çıkarabilirsiniz.

Charlotte Le Bon'un Güçlü "Yanı"

UZUN SAÇ MODELLERİ

Saç boyu uzadıkça daha sıkıcı görünmek de kaçınılmazlardan olabilir. Bu meseleyi engellemenin bir yolu ise; saçınızda iri dalgalar elde ettikten sonra onları yan tarafta toplamak olacak.

Jaime Ray Newman'ın Parlak Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu renk için çilekli sarı demek mümkün değil mi? Göz kamaştırıcı bir ton olduğu kesin. Parlak denizkızı dalgalarını göstermek için en ideal renk seçimi ne de olsa.

Rosie Huntington-Whiteley'nin İnce Bitirişi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Rosie Huntington-Whiteley'nin bu havalı saç uçlarına vurulmamak mümkün değil. Yuvarlak bir fırça ve bir miktar hacim kazandırıcı sprey yardımıyla da kolayca elde edebilirsiniz.

Zoe Saldana'nın Örgülü Saç Bandı

UZUN SAÇ MODELLERİ

Saçınızı yüzünüzden uzaklaştırmanın ve muhteşem küpelerinizi göstermek için zemin hazırlamanın kolay bir yolu da; saçlarınızı başınızın üzerinde bir saç bandı niteliğinde örmek olacak. Öndeki küçük saçlarınızı sprey ile sabitleyebilirsiniz.

Emma Watson'ın Maskülen Seçimi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Modelin kolaylığı bir yana, zarif ve maskülen duruşu da tek çatıda bulmak mümkün. Emma Watson'ın kırmızı halı seçimi için favorilerinden.

Kate Middleton'ın Perçem Etkisi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saça boyut katmanın bir sertifikalı yolu tam karşınızda. Yuvarlak fırçayla şekillendirilmiş ve daha sevimli görünüme kavuşmayı sağlayan ortadan ayrılmış bu perçemleri denemeye değer.

Kate Bosworth'un Yan Örgüsü

UZUN SAÇ MODELLERİ

Üst taraflardaki uzun, zahmetsiz dalgalara tezat oluşturan bu modeli çok seviyoruz. Kulağın arkasına sıkıştırılmış basit bir yan örgü, bu Kaliforniyalı kız görünüşü için bolca beğeni toplamanızı sağlayacak.

Kirsten Dunst'un Şık Saç Bandı

UZUN SAÇ MODELLERİ

Saç aksesuarlarının bu yıl yüksek bir patlama yaşadığını düşününce, uzun saç modelleri için de biçilmiş kaftan olması en ideali. İnce saç bantları siz asla başarısızlığa uğratmaz. Saçınıza hiç bir şey yapamadığınızda mutlaka bir saç bandı ya da daha gösterişli saç aksesuarına göz kırpabilirsiniz.

Jessica Biel'in Ertesi Gün Saçı

UZUN SAÇ MODELLERİ

Siz de bizim gibi buklelerinizi uyuyp uyandıktan sonraki gün daha çok seviyor musunuz? Saçınızı kıvırın, uyuyun ve ertesi gün Biel'inki gibi ikinci gün stili elde etmeniz mümkün.

Kim Kardashian'ın Holywood Parlaklığı

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu hacimli duruş tüm kadınların bildiği ve hemen hemen en az bir denediği bir stil. Saç konusunda değişime hep açık olan Kardashian ise bu modelde çarpıcılığını daha da artırıyor.

Suki Waterhouse'un Gevşek Bukleleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu uzunluk (köprücük kemiğinin hemen altındaki saç boyu), tüm uzun saç kesimlerinde en çok yönlü kullanılanlardan biri. Önce ortadan ikiye ayırarak kullanmaya başlayın ve bıktığınız zaman da kenarlara tarayıp bambaşka biri olun. Bu kesim için Waterhouse gibi gevşek ve kolay bir dalga modeli öneriyoruz.

Zoë Kravitz'in Uzun Örgüleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saç modelleri konusunda farklı alternatif girişimleriniz sonuçsuz kaldığında, başvurabileceğiniz en garanti yöntemlerden biri de ince örgüler elde etmek olmalı. Tıpkı Zoe Kravitz gibi.

Gigi Hadid'in Karanlık Kökleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun ve altın sarısı sarı saçlara sahipseniz, özgür ruhlu bir hava yakalamanın bir yolu da; saç köklerini koyu tutmaktan geçiyor.

Gwyneth Paltrow'un Düz Çizgileri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Gwyneth Paltrow'un uzun sarı saçlarını yıllardır düz bir şekilde kullanması onun imzası oldu elbette ki. Hafif yana ayırıp kullandığınızda bu saç modeli sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Rihanna'nın Denizkızı Saçları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Çılgın renklere bürünmekle birlikte, Rihanna gibi süper uzun, dalgalı saçlarla içinizdeki deniz kızını ortaya çıkarabilirsiniz. Kendinizi nasıl ifade etmek istiyorsanız.

Kate Upton'ın Vintage Bukleleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bu titiz görünümü çıkarmak için vaktiniz yoksa, makyajınızı ve stilinizi mükemmele çevirmek de bir diğer seçenek olabilir.

Anna Kendrick'den Yeni Güncelleme

UZUN SAÇ MODELLERİ

Sade ve kendine güvenen bir stil kesinlikle. Saçınızın bir tarafını geriye tarayın ve hepsini tek bir omuzda toplayın. Bu muhteşem görünümü elde etmek için büyük bir saç maşası kullanabilirsiniz.

Iggy Azalea'nın Zigzagları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Bunu denemek için yeterli cesaretiniz var mı? Bu saç modeli doğru yapıldığında muhteşem görünmei vaad ediyor. İnce bir maşa kullanın ve saçı küçük bölümler halinde kıvırın. Yumuşak bir dokunuş için bukleleri maşadan hafifçe çıkardığınızdan emin olun.

Zooey Deschanel'in Bomba Hacmi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Eski Hollywood yıldızlarının sahip olduğu bu kabarık tarzı günümüze uyarlamanın kolay yolu. İrili uzunlu perçemlerle desteklenmeye müsait bu modeli denemek için sabırsızlananlar?

Zendaya'nın Hacimli Akan Bukleleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Doğal olan kıvırcık saç tipleri, hacimlerini artırmak için çeşitli ürünler deneyerek, güçlü duruşlarını tıpkı Zendaya gibi daha da artırabilirler.

Jessica Chastain'in Romantik Yarı Toplaması

UZUN SAÇ MODELLERİ

Dışarıda bir gece geçirmek için yarı toplanmış saçın gücünü asla küçümsemeyin. Çok basit, çok klasik ve kesinlikle çok çarpıcı.

Fei Fei Sun'ın Parlak Saç Kökleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Saçınızı her gün aynı şekilde ayırmak yerine, bazı günler farklı seçenekler de denemeniz isabetli olabilir. Saçınızı yandan ayırın ve gerçek parlaklık elde etmek için ayrımın olduğu noktaya sim sürün. Bu ışıltılı dokunuşu kuaförünüz yardımıyla yapmanız önerilir.

Kendall Jenner Islak Parlaklığı

UZUN SAÇ MODELLERİ

Hareket etmekten kaçınmanın ve gözlerinize dikkat çekmenin kusursuz bir yolu Kendall Jenner Cannes Film Festivali'ndeki bu görünümünden geçiyor. Geriye taramadan önce saçınıza bir miktar sabitleyici sprey uygulayın ve saçınızı başınızın tepesinden hacmini artırak fırçayla geriye taramaya başlayın.

Ariana Grande'nin Farklı At Kuyruğu

UZUN SAÇ MODELLERİ

Tepeden toplanmış at kuyruğu konusunda uzmanı burada işte. Peki, tepeden topladığınız uzun ve hacimli saçlarınıza ufak dokunuşlar katmaya ne dersiniz? Tıpkı Grande gibi, saçlarınızı arasına küçük halkalar takmak çarpıcı bir görünüm yakalamanızı sağlayacak.

Sophie Turner Yüz Çerçevesi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Game of Thrones dizisinin güzel yıldızı Sophie Turner, yaz öncesi saçlarında bir değişime gidiyor ve yüzünün çerçeveleyen bu modeli tercih ediyor. Yoğun perçemleri ve ön taraflardaki katlarıyla uzun saç modelleri açısından hem klasik hem de modern bir öneri sunuyor. Yoğun bir dumanlı göz makyajı ise bu kesimin olmazsa olmazı.

Meghan Markle'ın Sıkı Topuzu

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saçlarınız için her gün yeni bir model düşünmek istemiyorsanız, Meghan Markle gibi kolaya kaçıp bu etkili ve garantici topuzu deneyebilirsiniz.

Miley Cyrus ve Islak Etkisi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saç modelleri konusunda geniş bir açılıma sahip olan Cyrus, bu güzellik görünümüyle kalbimizi çalmayı başardı. Tek bir tarafta toplanmış bukleli ve ıslak görünümlü saçları, serin yaz akşamları için de biçilmiş kaftan.

Blake Lively Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Ünlü oyuncunun artık imzası haline gelen bu plaj dalgalarını denemenin tam zamanı. İnce ve özensiz dalgaları elde etmek için deniz tuzu spreyinden destek alabilirsiniz.

Margot Robbie'nin Zahmetsiz Görünümü

UZUN SAÇ MODELLERİ

Uzun saç modellerinin ne kadar zahmetsiz olduğunu hatırlamaya başladık değil mi? Saç stilisti ve renk uzmanı Justin Anderson, Margot Robbie'nin bu saçlarından ilhamla düzleştiricinizi kaldırdığınız yerden çıkarmanızı tavsiye ediyor. Daha parlak ve daha şık.

Bella Hadid Örgüleri

UZUN SAÇ MODELLERİ

Kendinizi Game of Thrones dizi setinde gibi hissetmek için ilham modeliniz karşınızda. Bella Hadid gibi tepeden iki yana ayrılmış uzun saç örgüleri, havanızı daha da artıracak.

Amal Clooney ve İri Dalgaları

UZUN SAÇ MODELLERİ

Kırmızı halıda ya da özel bir davette, gür ve hacimli saçlarını kalın dalgalarla kullanmayı tercih eden Clooney, makyajda da açık tonlar tercih ederek saçlarının gücünün altını belirgin bir şekilde çiziyor.

Elizabeth Olsen'ın Kakül Dokunuşu

UZUN SAÇ MODELLERİ

Ünlü oyuncunun yoğun kakül seçimi, parlak uzun sarı saçları için biçilmiş kaftan adeta. Aynı uzunluktaki saçlarından sıkılanlar için etkili dokunuşlardan.

Tuba Büyüküstün'ün Saç Rengi

UZUN SAÇ MODELLERİ

Tuba Büyüküstün'ün uzun ve parlak o saçlarını özleyenler? İnce dalgalarla kullandığı bu modelde, saç rengine de vurulmamak ne mümkün.