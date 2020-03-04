Bir Paris Moda Haftası’nı daha geride bıraktık. Sonbahar/Kış 2020 trendlerini gördüğümüz Paris Moda Haftası; sadece kıyafet değil güzellik görünümleri konusunda da gelecek sezonun trendleri hakkında ipuçları verdi.

Moda haftasının öne çıkan defilelerine baktığımızda; önceki sezonların aksine bizi gotik, karanlık ve alternatif bir güzellik anlayışının beklediğini ön görmek zor değil.

İşte Alexander McQueen‘den Valentino podyumuna; Paris Moda Haftası 2020’den öne çıkan güzellik görünümleri…

Gotik Işıltı / Valentino

Valentino sonbahar/kış 2020

Valentino’nun ikonik kırmızı bu sezon siyaha dönüştü. Derinden ayrılarak toplanan saçlar; Pat McGrath’ın gözlerde negatif alan bırakarak yerleştirdiği siyah taşlarla gizemli bir görünüm yarattı.

Mücevherli Gözler / Giambattista Valli

Giambattista Valli sonbahar/kış 2020

Isamaya Ffrench geçtiğimiz sezon Valli defliesi için yarattığı çiçek kirpikli gözlerle çok konuşulmuştu. Bu yıl ise Ffrench, modellerin göz çevresini Swarovski kristaller ile kapladı. İddialı saçlarla birleşen bu görünüm; maksimalist Valli kadınını harika bir şekilde yansıtıyordu.

“Alien” Güzelliği / Haider Ackermann

Yerçekimine karşı koyan beyazlatılmış kaşlar ve saç artisti Duffy’nin yarattığı “süper yüksek kahküllü yaratık topuzları”; bembeyaz ten makyajıyla birlikte “alien” estetiği sunuyordu. Bella Hadid’in bu görünümünün Paris Moda Haftası’nın en akılda kalan anlarından biri olduğunun da altını çizelim.

Çerçevelenmiş Gözler / Dior

dior sonbahar/kış 2020

Makyaj artisti Peter Phillips; zamansız klasik olan, siyah kalemle çerçevelenmiş gözleri Dior Sonbahar/Kış 2020 defilesinde hafif bir kuyruk eklemesiyle kullandı.

Sanatçı ve Renkli / Maison Margiela

Maison Margiela sonbahar/kış 2020

Maison Margiela podyumunda “artsy” modunda; grafik göz makyajlı modellerin geçişini izledik. Pat McGrath’ın yarattığı bu göz makyajını; ıslak ten makyajı ve nude dudaklar tamamlıyordu.

Mücevher Renkli Ombre Göz Kapakları / Altuzarra

Altuzarra sonbahar/kış 2020

Dramatik göz makyajı ve yatıştırılmış saçları bir de iddialı tonlar eşliğinde deneyin. Mücevher tonlarındaki farlar; özellikle de yakut kırmızısı, ametist moru ya da zümrüt yeşili en büyük yardımcınız olacak.

Karanlık ve Romantik / Alexander McQueen

Alexander McQueen sonbahar7kış 2020

Alexander McQueen Sonbahar/Kış 2020 defilesi için Guido Palau’nun yarattığı kırmızı röfleli toplu saç ve deri kombinlerin birlikteliği; bizi gotik aşk hikayelerine sürükledi. Makyaj ise daha duru bırakılarak gizemli etki arttırılmıştı.