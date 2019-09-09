Orlando Bloom ve Katy Perry: Bebek İçin Hazır!

Alınan haberlere göre, Orlando Bloom, Katy Perry ile bir aile kurmayı dört gözle bekliyor. Katy Perry ve Orlando Bloom için ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi gidiyor. 2017 yılındaki ayrılıklarından bir yıl sonra ilişkilerini yeniden başlatan çift birbirine eskisinden daha da bağlandı.

Bloom ve Perry şubat ayında nişanlandı. Katy Perry’nin yakut ve pırlantadan oluşan etkileyici nişan yüzüğünü unutmak ne mümkün. Ve şimdi, Perry ve Bloom düğünlerini planlarken (ve geleceklerinin bir araya gelmesiyle), bebek sahibi olma hakkında düşünmeye başlıyor.

Howard Stern Show’da, Bloom’a daha fazla çocuk sahibi olmak isteyip istemediği soruldu. Bloom ise buna hazır olduklarını ve düşündüklerini itiraf etti. Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin bebek haberini düğünden önce mi yoksa sonra mı alacağız belli değil, bekleyip göreceğiz!